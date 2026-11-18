राजस्व मंडल अजमेर चतुर्थ कैटेगरी भर्ती 2024 के अंदर ऑनलाइन लिंक एक्टिव, देखें यहां
Board of Revenue Ajmer Recruitment Update: राजस्थान में चतुर्थ कैटेगरी कर्मचारी सामान्य सीधी भर्ती-2024 के अंदर राजस्व मंडल अजमेर में सेलेक्शन कुल 734 छात्र के लिए ऑफिस-वाइज ऑनलाइन वरीयता भरने की प्रक्रिया 18 नवंबर (शाम 5 बजे) से 24 नवंबर 2024 (शाम 5 बजे तक) ऑफिशियल वेबसाइट landrevenue.rajasthan.gov.in/bor/# पर शुरू कर दी गई है।
Rajasthan Class IV Employees Recruitment 2024 Choice Filling: राजस्थान सरकार के प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा आयोजित चतुर्थ कैटेगरी कर्मचारी सामान्य सीधी भर्ती-2024 (Class IV Employees Common Direct Recruitment-2024) के अंदर सेलेक्टेड होने वाले छात्रों के लिए एक बेहद महत्वपूर्ण अपडेट जारी किया गया है।
राजस्थान राजस्व मंडल, अजमेर (Board of Revenue, Ajmer) के अंतर्गत सेलेक्टेड कुल 734 छात्रों के लिए जिला कलेक्टरों और संभागीय आयुक्त कार्यालयों में अलॉटेड हेतु ऑनलाइन वरीयता (Online Preference / Choice Filling) फिल करने की प्रक्रिया आज यानी 18 नवंबर 2026 से शुरू कर दी गई है।
जो छात्र इस भर्ती एग्जाम में फाइनल रूप से पास जारी किए गए हैं, वे निर्धारित टाइम के अंदर ऑफिशियल पोर्टल पर जाकर अपने पसंद के कार्यालयों की प्रेफरेंस (Preferences) फिल कर सकते हैं।
Rajasthan 4th Grade Recruitment Office Allotment
प्रशासनिक सुधार (अनुभाग 3) विभाग द्वारा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी संयुक्त सीधी भर्ती-2024 में, अंतिम रूप से गैर अनुसूचित क्षेत्र 712, अनुसूचित क्षेत्र 22, कुल 734 चयनित अभ्यर्थियों को निबंधक राजस्व मण्डल अजमेर के अधीन जिला कलक्टर एवं संभागीय आयुक्त आवंटन हेतु अनुशंसा की गई है। राजस्व मंडल उप निबंधक (प्रशासन) ने बताया कि, चयनित अभ्यर्थी अपने जिला कलक्टर कार्यालयों एवं संभागीय आयुक्त कार्यालयों/नियुक्ति प्राधिकारी आवंटन हेतु, विभागीय वेबसाइट https://t.co/Bn9ckPB2JM पर उपलब्ध करवाए गए लिंक पर जाकर, दिनांक 18 नवंबर शाम 5 बजे से दिनांक 24 नवंबर शाम 5 बजे तक कार्यालयवार वरीयता निर्धारित शर्तानुसार भर सकेंगे। #आपणो_अग्रणी_राजस्थान— Government of Rajasthan (@RajGovOfficial) November 17, 2026
Rajasthan Class IV Recruitment 2024 से जुड़ी मुख्य डिटेल्स
राजस्व मंडल में चतुर्थ कैटेगरी सेलेक्टेड छात्र के ऑनलाइन ऑप्शन फिल करने से जुड़े सभी इंपॉर्टेंट नंबर के बारे में जानने के लिए यहां नीचे दी गई टेबल को देखें।
|
इवेंट
|
ऑफिशियल डिटेल्स
|
भर्ती का नाम
|
चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी सामान्य सीधी भर्ती-2024
|
संचालन विभाग
|
प्रशासनिक सुधार (खंड-3) विभाग, राजस्थान सरकार
|
नियुक्ति
|
निबंधक (Registrar), राजस्व मंडल, अजमेर
|
कुल सेलेक्टेड छात्र
|
734 छात्र (गैर-अनुसूचित क्षेत्र से 712 और अनुसूचित क्षेत्र से 22)
|
ऑनलाइन वरीयता भरने की डेट
|
18 नवंबर (सायं 05:00 बजे) से 24 नवंबर 2024 (सायं 05:00 बजे तक)
|
ऑफिशियल वेबसाइट
|
landrevenue.rajasthan.gov.in/bor/#
|
उद्देश्य
|
जिला कलेक्टर कार्यालयों और संभागीय आयुक्त कार्यालयों / नियुक्ति प्राधिकारियों हेतु कार्यालय-वार आवंटन
कितने छात्रों का हुआ है सेलेक्शन?
प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा आयोजित इस सामान्य सीधी भर्ती के अंतर्गत फाइनल रूप से सेलेक्टेड छात्रों की डिटेल्स कुछ इस प्रकार है:
- गैर-अनुसूचित क्षेत्र (Non-Scheduled Areas): कुल 712 छात्रों का सेलेक्शन किया गया है।
- अनुसूचित क्षेत्र (Scheduled Areas): कुल 22 छात्रों का सेलेक्शन किया गया है।
- इस प्रकार कुल 734 सफल छात्रों की लिस्ट को आगे की प्रक्रिया के लिए निबंधक, राजस्व मंडल, अजमेर को संस्तुति (Recommend) भेजा गया है, जहां से इन्हें जिला कलेक्टरों और संभागीय आयुक्तों के अधीन कार्यालयों में आवंटित किया जाना है।
Step-by-Step Guidance for Candidates
उप-पंजीयक (प्रशासन), राजस्व मंडल द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, चयनित उम्मीदवार नीचे दिए गए चरणों का पालन करके अपनी वरीयता दर्ज कर सकते हैं:
- आधिकारिक पोर्टल पर जाएं: सबसे पहले राजस्व मंडल की आधिकारिक वेबसाइट landrevenue.rajasthan.gov.in/bor/# पर विजिट करें।
- वरीयता लिंक खोजें: होमपेज पर दिए गए "Class IV Employees Recruitment 2024 - Online Preference Link" पर क्लिक करें।
- लॉगिन करें: अपने क्रेडेंशियल्स (जैसे रोल नंबर, जन्म तिथि या आवेदन संख्या) दर्ज करके पोर्टल पर लॉगिन करें।
- कार्यालयों की प्राथमिकता चुनें: निर्धारित शर्तों के अनुसार अपनी पसंद के जिला कलेक्टर कार्यालयों या संभागीय आयुक्त कार्यालयों की सूची में से अपनी प्राथमिकता (Preferences) क्रमबद्ध तरीके से भरें।
- सबमिट करें: सभी ऑप्शन को ध्यान से चेक करने के बाद फॉर्म को फाइनल रूप से सबमिट करें। फिर, उसका प्रिंटआउट निकालकर अपने पास सुरक्षित रख लें।
महत्वपूर्ण डेट्स और फाइनल टाइमलाइन
- शुरू होने की डेट: 18 नवंबर 2024 को शाम 05:00 बजे से लिंक एक्टिव कर दिया गया है।
- लास्ट डेट: छात्र 24 नवंबर 2024 को शाम 05:00 बजे तक ही ऑनलाइन वरीयता भर सकेंगे।
- चूंकि समय सीमा सीमित है, इसलिए सर्वर या तकनीकी समस्याओं से बचने के लिए अंतिम तिथि का इंतजार किए बिना समय रहते अपनी चॉइस लॉक कर लें।
यहां भी पढ़े: AIBE 22 Admit Card 2026 Out: allindiabarexamination.com पर एक्टिव हुआ एडमिट कार्ड का लिंक, यहां पाएं Direct Link
Executive - Editorial
Akshara Verma is a digital journalist. She writes in Hindi and is a subject matter expert in Education, Government Jobs, Current Affairs, General Knowledge, News, delivering accurate and authoritative content for a wide readership of Jagran Josh.
A graduate of Bharati Vidyapeeth's Institute of Computer Applications and Management (BVICAM) with a Bachelor of Journalism and Mass Communication, Akshara brings a strong academic and professional foundation to her work. She has previously held content writing and Public Relations roles at Genesis BCW and Dainik Bhaskar, experiences that have sharpened her ability to craft impactful, audience-first content across diverse formats. She can be reached at akshara.verma@jagrannewmedia.com.