UP Cabinet decision in Hindi: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में बुधवार को कैबिनेट बैठक हुई। बैठक में आईआईटी कानपुर के नोएडा में ‘डीप टेक यू-हब’ बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। इसके लिए कुल 281.03 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। इससे प्रदेश में नवाचार, अनुसंधान और अत्याधुनिक तकनीक आधारित उद्यमिता को बढ़ावा मिलेगा।

24 महीने में पूरा हो जाएगा कार्य

वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने बताया कि परियोजना के तहत ईपीसी (इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन) मोड में भवन निर्माण कराया जाएगा, जिसकी कुल लागत 28,103.88 लाख रुपये रखी गई है, जो 24 माह के भीतर पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है।

वित्त वर्ष 2026-27 में इसके लिए 100 करोड़ रुपये का बजटीय प्रावधान किया गया है, जिसमें 30 करोड़ रुपये पूंजीगत मद और 70 करोड़ रुपये राजस्व मद में शामिल हैं। शेष वित्तीय आवश्यकता के लिए वित्त विभाग से परामर्श के बाद चरणबद्ध बजटीय प्रावधान की स्वीकृति अलग से प्राप्त की जाएगी। परियोजना में केंद्र सरकार की कोई वित्तीय भागीदारी नहीं होगी।