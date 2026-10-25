MP Police SI Admit Card 2026: एमपी पुलिस एसआई एडमिट कार्ड esb.mp.gov.in पर जारी, अभी करें डाउनलोड

MP Police SI Admit Card 2026 OUT: मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल (MPESB), भोपाल ने 24 अक्टूबर 2026 को पुलिस सूबेदार और सब-इंस्पेक्टर (SI) भर्ती परीक्षा का एडमिट कार्ड जारी कर दिया है। इस भर्ती में कुल 507 पदों पर नियुक्ति की जाएगी। जिन उम्मीदवारों ने आवेदन किया है, वे MPESB की आधिकारिक वेबसाइट esb.mp.gov.in पर जाकर अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। परीक्षा में शामिल होने के लिए एडमिट कार्ड जरूरी है। इसलिए इसे डाउनलोड कर लें और इसकी प्रिंट कॉपी अपने पास रखें। MP Police SI Admit Card 2026 Download Link एमपी पुलिस सूबेदार/एसआई एडमिट कार्ड 2026 का डाउनलोड लिंक एक्टिव हो गया है। उम्मीदवार MPESB की आधिकारिक वेबसाइट esb.mp.gov.in पर जाकर अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। इसके लिए Application Number, Date of Birth और मांगी गई वेरिफिकेशन जानकारी दर्ज करनी होगी। उम्मीदवार नीचे दिए गए डायरेक्ट लिंक से भी अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं।

क्लिक करें-MP SI Admit Card 2026 Link (Active) कब होगी MP Police SI Exam 2026? MPESB की आधिकारिक सूचना के अनुसार, पुलिस सूबेदार/उप निरीक्षक भर्ती परीक्षा 2026 का आयोजन 28 अक्टूबर 2026 को राज्य के अलग-अलग परीक्षा केंद्रों पर किया जाएगा। उम्मीदवार नीचे दी गई टेबल में परीक्षा की शिफ्ट और समय की जानकारी देख सकते हैं। परीक्षा का नाम प्रथम चरण- प्रारंभिक लिखित परीक्षा दिनांक एवं दिन परीक्षा की पाली अभ्यर्थियों के लिए रिपोर्टिंग समय महत्वपूर्ण निर्देश पढ़ने का समय उत्तर अंकित का समय सूबेदार/उप निरीक्षक संवर्ग की भर्ती हेतु चयन परीक्षा-2026 28.10.2026 बुधवार से प्रारम्भ प्रथम प्रातः 08:00 से 09:00 बजे तक 09:50 से 10:00 बजे तक (10 मिनट) प्रात: 10:00 से 12:00 बजे तक (2:00 घंटे) सूबेदार/उप निरीक्षक संवर्ग की भर्ती हेतु चयन परीक्षा-2026 28.10.2026 बुधवार से प्रारम्भ द्वितीय दोप. 01:00 से 02:00 बजे तक 02:50 से 03:00 बजे तक (10 मिनट) दोपहर 03:00 से 05:00 बजे तक (2:00 घंटे)

esb mp gov in admit card 2026: एमपी SI परीक्षा हॉल में ले जाने के लिए आवश्यक दस्तावेज परीक्षा केंद्र पर एंट्री पाने के लिए अभ्यर्थियों को निम्नलिखित दस्तावेज साथ लाना अनिवार्य है: एडमिट कार्ड का प्रिंटआउट फोटो आईडी लेटेस्ट पासपोर्ट साइज फोटो MP Police SI Admit Card 2026 कैसे डाउनलोड करें? उम्मीदवार नीचे दिए गए आसान स्टेप्स को फॉलो करके अपना एमपी SI एडमिट कार्ड 2026 डाउनलोड कर सकते हैं: सबसे पहले मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन बोर्ड (MPESB) की आधिकारिक वेबसाइट esb.mp.gov.in पर जाएं। वेबसाइट के होमपेज पर दिए गए "Admit Card" सेक्शन पर क्लिक करें। फिर "Test Admit Card - Police Sub-Inspector / Subedar Recruitment Test" लिंक का चयन करें। अपना Application Number और Date of Birth दर्ज करें। स्क्रीन पर दिए गए सुरक्षा कैप्चा कोड को हल करें और Submit पर क्लिक करें। आपका MP Police SI Admit Card स्क्रीन पर दिखाई देगा। एडमिट कार्ड डाउनलोड करें और परीक्षा के दिन के लिए 2-3 प्रिंटआउट निकालकर रख लें।

mpesb admit card 2026: एडमिट कार्ड पर चेक करें ये महत्वपूर्ण विवरण MP Police Subedar/SI Admit Card 2026 डाउनलोड करने के बाद उम्मीदवारों को उसमें दी गई निम्नलिखित जानकारियों को ध्यानपूर्वक चेक करना लेना चाहिए: उम्मीदवार का नाम और रोल नंबर

परीक्षा तिथि और शिफ्ट का समय

रिपोर्टिंग टाइम और गेट बंद होने का समय

परीक्षा केंद्र का नाम और पूरा पता

फोटो और हस्ताक्षर

परीक्षा से जुड़े महत्वपूर्ण निर्देश एमपी पुलिस SI एडमिट कार्ड 2026: परीक्षा के दिन के दिशा-निर्देश एमपी पुलिस एसआई/सूबेदार भर्ती परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवारों को परीक्षा के दिन कुछ जरूरी दिशा-निर्देशों का पालन करना चाहिए। परीक्षा केंद्र पर जाने से पहले निम्नलिखित बातों का ध्यान रखें। 1. परीक्षा केंद्र पर अपना एडमिट कार्ड प्रिंटआउट के रूप में जरूर लेकर जाएं। 2. आधार कार्ड, वोटर आईडी या अन्य मान्य फोटो पहचान पत्र साथ रखें। स्वीकार्य पहचान पत्र की जानकारी आधिकारिक निर्देशों से जांच लें।