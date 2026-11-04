Punjab Court Clerk Recruitment 2026: पंजाब कोर्ट क्लर्क के 1270 पदों के लिए आवेदन की आज अंतिम तिथि, यहां से करें फटाफट Apply

Punjab Court Clerk Recruitment 2026: अधीनस्थ न्यायालयों में कर्मचारियों की केंद्रीकृत भर्ती के लिए सोसायटी (SSSC) ने दिनांक 03 अक्टूबर 2026 को अपनी ऑफिशियल वेबसाइट sssc.gov.in पर पंजाब और हाई कोर्ट के तहत पंजाब क्लर्क के 1270 पदों की भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया था। इन पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन 07 अक्टूबर 2026 को शाम 4.00 बजे से शुरू हो चुके हैं, जिसकी आज अंतिम तिथि है और अंतिम तिथि के बाद ऑनलाइन आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे।

इन पदों के लिए इच्छुक कैंडिडेट्स को सलाह दी जाती है कि भर्ती से संबंधित नोटिफिकेशन को ध्यान से पढ़ें। अपात्र होने की स्थिति में जमा किए आवेदन फॉर्म रद्द किए जा सकते हैं।

Punjab Court Clerk Recruitment 2026 ऑनलाइन आवेदन लिंक

पंजाब कोर्ट क्लर्क पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन करने का डायरेक्ट लिंक ऑफिशियल वेबसाइट पर उपलब्ध है। आप नीचे दिए गए लिंक से भी आवेदन फॉर्म भर सकते हैं। नोटिफिकेशन की PDF में पद का नाम, रिक्त पद, ऑनलाइन आवेदन की महत्वपूर्ण तिथियां, चयन प्रक्रिया और आवेदन फीस सहित अन्य डिटेल्स दी गई है।