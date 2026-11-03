Bihar Board 10th Dummy Admit Card 2027 Link: बिहार बोर्ड 10वीं डमी एडमिट कार्ड जारी, करेक्शन की लास्ट डेट 7 नवंबर

BSEB 10th Dummy Admit Card 2027: बिहार विद्यालय परीक्षा समिति (BSEB) ने शैक्षणिक सत्र 2026-2027 के लिए बिहार बोर्ड मैट्रिक (कक्षा 10वीं) का डमी एडमिट कार्ड आधिकारिक रूप से जारी कर दिया है। जो छात्र इस वर्ष परीक्षा में शामिल होने वाले हैं, वे अब आधिकारिक वेबसाइट exam.biharboardonline.org पर जाकर अपने लॉगिन विवरण की मदद से अपना डमी प्रवेश पत्र ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं। यदि इस डमी एडमिट कार्ड में छात्र के नाम, माता-पिता के नाम, फोटो या अन्य विवरण में किसी भी प्रकार की गलती पाई जाती है, तो छात्र 1 नवंबर से 7 नवंबर 2026 के बीच इसमें ऑनलाइन सुधार करवा सकते हैं। उम्मीदवार द्वारा की गई गलतियों में सुधार किए जाने के बाद, फाइनल एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा।

Bihar Board 10th Dummy Admit Card 2027 Download Link

Bihar School Examination Board (BSEB) द्वारा कक्षा 10वीं (मैट्रिक) वार्षिक परीक्षा 2027 के लिए डमी एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का लिंक आधिकारिक पोर्टल पर एक्टिव कर दिया गया है। छात्र एवं विद्यालय के प्रधानाध्यपक अपने क्रेडेंशियल्स की मदद से आधिकारिक वेबसाइट exam.biharboardonline.org पर जाकर या नीचे दिए लिंक की मदद से डमी एडमिट कार्ड देख और डाउनलोड कर सकते हैं।