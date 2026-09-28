India Post GDS Result 2026: जारी हुई पहली मेरिट लिस्ट, यहां चेक करें अपना नाम
India Post GDS Merit List 2026: इंडिया पोस्ट GDS भर्ती 2026 की पहली मेरिट लिस्ट जारी कर दी गई है। इस भर्ती के तहत करीब 23,757 पदों पर उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा। उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट indiapostgdsonline.gov.in पर जाकर अपने सर्कल के अनुसार पहली मेरिट लिस्ट की PDF डाउनलोड कर सकते हैं। यहां जानें India Post GDS Result 2026 चेक करने, मेरिट लिस्ट में अपना नाम खोजने और चयन की स्थिति पता करने का आसान तरीका।
India Post GDS Merit List 2026: भारतीय डाक विभाग ने India Post GDS Bharti 2026 के तहत पहली मेरिट लिस्ट जारी कर दी है। उम्मीदवार अब GDS Result 2026 और GDS Merit List 2026 आधिकारिक वेबसाइट indiapostgdsonline.gov.in पर जाकर चेक कर सकते हैं। इस भर्ती में कोई लिखित परीक्षा नहीं होती है, बल्कि उम्मीदवारों का चयन 10वीं कक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर तैयार मेरिट लिस्ट के जरिए किया जाता है। उम्मीदवार GDS Merit List 2026 PDF डाउनलोड करके अपनी सर्कल-वाइज मेरिट लिस्ट में नाम और चयन की स्थिति चेक कर सकते हैं।
GDS 1st Merit List 2026 Live (Link Active)
India Post GDS DV 2026: डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कौन-कौन से दस्तावेज लगेंगे? यहां देखें पूरी लिस्ट
GDS First Merit List 2026: हाइलाइट्स
इंडिया पोस्ट ने ग्रामीण डाक सेवक (GDS) भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया 22 सितंबर 2026 को समाप्त की। इस भर्ती के तहत कुल 23,757 पदों पर उम्मीदवारों का चयन किया जाना है।
|
विवरण
|
जानकारी
|
भर्ती का नाम
|
ग्रामीण डाक सेवक (GDS) भर्ती
|
भर्ती संस्था
|
इंडिया पोस्ट
|
पद
|
GDS, BPM और ABPM
|
शैक्षणिक योग्यता
|
10वीं पास
|
कुल पद
|
23,757
|
आवेदन की अंतिम तिथि
|
22 सितंबर 2026
|
पहली मेरिट लिस्ट
|
12 अक्टूबर 2026 (जारी)
|
रिजल्ट का माध्यम
|
ऑनलाइन PDF
|
चयन का आधार
|
10वीं के अंक
India Post GDS 1st Merit List 2026 PDF कैसे डाउनलोड करें?
उम्मीदवार नीचे दिए गए आसान स्टेप्स से India Post GDS 1st Merit List 2026 PDF डाउनलोड कर सकेंगे:
-
सबसे पहले इंडिया पोस्ट की आधिकारिक वेबसाइट indiapostgdsonline.gov.in पर जाएं।
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होम पेज पर GDS Online Engagement या संबंधित रिजल्ट लिंक पर क्लिक करें।
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अपने पोस्टल सर्कल का चयन करें।
-
1st Merit List PDF के डाउनलोड लिंक पर क्लिक करें।
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मेरिट लिस्ट PDF स्क्रीन पर खुल जाएगी।
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PDF डाउनलोड करें और उसमें अपना रजिस्ट्रेशन नंबर या नाम चेक करें।
India Post GDS Selection Process: चयन प्रक्रिया
इंडिया पोस्ट जीडीएस के लिए चयन प्रक्रिया आधिकारिक भर्ती अधिसूचना में दी गई शर्तों के अनुसार की जाती है। जिसमें मेरिट लिस्ट तैयार करना, उम्मीदवारों का चयन करना, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और अंतिम नियुक्ति प्रक्रिया शामिल है।
India Post GDS Salary 2026: सैलरी 2026
इंडिया पोस्ट जीडीएस सैलरी 2026 टीआरसीए के माध्यम से दी जाती है। जीडीएस कर्मचारियों को मंहगाई भत्ता और अन्य लागू लाभों के साथ - साथ टीआरसीए में प्रतिवर्ष 3% की बढ़ोत्तरी प्राप्त होती है। नियमों के अनुसार, बीपीएम की सैलरी 12,000 रुपये से लेकर 29,390 रुपये तक और एबीपीएम/डाक सेवक की सैलरी 10,000 रुपये से लेकर 24,470 रुपये तक होगी।
GDS Merit List 2026 PDF में कौन-कौन सी जानकारी होगी?
India Post GDS 1st Merit List 2026 में चयनित उम्मीदवारों से संबंधित कई महत्वपूर्ण जानकारी दी जाएगी। उम्मीदवार PDF में आमतौर पर निम्न विवरण देख सकेंगे:
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उम्मीदवार का नाम
-
रजिस्ट्रेशन नंबर
-
पोस्टल सर्कल
-
डिविजन
-
ऑफिस
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पद का नाम
-
कैटेगरी
-
10वीं के अंक/प्रतिशत
-
डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से संबंधित जानकारी
India Post GDS Document Verification Process
GDS मेरिट लिस्ट में शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों को अगले चरण में Document Verification (DV) के लिए बुलाया जाएगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की तारीख, स्थान और अन्य जरूरी जानकारी संबंधित उम्मीदवारों को भर्ती प्रक्रिया के दौरान दी जाएगी।
उम्मीदवारों को निर्धारित तारीख पर संबंधित डिविजनल ऑफिस में पहुंचकर अपने मूल दस्तावेजों की जांच करवानी होगी।
GDS Document Verification के लिए जरूरी दस्तावेज
उम्मीदवारों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय मूल दस्तावेज और आवश्यक फोटोकॉपी साथ ले जानी चाहिए। इनमें आमतौर पर शामिल हो सकते हैं:
-
10वीं की मार्कशीट और प्रमाण पत्र
-
जन्म तिथि का प्रमाण
-
पासपोर्ट साइज फोटो
-
जाति प्रमाण पत्र, यदि लागू हो
-
EWS प्रमाण पत्र, यदि लागू हो
-
दिव्यांगता प्रमाण पत्र, यदि लागू हो
-
कंप्यूटर ट्रेनिंग सर्टिफिकेट, जहां आवश्यक हो
-
वैध फोटो पहचान पत्र
-
निवास/डोमिसाइल प्रमाण पत्र
उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से पहले अपने संबंधित सर्कल के आधिकारिक निर्देश जरूर पढ़ें।
India Post GDS Vacancy 2026: सर्कल-वाइज वैकेंसी
जुलाई 2026 साइकिल के तहत इंडिया पोस्ट ने विभिन्न पोस्टल सर्कल में कुल 23,757 GDS पदों पर भर्ती की है। नीचे दिए गए आंकड़े आपके उपलब्ध भर्ती विवरण के अनुसार हैं।
|
क्र. सं.
|
सर्कल
|
UR
|
OBC
|
SC
|
ST
|
EWS
|
PwD-A
|
PwD-B
|
PwD-C
|
PwD-DE
|
कुल
|
1
|
आंध्र प्रदेश
|
158
|
213
|
125
|
45
|
109
|
5
|
8
|
11
|
1
|
917
|
2
|
असम
|
159
|
80
|
31
|
26
|
21
|
2
|
2
|
1
|
0
|
322
|
3
|
असम
|
40
|
13
|
6
|
11
|
6
|
0
|
1
|
0
|
0
|
77
|
4
|
असम
|
15
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
15
|
5
|
बिहार
|
491
|
279
|
157
|
56
|
87
|
9
|
7
|
4
|
8
|
1,098
|
6
|
छत्तीसगढ़
|
290
|
35
|
83
|
257
|
75
|
9
|
7
|
4
|
2
|
762
|
7
|
दिल्ली
|
8
|
3
|
2
|
2
|
1
|
0
|
0
|
0
|
0
|
16
|
8
|
गुजरात
|
234
|
118
|
24
|
74
|
38
|
3
|
1
|
7
|
0
|
499
|
9
|
हरियाणा
|
36
|
22
|
16
|
1
|
9
|
0
|
1
|
2
|
0
|
87
|
10
|
हिमाचल प्रदेश
|
142
|
66
|
76
|
12
|
33
|
3
|
2
|
1
|
0
|
335
|
11
|
जम्मू-कश्मीर
|
148
|
89
|
26
|
37
|
30
|
1
|
5
|
2
|
0
|
340
|
12
|
झारखंड
|
527
|
162
|
160
|
343
|
134
|
13
|
19
|
13
|
8
|
1,379
|
13
|
कर्नाटक
|
446
|
286
|
176
|
64
|
115
|
9
|
7
|
11
|
2
|
1,116
|
14
|
केरल
|
753
|
343
|
111
|
5
|
114
|
12
|
16
|
15
|
4
|
1,373
|
15
|
मध्य प्रदेश
|
563
|
215
|
225
|
272
|
133
|
11
|
17
|
7
|
7
|
1,450
|
16
|
महाराष्ट्र
|
70
|
23
|
55
|
18
|
14
|
0
|
4
|
0
|
0
|
134
|
17
|
महाराष्ट्र
|
991
|
577
|
236
|
176
|
234
|
18
|
33
|
21
|
11
|
2,297
|
18
|
उत्तर-पूर्वी
|
74
|
2
|
28
|
52
|
17
|
1
|
4
|
1
|
0
|
179
|
19
|
उत्तर-पूर्वी
|
926
|
0
|
21
|
297
|
87
|
15
|
4
|
4
|
0
|
1,354
|
20
|
उत्तर-पूर्वी
|
112
|
5
|
3
|
136
|
29
|
3
|
3
|
2
|
3
|
296
|
21
|
उत्तर-पूर्वी
|
146
|
26
|
3
|
145
|
34
|
4
|
4
|
4
|
3
|
369
|
22
|
उत्तर-पूर्वी
|
120
|
49
|
5
|
91
|
29
|
3
|
3
|
3
|
3
|
306
|
23
|
उत्तर-पूर्वी
|
44
|
5
|
0
|
47
|
10
|
0
|
4
|
0
|
0
|
110
|
24
|
ओडिशा
|
571
|
152
|
213
|
266
|
123
|
9
|
9
|
0
|
1
|
1,353
|
25
|
पंजाब
|
1
|
1
|
1
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
3
|
26
|
पंजाब
|
55
|
27
|
27
|
2
|
8
|
0
|
0
|
0
|
0
|
119
|
27
|
राजस्थान
|
470
|
114
|
138
|
133
|
120
|
13
|
9
|
10
|
2
|
1,009
|
28
|
तमिलनाडु
|
921
|
524
|
385
|
18
|
203
|
13
|
23
|
10
|
8
|
2,118
|
29
|
तेलंगाना
|
201
|
85
|
59
|
17
|
45
|
2
|
5
|
5
|
0
|
419
|
30
|
उत्तराखंड
|
225
|
71
|
78
|
17
|
43
|
7
|
5
|
5
|
1
|
452
|
31
|
उत्तर प्रदेश
|
720
|
453
|
301
|
48
|
139
|
14
|
9
|
4
|
3
|
1,691
|
32
|
पश्चिम बंगाल
|
672
|
360
|
354
|
92
|
106
|
11
|
13
|
9
|
2
|
1,619
|
33
|
पश्चिम बंगाल
|
6
|
3
|
2
|
0
|
1
|
0
|
0
|
0
|
0
|
12
|
34
|
पश्चिम बंगाल
|
42
|
21
|
2
|
9
|
9
|
1
|
1
|
0
|
1
|
86
|
35
|
पश्चिम बंगाल
|
19
|
10
|
0
|
3
|
4
|
1
|
1
|
0
|
0
|
38
|
36
|
पश्चिम बंगाल
|
2
|
1
|
3
|
1
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
7
|
कुल
|
—
|
10,640
|
4,433
|
3,082
|
2,773
|
2,160
|
192
|
227
|
178
|
72
|
23,757
नोट: ऊपर दी गई मेरिट लिस्ट की संभावित तारीख और वैकेंसी विवरण को आधिकारिक India Post अधिसूचना से अपडेट करना उचित रहेगा। रिजल्ट जारी होने के बाद उम्मीदवारों को केवल आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध PDF और निर्देशों को ही अंतिम मानना चाहिए।
Senior Executive - Editorial
Vijay Pratap Singh is an Education and Career Journalist with over 4 years of experience in covering Government Jobs, Sarkari Naukri, Competitive Exams, Recruitment Notifications, Exam Results, Admissions, and Education News. He currently works with Jagran Josh, where he writes extensively on SSC, UPPSC, MPPSC, BPSC, Railway, Banking, Defence, and other government recruitment examinations.
He holds a Master's degree in Journalism and Mass Communication (MJMC) from Jaipur National University, Jaipur. His expertise includes government job recruitment, exam notifications, eligibility criteria, application processes, admit cards, answer keys, results, career guidance, courses, and employability skills. Through accurate, well-researched, and timely content, he helps students, job seekers, and competitive exam aspirants stay informed and make better academic and career decisions.