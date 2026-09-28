India Post GDS Result 2026: जारी हुई पहली मेरिट लिस्ट, यहां चेक करें अपना नाम

क्र. सं. सर्कल UR OBC SC ST EWS PwD-A PwD-B PwD-C PwD-DE कुल

1 आंध्र प्रदेश 158 213 125 45 109 5 8 11 1 917

2 असम 159 80 31 26 21 2 2 1 0 322

3 असम 40 13 6 11 6 0 1 0 0 77

4 असम 15 0 0 0 0 0 0 0 0 15

5 बिहार 491 279 157 56 87 9 7 4 8 1,098

6 छत्तीसगढ़ 290 35 83 257 75 9 7 4 2 762

7 दिल्ली 8 3 2 2 1 0 0 0 0 16

8 गुजरात 234 118 24 74 38 3 1 7 0 499

9 हरियाणा 36 22 16 1 9 0 1 2 0 87

10 हिमाचल प्रदेश 142 66 76 12 33 3 2 1 0 335

11 जम्मू-कश्मीर 148 89 26 37 30 1 5 2 0 340

12 झारखंड 527 162 160 343 134 13 19 13 8 1,379

13 कर्नाटक 446 286 176 64 115 9 7 11 2 1,116

14 केरल 753 343 111 5 114 12 16 15 4 1,373

15 मध्य प्रदेश 563 215 225 272 133 11 17 7 7 1,450

16 महाराष्ट्र 70 23 55 18 14 0 4 0 0 134

17 महाराष्ट्र 991 577 236 176 234 18 33 21 11 2,297

18 उत्तर-पूर्वी 74 2 28 52 17 1 4 1 0 179

19 उत्तर-पूर्वी 926 0 21 297 87 15 4 4 0 1,354

20 उत्तर-पूर्वी 112 5 3 136 29 3 3 2 3 296

21 उत्तर-पूर्वी 146 26 3 145 34 4 4 4 3 369

22 उत्तर-पूर्वी 120 49 5 91 29 3 3 3 3 306

23 उत्तर-पूर्वी 44 5 0 47 10 0 4 0 0 110

24 ओडिशा 571 152 213 266 123 9 9 0 1 1,353

25 पंजाब 1 1 1 0 0 0 0 0 0 3

26 पंजाब 55 27 27 2 8 0 0 0 0 119

27 राजस्थान 470 114 138 133 120 13 9 10 2 1,009

28 तमिलनाडु 921 524 385 18 203 13 23 10 8 2,118

29 तेलंगाना 201 85 59 17 45 2 5 5 0 419

30 उत्तराखंड 225 71 78 17 43 7 5 5 1 452

31 उत्तर प्रदेश 720 453 301 48 139 14 9 4 3 1,691

32 पश्चिम बंगाल 672 360 354 92 106 11 13 9 2 1,619

33 पश्चिम बंगाल 6 3 2 0 1 0 0 0 0 12

34 पश्चिम बंगाल 42 21 2 9 9 1 1 0 1 86

35 पश्चिम बंगाल 19 10 0 3 4 1 1 0 0 38

36 पश्चिम बंगाल 2 1 3 1 0 0 0 0 0 7