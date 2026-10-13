GDS Cut Off 2026 OUT: यहां देखें इंडिया पोस्ट जीडीएस GEN, OBC, SC, ST सहित अन्य कैटेगरी के कट ऑफ अंक
India Post GDS Cut Off 2026: इंडिया पोस्ट ने GDS भर्ती जुलाई 2026 की कटऑफ 12 अक्टूबर को जारी कर दी है। इस भर्ती के तहत GDS, BPM और ABPM के कुल 23,757 पदों को भरा जाएगा। उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट indiapostgdsonline.gov.in पर जाकर अपने राज्य और कैटेगरी के अनुसार कटऑफ चेक कर सकते हैं।
India Post GDS Cut Off 2026: इंडिया पोस्ट ने ग्रामीण डाक सेवक (GDS) भर्ती जुलाई 2026 की कटऑफ जारी कर दी है। उम्मीदवार 12 अक्टूबर 2026 से आधिकारिक वेबसाइट indiapostgdsonline.gov.in पर जाकर अपने राज्य और कैटेगरी के अनुसार कटऑफ चेक कर सकते हैं। कटऑफ से पता चलता है कि मेरिट लिस्ट में जगह पाने के लिए 10वीं कक्षा में कितने प्रतिशत अंक जरूरी हैं। इस भर्ती के तहत ग्रामीण डाक सेवक (GDS), ब्रांच पोस्टमास्टर (BPM) और असिस्टेंट ब्रांच पोस्टमास्टर (ABPM) के कुल 23,757 पदों को भरा जाएगा।
India Post GDS Cut Off 2026 OUT
इंडिया पोस्ट GDS भर्ती में चयन 10वीं के अंकों के आधार पर तैयार मेरिट लिस्ट से किया जाता है। कटऑफ राज्य और कैटेगरी के अनुसार अलग-अलग होती है। मेरिट लिस्ट में चयनित उम्मीदवारों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन (DV) के लिए बुलाया जाएगा। उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपनी कटऑफ और मेरिट लिस्ट चेक कर सकते हैं।
यहां देखें:- India Post GDS 1st Merit List 2026 (Active)
इंडिया पोस्ट GDS कट-ऑफ 2026 (जनवरी साइकिल)
उम्मीदवार नीचे दी तालिका में सर्कल और कैटेगरी वाइज इंडिया पोस्ट जीडीएस कट ऑफ देख सकते हैं।
|
राज्य/सर्कल
|
UR
|
OBC
|
SC
|
ST
|
EWS
|
PwBD
|
आंध्र प्रदेश
|
100
|
100
|
100
|
99.83
|
100
|
99.66
|
असम
|
95.57
|
94.85
|
95.33
|
85.16
|
94.42
|
56
|
बिहार
|
99.00
|
99.42
|
98.71
|
93.41
|
98.71
|
97.50
|
छत्तीसगढ़
|
100
|
100
|
100
|
99.33
|
100
|
96.66
|
दिल्ली
|
100
|
100
|
100
|
95.00
|
100
|
—
|
गुजरात
|
92.20
|
93.40
|
93.60
|
86.00
|
92.20
|
76.00
|
हरियाणा
|
100
|
100
|
100
|
—
|
100
|
100
|
हिमाचल प्रदेश
|
100
|
100
|
100
|
—
|
100
|
100
|
झारखंड
|
99.43
|
99.57
|
99.14
|
95.00
|
96.20
|
92.40
|
जम्मू और कश्मीर
|
100
|
100
|
100
|
—
|
95.80
|
—
|
कर्नाटक
|
98.56
|
98.72
|
98.08
|
98.56
|
97.12
|
95.20
|
केरल
|
95.00
|
95.00
|
95.00
|
92.80
|
95.00
|
93.53
|
मध्य प्रदेश
|
100
|
100
|
100
|
96.50
|
100
|
—
|
महाराष्ट्र
|
95.80
|
95.60
|
95.40
|
93.20
|
95.60
|
90.00
|
उत्तर पूर्व
|
97.20
|
96.40
|
95.40
|
93.42
|
94.20
|
96.00
|
ओडिशा
|
90.80
|
90.20
|
88.40
|
85.60
|
89.40
|
80.00
|
पंजाब
|
98.20
|
97.60
|
96.80
|
—
|
97.40
|
92.00
|
राजस्थान
|
95.40
|
95.00
|
94.60
|
91.20
|
94.80
|
88.40
|
तमिलनाडु
|
98.40
|
98.00
|
97.20
|
95.60
|
97.60
|
94.00
|
तेलंगाना
|
97.80
|
97.40
|
96.60
|
95.00
|
96.80
|
93.00
|
उत्तर प्रदेश
|
97.60
|
97.20
|
96.40
|
94.80
|
96.20
|
92.00
|
उत्तराखंड
|
98.00
|
97.40
|
96.80
|
95.20
|
97.00
|
93.00
|
पश्चिम बंगाल
|
92.60
|
92.20
|
91.80
|
88.40
|
91.60
|
86.00
इंडिया पोस्ट GDS कट-ऑफ 2026 कैसे डाउनलोड करें?
इंडिया पोस्ट ग्रामीण डाक सेवक (GDS) की मेरिट लिस्ट और कट-ऑफ (Cut-off) डाउनलोड करने के लिए नीचे दिए गए चरणों का पालन करें।
-
सबसे पहले इंडिया पोस्ट जीडीएस की आधिकारिक वेबसाइट indiapostgdsonline.gov.in पर जाएं।
-
होमपेज पर बाईं ओर या मुख्य मेन्यू में 'Shortlisted Candidates' या संबंधित सर्कल के रिजल्ट लिंक (जैसे Schedule-II 2026 Merit List) पर क्लिक करें।
-
आपके सामने देश के विभिन्न राज्यों (Postal Circles) की सूची दिखेगी। आपने जिस राज्य या सर्कल से आवेदन किया है, उसके नाम पर क्लिक करें।
-
सर्कल पर क्लिक करते ही उस राज्य की मेरिट लिस्ट और कट-ऑफ पीडीएफ फॉर्मेट में ओपन हो जाएंगी।
-
आप कीबोर्ड पर Ctrl + F दबाकर अपना 7 अंकों का रजिस्ट्रेशन नंबर या नाम सर्च करें। यदि आपका नाम सूची में है, तो आप शॉर्टलिस्टेड हैं।
India Post GDS Cut Off: पिछले साल का GDS कट-ऑफ
उम्मीदवार नीचे दी गई तालिका में पिछले वर्ष की इंडिया पोस्ट GDS कटऑफ 2025 (राज्य और कैटेगरी के अनुसार) देख सकते हैं।
|
राज्य/सर्कल
|
सामान्य (UR) %
|
OBC %
|
EWS %
|
SC %
|
ST %
|
PwBD %
|
आंध्र प्रदेश
|
95
|
95
|
93.4167
|
93.4167
|
93.4167
|
91.8333
|
असम
|
92
|
89
|
86.6667
|
86.3333
|
86.5
|
76.3333
|
बिहार
|
97.6
|
97
|
95
|
95
|
95
|
86.1667
|
छत्तीसगढ़
|
95
|
95
|
93.1
|
91.5
|
90.25
|
87.4
|
गुजरात
|
92.8
|
92.2
|
91.8
|
92.6
|
89.2
|
80.4
|
हरियाणा
|
88
|
82
|
—
|
81
|
81
|
79
|
हिमाचल प्रदेश
|
98.1667
|
95.8
|
95
|
93.1
|
93.4167
|
86.8571
|
जम्मू और कश्मीर
|
97.6667
|
96.4
|
95.1667
|
95
|
90.65
|
87.4
|
झारखंड
|
97
|
97
|
95
|
95
|
95
|
91.2
|
कर्नाटक
|
95
|
95.84
|
90.72
|
93.92
|
91.68
|
89.12
|
केरल
|
95
|
95
|
95
|
95
|
95
|
89.3
|
मध्य प्रदेश
|
95
|
96
|
91.5
|
94
|
88.1667
|
87.2
|
महाराष्ट्र
|
95.8
|
94
|
94
|
92.6667
|
93.3333
|
88
|
उत्तर-पूर्वी सर्कल
|
93
|
93.4286
|
91.5714
|
77
|
77
|
85.7143
|
ओडिशा
|
88.1667
|
90.5
|
88
|
90
|
84.1667
|
85.1667
|
पंजाब
|
98.4
|
95
|
92
|
95
|
95
|
87.6923
|
राजस्थान
|
95
|
95
|
92.5
|
93.6667
|
93.1
|
87.4
|
तमिलनाडु
|
98
|
97
|
96.2
|
97
|
96
|
89
|
तेलंगाना
|
95
|
95
|
93.4167
|
93.4167
|
95
|
91.8333
|
उत्तर प्रदेश
|
97.3333
|
97.8
|
93.1
|
97.3333
|
97.4667
|
92
|
उत्तराखंड
|
95
|
95
|
93.1
|
90.8
|
94.6667
|
85.4
|
पश्चिम बंगाल
|
96.8333
|
95.2857
|
90.8571
|
93.5714
|
88.71483
|
85.1429
Senior Executive - Editorial
Vijay Pratap Singh is an Education and Career Journalist with over 4 years of experience in covering Government Jobs, Sarkari Naukri, Competitive Exams, Recruitment Notifications, Exam Results, Admissions, and Education News. He currently works with Jagran Josh, where he writes extensively on SSC, UPPSC, MPPSC, BPSC, Railway, Banking, Defence, and other government recruitment examinations.
He holds a Master's degree in Journalism and Mass Communication (MJMC) from Jaipur National University, Jaipur. His expertise includes government job recruitment, exam notifications, eligibility criteria, application processes, admit cards, answer keys, results, career guidance, courses, and employability skills. Through accurate, well-researched, and timely content, he helps students, job seekers, and competitive exam aspirants stay informed and make better academic and career decisions.