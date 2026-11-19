How to Work in PMO India: देश की नीतियों और प्रशासनिक फैसलों के सेंटर यानी प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO) में काम करना लाखों छात्रों के लिए एक सपने की तरह होता है। छात्र PMO के बारे में जानने से पहले इसी फुल फॉर्म के बारे में जानें। जी हां, PMO की फुल फॉर्म Prime Minister's Office होती है।

अक्सर छात्रों को लगता है, तो प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO) में में केवल IAS, IPS या वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी ही काम करते है। परंतु, ऐसा कुछ भी नहीं होता है आजकल के बदलते टाइम के साथ PMO में पॉलिसी रिसर्च, इकोनॉमिक्स, डेटा एनालिटिक्स, डिजिटल गवर्नेंस और कम्युनिकेशन जैसी कैटेगरी के समार्ट और सिनियर लोग भी काम करते है।

प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO) क्या है और वहां कैसे कैसे काम किया जाता है?

प्रधानमंत्री कार्यालय भारत सरकार का एक इंपॉर्टेंट प्रशासनिक और नीतिगत समन्वय सेंटर है, जो प्रधानमंत्री को उनके संवैधानिक और प्रशासनिक दायित्वों के निर्णय लेने में सहायता प्रदान करता है।