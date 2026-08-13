बिहार एसटीईटी पिछले वर्ष के प्रश्न पत्र उत्तर सहित पीडीएफ डाउनलोड करें
Bihar STET Previous Year Question Papers: यहां इस लेख में पिछले साल के बिहार STET प्रश्न-पत्र दिए गए हैं, जो बिहार STET परीक्षा 2026 की तैयारी कर रहे उम्मीदवारों की मदद करेंगे। बिहार STET के पिछले वर्षों के प्रश्न-पत्रों के उत्तर के साथ PDF डाउनलोड करें।
Bihar STET Previous Year Question Papers: अगर आप बिहार STET परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो पिछले वर्षों के प्रश्नपत्र आपके लिए काफी मददगार हो सकते हैं। पुराने पेपर हल करने से आपको परीक्षा में पूछे जाने वाले सवालों, परीक्षा पैटर्न और कठिनाई स्तर को समझने में मदद मिलेगी। उम्मीदवार इस लेख में दिए पेपरों को हल करके अपनी तैयारी का बेहतर आकलन भी कर सकते हैं।
Bihar STET Previous Year Question Paper PDF
परीक्षार्थी नीचे दिए टेबल से पिछले वर्षों के बिहार STET पेपर की पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं।
|
पेपर का नाम
|
लिंक
|
Bihar STET Previous Year Question Paper-2 Computer Science 2023 PDF
|
Bihar STET Previous Year Question Paper-1 English 2023 PDF
|
Bihar STET Previous Year Question Paper-1 Hindi 2023 PDF
|
Bihar STET Previous Year Question Paper-1 Maths Shift-1 2023 PDF
|
Bihar STET Previous Year Question Paper-1 Maths Shift-2 2023 PDF
|
Bihar STET Previous Year Question Paper-1 Science Shift-1 2023 PDF
|
Bihar STET Previous Year Question Paper-1 Science Shift-2 2023 PDF
|
Bihar STET Previous Year Question Paper-1 Urdu 2023 PDF
|
Bihar STET Previous Year Question Paper-2 Economics 2023 PDF
|
Bihar STET Previous Year Question Paper-2 History 2023 PDF
|
Bihar STET Social Science Paper 2020 PDF
|
Bihar STET Hindi Paper 2020 PDF
|
Bihar STET Math Paper 2020 PDF
बिहार STET पिछले वर्षों के प्रश्नपत्र उत्तर सहित
उम्मीदवार बिहार STET के पिछले वर्षों के प्रश्नपत्रों को उत्तर सहित डाउनलोड कर सकते हैं। इन पेपरों को हल करने के बाद उम्मीदवार अपने जवाबों को उत्तर से मिला सकते हैं। इससे उन्हें अपनी तैयारी में हुई गलतियों का पता चलेगा और कमजोर विषयों पर ज्यादा ध्यान देने में मदद मिलेगी।
|
Bihar STET Paper 1 2019 PDF
|
Bihar STET Paper 2 2019 PDF
|
Bihar STET Paper 3 2019 PDF
|
Bihar STET Paper 4 2019 PDF
बिहार STET Previous Year Question Paper क्यों जरूरी है?
बिहार STET के पुराने प्रश्नपत्रों का अभ्यास करने से उम्मीदवारों को परीक्षा में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण टॉपिक का पता चलता है। इससे पढ़ाई के लिए सही रणनीति बनाने में मदद मिलती है। साथ ही, बार-बार पेपर हल करने से टाइम मेनेजमेंट और सेल्फ कॉफिडेंस भी बेहतर होता है।
पुराने Bihar STET Paper से ऐसे करें तैयारी
सबसे पहले पुराने प्रश्नपत्र को तय समय में हल करें। इसके बाद अपने उत्तरों को आंसर की से मिलाएं। जिन सवालों में गलती हुई है, उन्हें दोबारा पढ़ें। इस तरह नियमित रूप से पुराने पेपर हल करने से बिहार STET परीक्षा की तैयारी मजबूत की जा सकती है।
Senior Executive - Editorial
Vijay Pratap Singh is an Education and Career Journalist with over 4 years of experience in covering Government Jobs, Sarkari Naukri, Competitive Exams, Recruitment Notifications, Exam Results, Admissions, and Education News. He currently works with Jagran Josh, where he writes extensively on SSC, UPPSC, MPPSC, BPSC, Railway, Banking, Defence, and other government recruitment examinations.
He holds a Master's degree in Journalism and Mass Communication (MJMC) from Jaipur National University, Jaipur. His expertise includes government job recruitment, exam notifications, eligibility criteria, application processes, admit cards, answer keys, results, career guidance, courses, and employability skills. Through accurate, well-researched, and timely content, he helps students, job seekers, and competitive exam aspirants stay informed and make better academic and career decisions.