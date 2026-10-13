GDS Cut Off 2026 OUT: यहां देखें इंडिया पोस्ट जीडीएस GEN, OBC, SC, ST सहित अन्य कैटेगरी के कट ऑफ अंक

India Post GDS Cut Off 2026: इंडिया पोस्ट ने ग्रामीण डाक सेवक (GDS) भर्ती जुलाई 2026 की कटऑफ जारी कर दी है। उम्मीदवार 12 अक्टूबर 2026 से आधिकारिक वेबसाइट indiapostgdsonline.gov.in पर जाकर अपने राज्य और कैटेगरी के अनुसार कटऑफ चेक कर सकते हैं। कटऑफ से पता चलता है कि मेरिट लिस्ट में जगह पाने के लिए 10वीं कक्षा में कितने प्रतिशत अंक जरूरी हैं। इस भर्ती के तहत ग्रामीण डाक सेवक (GDS), ब्रांच पोस्टमास्टर (BPM) और असिस्टेंट ब्रांच पोस्टमास्टर (ABPM) के कुल 23,757 पदों को भरा जाएगा।

India Post GDS Cut Off 2026 OUT

इंडिया पोस्ट GDS भर्ती में चयन 10वीं के अंकों के आधार पर तैयार मेरिट लिस्ट से किया जाता है। कटऑफ राज्य और कैटेगरी के अनुसार अलग-अलग होती है। मेरिट लिस्ट में चयनित उम्मीदवारों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन (DV) के लिए बुलाया जाएगा। उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपनी कटऑफ और मेरिट लिस्ट चेक कर सकते हैं।