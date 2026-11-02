[Official] IBPS Clerk Prelims Result 2026: आईबीपीएस क्लर्क प्रारंभिक परीक्षा रिजल्ट जल्द, ऐसे कर सकेंगे चेक

IBPS Clerk Prelims Result 2026: बैंकिंग कार्मिक चयन संस्थान (IBPS) जल्द अपनी ऑफिशियल वेबसाइट ibps.in पर आईबीपीएस क्लर्क की प्रारंभिक परीक्षा का रिजल्ट 2026 जारी करेगा। इसकी परीक्षा दिनांक 10 अक्टूबर और 11 अक्टूबर 2026 को आयोजित की गई थी। आईबीपीएस क्लर्क प्री-एग्जाम दो दिन अर्थात् 10 अक्टूबर और 11 अक्टूबर 2026 को चार शिफ्ट (सुबह 09.00 बजे से 10.00 बजे, सुबह 11.30 बजे से दोपहर 12.30 बजे, दोपहर 02.00 बजे से 03.00 बजे और शाम 04.30 बजे से 05.30 बजे) में सीबीटी मोड में हुआ था। संस्थान इस भर्ती परीक्षा के माध्यम से कुल 11,663 रिक्त पदों को भरना चाहता है। इन पदों के सलेक्शन में प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा, लोकल भाषा टेस्ट और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन शामिल है।

आईबीपीएस क्लर्क प्रारंभिक परीक्षा में बैठने वाले उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर रिजल्ट की PDF डाउनलोड कर सकते हैं। अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि रिजल्ट की PDF डाउनलोड करने के बाद इसमें दी गई डिटेल्स को ध्यान से चेक करें। गलती या त्रुटि पाए जाने पर परीक्षा प्राधिकारी से संपर्क किया जा सकता है।