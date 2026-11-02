दुनिया की अनोखी जगह, जिसे कहते हैं ‘सांपों का देश’

आपने दुनिया में अलग-अलग देशों के बारे में पढ़ा और सुना होगा। कुछ देश अपनी विविधताओं और विशेषताओं के लिए विश्व विख्यात है। इस कड़ी में यहां एक देश ऐसा भी है, जो कि सांपों के लिए जाना जाता है। यह देश दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। क्या आप इस देश के बारे में जानते हैं, यदि नहीं, तो इस लेख के माध्यम से हम इस बारे में जानेंगे। किस देश को कहते हैं ‘सांपों का देश’ दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में स्थित ब्राजील को दुनिया भर में 'सांपों का देश' कहा जाता है। ब्राजील को यह ख्याति उसके बड़े और घने जंगलों, अनूठी भौगोलिक परिस्थितियों और वहां पाई जाने वाली सांपों की अनगिनत प्रजातियों के कारण मिली है। ब्राजील में सांपों की संख्या और विविधता इतनी अधिक है कि इसे दुनिया में सरीसृपों के सबसे बड़े प्राकृतिक आवासों में से एक माना जाता है। क्यों कहते हैं ‘सांपों का देश’ ब्राजील को ‘सांपों का देश’ कहने के पीछे कई कारण हैं, जो कि इस प्रकार हैंः

-ब्राजील को यह उपनाम मिलने का सबसे बड़ा और प्रमुख कारण साओ पाउलो तट से लगभग 33 किलोमीटर दूर अटलांटिक महासागर में स्थित एक रहस्यमयी द्वीप है, जिसे 'इला दा क्यूइमादा ग्रांडे' या 'स्नेक आइलैंड' के नाम से जाना जाता है। यह द्वीप दुनिया की सबसे विषैली और खतरनाक सांपों की प्रजाति 'गोल्डन लांसहेड वाइपर' का इकलौता घर है। इस द्वीप पर सांपों की आबादी इतनी ज्यादा है कि एक अनुमान के मुताबिक यहां प्रति वर्ग मीटर में कम से कम एक सांप पाया जाता है। इंसानों के लिए यह जगह इतनी जानलेवा है कि ब्राजील की नौसेना ने आम नागरिकों और पर्यटकों के इस द्वीप पर जाने पर सख्त प्रतिबंध लगा रखा है। -ब्राजील का एक बहुत बड़ा हिस्सा अमेजन वर्षावनों से ढका हुआ है। ये जंगल दुनिया की सबसे समृद्ध जैव विविधता का केंद्र हैं और सांपों के लिए एक आदर्श प्राकृतिक आवास प्रदान करते हैं। इन्हीं जंगलों और अमेजन बेसिन की दलदली भूमि में दुनिया का सबसे बड़ा और ताकतवर सांप 'ग्रीन एनाकोंडा' पाया जाता है। इसके अलावा, एमरल्ड ट्री बोआ और बोआ कंस्ट्रिक्टर जैसे कई अन्य बड़े सांप भी ब्राजील के इन जंगलों में बहुतायत में मिलते हैं।