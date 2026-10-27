Bihar MLC Election Result 2026 LIVE: बिहार की 8 सीटों के परिणाम, 7 सीटों के रिजल्ट घोषित, इस सीट से जीता निर्दलीय उम्मीदवार

Bihar MLC Election Result 2026 LIVE: बिहार समेत चार राज्यों की विधान परिषद सीटों पर चुनावी नतीजों का इंतजार अब खत्म होने वाला है। बिहार की सभी चार शिक्षक निर्वाचन सीटों के परिणाम घोषित कर दिए गए है। पटना शिक्षक सीट से RJD के डॉ. संजीव कुमार ने बाजी मार ली है। तिरहुत शिक्षक सीट से बीजेपी के नरेंद्र प्रसाद सिंह को विजय मिली है। दरभंगा शिक्षक सीट से जनसुराज के सुरेश प्रसाद राय ने जीत हासिल की तो वहीं सारण शिक्षक निर्वाचन सीट से निर्दलीय उम्मीदवार राहुल राज ने जीत हासिल की है। अभी स्नातक सीटों की गिनती जारी है। इन सीटों पर 23 अक्टूबर को मतदान हुआ था। चुनाव परिणामों से न केवल उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला होगा, बल्कि संबंधित राज्यों में राजनीतिक दलों के प्रदर्शन की तस्वीर भी साफ होगी। बिहार विधान परिषद चुनाव की 8 में 7 सीट के नतीजे घोषित कर दिए गए हैं।

निर्वाचन आयोग की ओर से आधिकारिक परिणाम जल्द घोषित किए जाने की उम्मीद है। आप यहां लेटेस्ट अपडेट देखें। बिहार की अब सिर्फ 4 सीटों पर जारी है काउंटिंग, जल्द ही परिणाम भी घोषित किए जाएंगे। बिहार से आ ही अपडेट के तहत, जन सुराज के उम्मीदवार अनुज सिंह ने पटना ग्रेजुएट्स निर्वाचन क्षेत्र के मतगणना केंद्र पर कथित तौर पर CCTV कैमरों के न होने और वहां की खराब स्थिति को लेकर चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि इस मामले को लेकर उन्होंने रिटर्निंग ऑफिसर से बात की है।

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