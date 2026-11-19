RRB CEN 05/2026 Admit Card Released: रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड (RRB) ने केंद्रीयकृत रोजगार नोटिस नंबर CEN 05/2026 के अंदर आयोजित होने वाली आरआरबी पैरामेडिकल कैटेगरी भर्ती एग्जाम 2026 (RRB Paramedical Categories Recruitment Exam 2026) के एडमिट कार्ड को ऑफिशियल जारी कर दिए गए हैं।

इस भर्ती अभियान के माध्यम से नर्सिंग सुप्रीटेंडेंट, हेल्थ और मलेरिया इंस्पेक्टर, फार्मासिस्ट, लैब असिस्टेंट, रेडियोग्राफर और ईसीजी टेक्निशियन सहित कुल 590 खाली पोस्ट को भरा जाना है। बोर्ड द्वारा जारी एग्जाम शेड्यूल के अनुसार, यह कंप्यूटर आधारित एग्जाम (CBT) 23 नवंबर और 25 नवंबर 2026 को देश भर के अलग-अलग सेंटर में आयोजित किए जाएंगे।

RRB Paramedical Exam 2026 और Admit Card की डिटेल्स

आरआरबी पैरामेडिकल भर्ती एग्जाम 2026 और एडमिट कार्ड से जुड़ी इंपॉर्टेंट डेट्स और डिटेल्स के बारे में यहां से जानें।