BPSC Bihar TRE-4 Form 2026 Last Date: बिहार टीचर के 32388 पदों के लिए आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ी, अब 03 नवंबर तक करें Apply

BPSC Bihar TRE-4 Form 2026 Last Date: बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC) ने 18 अगस्त 2026 को अपनी ऑफिशियल वेबसाइट bpsc.bihar.gov.in पर बिहार टीचर भर्ती परीक्षा (TRE - 4.0) के तहत कुल 32388 टीचर के पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया था। पहले इन पदों के लिए अंतिम तिथि 28 अक्टूबर थी, जिसे बढ़ाकर 03 नवंबर 2026 कर दिया गया है। बिहार में टीचर बनने का सुनहरा सपना देख रहे उम्मीदवारों के लिए यह आखिरी मौका है। अंतिम तिथि के बाद ऑनलाइन आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। हालांकि पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन करने से पहले से भर्ती से संबंधित नोटिफिकेशन पढ़ने की सलाह दी जाती है। अपात्र होने की स्थिति में ऑनलाइन आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे।

BPSC Bihar TRE-4 Notification 2026 ऑनलाइन आवेदन लिंक

बीपीएससी टीआरई-4 नोटिफिकेशन की PDF में पद का नाम, रिक्त पद, ऑनलाइन आवेदन की महत्वपूर्ण तिथियां, चयन प्रक्रिया और आवेदन फीस सहित अन्य डिटेल्स दी गई है। पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन करने का डायरेक्ट लिंक ऑफिशियल वेबसाइट पर उपलब्ध है। कैंडिडेट्स नीचे दिए लिंक से भी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।