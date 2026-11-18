[लिंक एक्टिव] SBI Clerk Result 2026: एसबीआई क्लर्क प्रीलिम्स रिजल्ट sbi.bank.in जारी, स्कोरकार्ड चेक करें
SBI Clerk Result 2026: एसबीआई क्लर्क फेज 1 रिजल्ट ऑफिशियल वेबसाइट sbi.bank.in पर आज 18 नवंबर को रिजल्ट जारी कर दिया गया है। उम्मीदवार मेरिट लिस्ट पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए नीचे दिए डायरेक्ट लिंक पर क्लिक करें।
SBI Clerk Result 2026: स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) ने एसबीआई क्लर्क प्रीलिम्स रिजल्ट 2026 जारी कर दिया है। जूनियर एसोसिएट (कस्टमर सपोर्ट एंड सेल्स) भर्ती की रेगुलर वैकेंसी के कुल 7,680 उम्मीदवारों के लिए रिजल्ट जारी किया गया है। प्रीलिम्स परीक्षा आयोजन 26 और 27 सितंबर को किया गया था। परीक्षा में शामिल हुए उम्मीदवार अपना रिजल्ट ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। उम्मीदवार एसबीआई की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर रिजल्ट पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं।
SBI Clerk Phase 1 Result 2026 Download Link
एसबीआई क्लर्क प्रीलिम्स परीक्षा में सफल घोषित किए गए उम्मीदवार भर्ती के अगले चरण यानी मुख्य परीक्षा में शामिल होने के लिए क्वालिफाई किए गए हैं। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे रिजल्ट में अपना रोल नंबर Ctrl+F से सर्च कर देख सकते हैं।
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एसबीआई क्लर्क प्रीलिम्स रिजल्ट 2026
SBI Clerk Prelims Result 2026: मुख्य जानकारी
एसबीआई क्लर्क प्रीलिम्स परीक्षा का आयोजन 26 और 27 सितंबर, 2026 को किया गया था। उम्मीदवार अन्य जरूरी डिटेल्स नीचे दिए गए टेबल में देख सकते हैं:
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विवरण
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जानकारी
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बैंक का नाम
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भारतीय स्टेट बैंक (SBI)
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परीक्षा का नाम
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एसबीआई क्लर्क प्रीलिम्स 2026
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पद का नाम
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जूनियर एसोसिएट
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रिजल्ट
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जारी
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रिजल्ट जारी होने की तारीख
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18 नवंबर 2026 (जारी)
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परीक्षा का प्रकार
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ऑनलाइन
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रिजल्ट का माध्यम
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पीडीएफ
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आधिकारिक वेबसाइट
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sbi.bank.in
SBI Clerk Prelims Result 2026 के बाद क्या?
कैंडिडेट्स को SBI क्लर्क प्रीलिम्स रिजल्ट 2026 डाउनलोड करने के बाद अपना रोल नंबर और क्वालिफाइंग स्टेटस ध्यान से चेक करना चाहिए। शॉर्टलिस्ट हुए उम्मीदवारों को मेन्स एग्जाम शेड्यूल चेक करना चाहिए और अपना कॉल लेटर डाउनलोड करना चाहिए। उन्हें रिवीजन और मॉक टेस्ट के ज़रिए मेन्स की तैयारी जारी रखनी चाहिए।
SBI Clerk Phase 1 Result 2026 ऑनलाइन कैसे चेक करें?
एसबीआई क्लर्क फेज 1 रिजल्ट डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवार नीचे दिए गए स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं:
1. सबसे पहले एसबीआई की आधिकारिक वेबसाइट sbi.bank.in पर जाएं।
2. होम पेज पर Careers सेक्शन पर क्लिक करें।
3. इसके बाद Recruitment Results के विकल्प को चुनें।
4. Junior Associates भर्ती से संबंधित रिजल्ट लिंक पर क्लिक करें।
5. स्क्रीन पर रिजल्ट पीडीएफ ओपन हो जाएगी।
6. पीडीएफ में अपना रोल नंबर सर्च करें।
7. भविष्य के लिए रिजल्ट डाउनलोड करके उसका प्रिंटआउट सुरक्षित रख लें।
SBI Clerk Selection Process: चयन प्रक्रिया
एसबीआई क्लर्क भर्ती में उम्मीदवारों का चयन प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और स्थानीय भाषा परीक्षण के आधार पर किया जाता है। प्रारंभिक परीक्षा में सफल उम्मीदवारों को मुख्य परीक्षा में शामिल होने का अवसर दिया जाता है। मुख्य परीक्षा में प्रदर्शन के आधार पर उम्मीदवारों को अगले चरण के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाता है।
Executive - Editorial
Priyanka Pal is an accomplished Education Journalist with over 3.5 years of experience covering government jobs, recruitment notifications, board results, competitive examinations, and education-related news. She currently works with Jagran Josh, where she specializes in reporting on major recruitment and examination updates related to SSC, UPSC, BPSC, UPPSC, Railways, Banking, Defence and other government sectors.
Holding a Bachelor's degree in Journalism & Mass Communication from Ramlal Anand College (DU), Priyanka combines strong journalistic skills with a deep understanding of the education. She completed her schooling under the CBSE Board, where she developed a keen interest in writing and communication.
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