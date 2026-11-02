[Official] JTET Answer Key 2026: झारखंड टीईटी आंसर की jac.jharkhand.gov.in पर जल्द, ऐसे कैलकुलेट करें मार्क्स

JTET Answer Key 2026: झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा (JTET) 2026 देने वाले उम्मीदवारों को अब अपनी ऑफिशियल आंसर-की जारी होने का इंतजार है। आंसर-की जारी होने के बाद, आप बोर्ड की वेबसाइट jac.jharkhand.gov.in पर जाकर लॉगिन करके अपनी रिस्पॉन्स शीट डाउनलोड कर सकेंगे। इसकी मदद से आप अपने उत्तरों का मिलान करके अपने संभावित अंकों का अनुमान लगा सकते हैं। इस आर्टिकल में JTET पेपर 1 (कक्षा 1 से 5) और पेपर 2 (कक्षा 6 से 8) की आंसर-की डाउनलोड करने के आसान तरीके, मार्किंग स्कीम और नंबर जोड़ने का सही तरीका बताया गया है।

JTET Answer Key 2026 - हाइलाइट्स

झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा (JTET) 2026 का आयोजन 1 नवंबर 2026 को किया गया था। परीक्षा दो पालियों में आयोजित की गई थी, जिसमें पेपर 1 (कक्षा 1 से 5) की परीक्षा दोपहर 2:00 बजे से शाम 4:30 बजे तक तथा पेपर 2 (कक्षा 6 से 8) की परीक्षा सुबह 9:30 बजे से दोपहर 12:00 बजे तक संपन्न हुई थी। परीक्षा से संबधित महत्वपूर्ण हाइलाइट्स नीचे दी तालिका में देख सकते हैं।