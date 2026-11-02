भारतीय क्रिकेट के दिग्गज बल्लेबाज विराट कोहली एक बार फिर अपने बल्ले से इतिहास रचने के करीब हैं। न्यूजीलैंड के खिलाफ आगामी वनडे सीरीज उनके लिए कई मायनों में खास रहने वाली है। सीरीज का पहला मुकाबला 4 नवंबर को ऑकलैंड में खेला जाएगा। इसके ठीक अगले दिन यानी 5 नवंबर को कोहली अपना 38वां जन्मदिन मनाएंगे। ऐसे में फैंस को उम्मीद होगी कि जन्मदिन से पहले या उसके आसपास कोहली अपने प्रदर्शन से उन्हें खास तोहफा दें।

इस सीरीज में कोहली के पास तीन बड़े रिकॉर्ड अपने नाम करने का मौका है। इनमें से एक रिकार्ड ऐसा है, जिसके लिए उन्हें सिर्फ 12 रन बनाने होंगे।

नंबर-3 पर 13 हजार रन पूरे करने का मौका

विराट कोहली वनडे क्रिकेट में नंबर-3 पर बल्लेबाजी करते हुए 13 हजार रन पूरे करने से महज 12 रन दूर हैं। वह इस मुकाम तक पहुंचने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज बन सकते हैं।

कोहली ने अब तक 250 पारियों में तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी करते हुए 12,988 रन बनाए हैं। इस दौरान उनका औसत 61.55 का रहा है और उन्होंने 48 शतक भी लगाए हैं। इस सूची में ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान रिकी पोंटिंग दूसरे स्थान पर हैं, जिनके नाम 12,662 रन दर्ज हैं। कोहली पहले ही वनडे में सबसे तेज 13 हजार और 14 हजार रन पूरे करने का रिकॉर्ड बना चुके हैं।