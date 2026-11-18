SBI Clerk Result 2026: स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) ने एसबीआई क्लर्क प्रीलिम्स रिजल्ट 2026 जारी कर दिया है। जूनियर एसोसिएट (कस्टमर सपोर्ट एंड सेल्स) भर्ती की रेगुलर वैकेंसी के कुल 7,680 उम्मीदवारों के लिए रिजल्ट जारी किया गया है। प्रीलिम्स परीक्षा आयोजन 26 और 27 सितंबर को किया गया था। परीक्षा में शामिल हुए उम्मीदवार अपना रिजल्ट ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। उम्मीदवार एसबीआई की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर रिजल्ट पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। SBI Clerk Phase 1 Result 2026 Download Link एसबीआई क्लर्क प्रीलिम्स परीक्षा में सफल घोषित किए गए उम्मीदवार भर्ती के अगले चरण यानी मुख्य परीक्षा में शामिल होने के लिए क्वालिफाई किए गए हैं। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे रिजल्ट में अपना रोल नंबर Ctrl+F से सर्च कर देख सकते हैं। एसबीआई क्लर्क प्रीलिम्स रिजल्ट 2026 डाउनलोड लिंक SBI Clerk Prelims Result 2026: मुख्य जानकारी

एसबीआई क्लर्क प्रीलिम्स परीक्षा का आयोजन 26 और 27 सितंबर, 2026 को किया गया था। उम्मीदवार अन्य जरूरी डिटेल्स नीचे दिए गए टेबल में देख सकते हैं: विवरण जानकारी बैंक का नाम भारतीय स्टेट बैंक (SBI) परीक्षा का नाम एसबीआई क्लर्क प्रीलिम्स 2026 पद का नाम जूनियर एसोसिएट रिजल्ट जारी रिजल्ट जारी होने की तारीख 18 नवंबर 2026 (जारी) परीक्षा का प्रकार ऑनलाइन रिजल्ट का माध्यम पीडीएफ आधिकारिक वेबसाइट sbi.bank.in SBI Clerk Prelims Result 2026 के बाद क्या? कैंडिडेट्स को SBI क्लर्क प्रीलिम्स रिजल्ट 2026 डाउनलोड करने के बाद अपना रोल नंबर और क्वालिफाइंग स्टेटस ध्यान से चेक करना चाहिए। शॉर्टलिस्ट हुए उम्मीदवारों को मेन्स एग्जाम शेड्यूल चेक करना चाहिए और अपना कॉल लेटर डाउनलोड करना चाहिए। उन्हें रिवीजन और मॉक टेस्ट के ज़रिए मेन्स की तैयारी जारी रखनी चाहिए। SBI Clerk Phase 1 Result 2026 ऑनलाइन कैसे चेक करें?