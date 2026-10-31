UP Special TET Admit Card 2026: यूपी स्पेशल टीईटी एडमिट कार्ड Link, यहां से करें डाउनलोड

UP Special TET Admit Card 2026: उत्तर प्रदेश स्पेशल टीईटी परीक्षा 2026 में शामिल होने वाले उम्मीदवारों के लिए अच्छी खबर है। UP Special TET Admit Card 2026 जारी हो गया है। उम्मीदवार अब अपना एडमिट कार्ड आयोग की आधिकारिक वेबसाइट upessc.up.gov.in पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं।

एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए अभ्यर्थियों को अपनी OTR ID (One-Time Registration ID) और पासवर्ड दर्ज करना होगा। सभी उम्मीदवार जल्द से जल्द अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लें और उसका प्रिंटआउट निकालकर सुरक्षित रख लें। परीक्षा में शामिल होने के लिए एडमिट कार्ड साथ ले जाना जरूरी होगा।

UP Special TET Admit Card 2026 Link

उत्तर प्रदेश स्पेशल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट (UP Special TET 2026) में शामिल होने वाले उम्मीदवारों के लिए बड़ी खबर है। UP Special TET Admit Card 2026 का डाउनलोड लिंक एक्टिव हो गया है। अभ्यर्थी अब आयोग की आधिकारिक वेबसाइट upessc.up.gov.in पर जाकर अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं।