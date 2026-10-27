UP Board Exam Centre List 2027 OUT: यूपी बोर्ड परीक्षाओं के लिए 7,526 एग्जाम सेंटर की लिस्ट जारी, यहां देखें नोटिस

UP Board Exam Centre List 2027 OUT: छात्रों के लिए बड़ी खबर, माध्यमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश (UPMSP) द्वारा कक्षा 10वीं एवं 12वीं की आगामी बोर्ड परीक्षाओं हेतु 7,526 संभावित परीक्षा केंद्रों की सूची जारी कर दी गई है। छात्र और उनके अभिभावक परिषद की आधिकारिक वेबसाइट upmsp.edu.in पर जाकर आवंटित परीक्षा केंद्र का विवरण चेक सकते हैं। यदि किसी केंद्र आवंटन के संबंध में कोई आपत्ति अथवा शिकायत हो, तो वह 28 अक्टूबर 2026 तक ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से अपनी आपत्ति दर्ज करा सकते हैं । UP Board 10th, 12th Exam Centre List 2027 हाइलाइट्स अभ्यर्थी नीचे दी तालिका में यूपी बोर्ड परीक्षा से संबंधित सभी महत्वपूर्ण हाइलाइट्स देख सकते हैं। बोर्ड का नाम उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद (UPMSP) परीक्षा का नाम यूपी बोर्ड हाईस्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा 2027 कक्षा 10वीं और 12वीं प्रस्तावित परीक्षा केंद्र 7,526 सूची जारी होने की तारीख 26 अक्टूबर 2026 आपत्ति दर्ज करने की अंतिम तिथि 28 अक्टूबर 2026 सूची का प्रकार प्रस्तावित (Provisional) आपत्ति का माध्यम ऑनलाइन आधिकारिक वेबसाइट upmsp.edu.in

UP Board 10th, 12th Exam Centre List 2027 Notice यूपी बोर्ड ने 2027 की हाईस्कूल (10th) और इंटरमीडिएट (12th) परीक्षाओं के लिए ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से 7,526 परीक्षा केंद्र प्रस्तावित किए हैं। इन केंद्रों का चयन स्कूलों की सत्यापित जानकारी के आधार पर किया गया है। जारी सूची में संबंधित विद्यालयों के लिए आवंटित विद्यार्थियों का विवरण भी शामिल है। यह सूची अभी प्रस्तावित है। जिला स्तर पर आपत्तियों की जाँच और निर्धारित प्रक्रिया पूरी होने के बाद परीक्षा केंद्रों को अंतिम रूप दिया जाएगा। इसलिए छात्रों को अपने स्कूल का परीक्षा केंद्र ध्यान से चेक करना चाहिए। UP Board Exam Centre List 2027 Notice PDF यूपी बोर्ड परीक्षा 2027 के लिए कितने केंद्र प्रस्तावित हैं? इस बार यूपी बोर्ड ने तीन श्रेणियों के विद्यालयों को मिलाकर कुल 7,526 परीक्षा केंद्र प्रस्तावित किए हैं। विद्यालय की श्रेणी प्रस्तावित केंद्र राजकीय विद्यालय 862 अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालय 3,276 वित्तविहीन विद्यालय 3,388 कुल 7,526