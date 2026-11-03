[Revised ] UPTET Result 2026: कब जारी होगा यूपी टीईटी का संशोधित रिजल्ट?, पुराना लिंक हुआ डी-एक्टिवेट

UP TET Result 2026: उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा (UPTET) में शामिल हुए लाखों अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खबर है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश के बाद अब यूपी टीईटी परीक्षा का रिवाइज्ड रिजल्ट जारी होने का इंतजार किया जा रहा है। कोर्ट ने विवादित प्रश्नों और उत्तर कुंजी से जुड़े मामलों पर सुनवाई करते हुए परीक्षा नियामक प्राधिकरण को दोबारा संशोधित परिणाम तैयार करने का निर्देश दिया है। इस आदेश के बाद उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग (UPESSC) की ओर से नए सिरे से अभ्यर्थियों का परिणाम तैयार किया जाएगा। वहीं, पहले जारी किए गए रिजल्ट का लिंक आधिकारिक वेबसाइट upessc.up.gov.in से डी-एक्टिवेट कर दिया गया है। ऐसे में उम्मीदवार अब नए रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं। एक बार जारी होने के बाद अभ्यर्थी अपने लॉगिन डिटेल्स की मदद से स्कोर चेक कर सकेंगे। Revised UPTET Result 2026 – हाइलाइट्स इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश के अनुसार दो विवादित प्रश्नों को मूल्यांकन से हटाकर 148 प्रश्नों के आधार पर सभी संबंधित अभ्यर्थियों के अंक और परिणाम संशोधित किए जाएंगे। रिजल्ट से संबंधित अन्य सभी महत्वपूर्ण जानकारी नीचे दी तालिका में देखें।

परीक्षा का नाम उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा (UPTET) 2026 परीक्षा आयोजित करने वाली संस्था UP Education Service Selection Commission (UPESSC) पुराना रिजल्ट जारी होने की तिथि 26 अगस्त 2026 हाईकोर्ट का आदेश 28 अक्टूबर 2026 संबंधित हाईकोर्ट इलाहाबाद हाईकोर्ट हटाए जाने वाले प्रश्न 2 प्रश्न मूल्यांकन का आधार 148 प्रश्न रिवाइज्ड रिजल्ट जल्द रिजल्ट की आधिकारिक तिथि अभी घोषित नहीं पुराना रिजल्ट लिंक डी-एक्टिवेट आधिकारिक वेबसाइट upessc.up.gov.in रिजल्ट चेक करने का तरीका ऑनलाइन UPTET Result 2026: कब जारी होगा संशोधित रिजल्ट? यूपी टीईटी परीक्षा का रिवाइज्ड रिजल्ट जारी होने की तिथि को लेकर आयोग की ओर से अभी कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। हालांकि, हाईकोर्ट के आदेश के बाद रिजल्ट दोबारा तैयार करने की प्रक्रिया पूरी होने पर इसे जारी किया जाएगा।

संशोधित परिणाम जारी होने से उत्तर प्रदेश में चल रही शिक्षक भर्ती प्रक्रियाओं में शामिल होने की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों को भी लाभ मिल सकता है। उम्मीदवार रिजल्ट से जुड़ी आधिकारिक सूचना के लिए UPESSC की वेबसाइट upessc.up.gov.in नियमित रूप से चेक करते रहें। पुराना UPTET Result लिंक वेबसाइट से हुआ डी-एक्टिवेट आयोग ने यूपी टीईटी का पिछला रिजल्ट 26 अगस्त को जारी किया था। रिजल्ट जारी होने के बाद उम्मीदवार आधिकारिक पोर्टल पर जाकर अपना स्कोरकार्ड डाउनलोड कर सकते थे। हालांकि, अब पुराने परिणाम का लिंक वेबसाइट से डी-एक्टिवेट कर दिया गया है। इसके बाद अभ्यर्थियों के बीच संशोधित रिजल्ट को लेकर इंतजार बढ़ गया है। नए परिणाम में कोर्ट के आदेश के अनुसार जरूरी संशोधन किए जाने की उम्मीद है। नए यूपी टीईटी रिजल्ट से किसे होगा फायदा? हाईकोर्ट के आदेश के अनुसार 148 प्रश्नों के आधार पर परिणाम का पुनर्मूल्यांकन किया जाना है। इससे परीक्षा में शामिल सभी उम्मीदवारों के अंकों और पात्रता की स्थिति पर असर पड़ सकता है।