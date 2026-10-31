UP Special TET Admit Card 2026: यूपी स्पेशल टीईटी एडमिट कार्ड Link, यहां से करें डाउनलोड
UP Special TET Admit Card 2026: जिन उम्मीदवारों ने यूपी स्पेशल टीईटी परीक्षा के लिए आवेदन किया है, वे आधिकारिक वेबसाइट upessc.up.gov.in पर जाकर अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। यूपी स्पेशल टीईटी परीक्षा 3 नवंबर को आयोजित की जाएगी।
UP Special TET Admit Card 2026: उत्तर प्रदेश स्पेशल टीईटी परीक्षा 2026 में शामिल होने वाले उम्मीदवारों के लिए अच्छी खबर है। UP Special TET Admit Card 2026 जारी हो गया है। उम्मीदवार अब अपना एडमिट कार्ड आयोग की आधिकारिक वेबसाइट upessc.up.gov.in पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं।
एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए अभ्यर्थियों को अपनी OTR ID (One-Time Registration ID) और पासवर्ड दर्ज करना होगा। सभी उम्मीदवार जल्द से जल्द अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लें और उसका प्रिंटआउट निकालकर सुरक्षित रख लें। परीक्षा में शामिल होने के लिए एडमिट कार्ड साथ ले जाना जरूरी होगा।
UP Special TET Admit Card 2026 Link
उत्तर प्रदेश स्पेशल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट (UP Special TET 2026) में शामिल होने वाले उम्मीदवारों के लिए बड़ी खबर है। UP Special TET Admit Card 2026 का डाउनलोड लिंक एक्टिव हो गया है। अभ्यर्थी अब आयोग की आधिकारिक वेबसाइट upessc.up.gov.in पर जाकर अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं।
UP Special TET Admit Card 2026 Link
UP Special TET Exam Date 2026: परीक्षा कब होगी?
उत्तर प्रदेश स्पेशल टीईटी परीक्षा का आयोजन 3 नवंबर 2026 को किया जाएगा। परीक्षा राज्य के छह प्रमुख मंडल मुख्यालयों में आयोजित होगी। इनमें प्रयागराज, लखनऊ, वाराणसी, गोरखपुर, मेरठ और आगरा शामिल हैं।
परीक्षा दो पालियों में आयोजित की जाएगी:
-
पहली पाली: सुबह 09:30 बजे से दोपहर 12:00 बजे तक। यह पेपर प्राथमिक स्तर (कक्षा 1 से 5) के लिए होगा।
-
दूसरी पाली: दोपहर 02:30 बजे से शाम 05:00 बजे तक। यह पेपर उच्च प्राथमिक स्तर (कक्षा 6 से 8) के लिए होगा।
दोनों पालियों की परीक्षा अवधि 2 घंटे 30 मिनट यानी 150 मिनट निर्धारित है।
UP Special TET Exam Pattern 2026
यूपी स्पेशल टीईटी परीक्षा में उम्मीदवारों से बहुविकल्पीय प्रश्न (MCQs) पूछे जाएंगे। परीक्षा का पैटर्न और मार्किंग स्कीम नीचे दी गई है।
|
कुल प्रश्न
|
150
|
कुल अंक
|
150
|
परीक्षा अवधि
|
150 मिनट
|
प्रश्नों का प्रकार
|
बहुविकल्पीय (MCQs)
|
नेगेटिव मार्किंग
|
नहीं
|
सामान्य वर्ग के न्यूनतम अंक
|
90 (60%)
|
आरक्षित वर्ग के न्यूनतम अंक
|
82 (55%)
UP Special TET Admit Card 2026 कैसे डाउनलोड करें?
एडमिट कार्ड जारी होने के बाद उम्मीदवार नीचे बताए गए स्टेप्स की मदद से अपना प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं।
-
सबसे पहले UPESSC की आधिकारिक वेबसाइट upessc.up.gov.in पर जाएं।
-
वेबसाइट के होमपेज पर दिए गए News या Latest Updates सेक्शन को खोलें।
-
वहां UP Special TET Admit Card 2026 के लिंक पर क्लिक करें।
-
अब अपनी OTR ID या रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड दर्ज करें।
-
स्क्रीन पर दिया गया कैप्चा कोड भरकर Submit बटन पर क्लिक करें।
-
आपका यूपी स्पेशल टीईटी एडमिट कार्ड स्क्रीन पर दिखाई देगा।
-
एडमिट कार्ड डाउनलोड करें और भविष्य के लिए इसका प्रिंटआउट सुरक्षित रख लें।
परीक्षा के दिन इन जरूरी बातों का रखें ध्यान
यूपी स्पेशल टीईटी परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों को कुछ जरूरी निर्देशों का पालन करना होगा।
-
परीक्षा केंद्र पर एडमिट कार्ड का प्रिंटआउट लेकर जाएं।
-
अपने साथ आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी या ड्राइविंग लाइसेंस में से कोई एक मूल फोटो पहचान पत्र रखें।
-
परीक्षा शुरू होने से कम से कम एक घंटा पहले केंद्र पर पहुंचने का प्रयास करें।
-
मोबाइल फोन, स्मार्टवॉच, कैलकुलेटर और ब्लूटूथ डिवाइस जैसी इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं परीक्षा केंद्र में न ले जाएं।
-
एडमिट कार्ड पर अपना नाम, रोल नंबर, परीक्षा केंद्र और परीक्षा की तारीख जरूर जांच लें।
Senior Executive - Editorial
Vijay Pratap Singh is an Education and Career Journalist with over 4 years of experience in covering Government Jobs, Sarkari Naukri, Competitive Exams, Recruitment Notifications, Exam Results, Admissions, and Education News. He currently works with Jagran Josh, where he writes extensively on SSC, UPPSC, MPPSC, BPSC, Railway, Banking, Defence, and other government recruitment examinations.
He holds a Master's degree in Journalism and Mass Communication (MJMC) from Jaipur National University, Jaipur. His expertise includes government job recruitment, exam notifications, eligibility criteria, application processes, admit cards, answer keys, results, career guidance, courses, and employability skills. Through accurate, well-researched, and timely content, he helps students, job seekers, and competitive exam aspirants stay informed and make better academic and career decisions.