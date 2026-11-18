Rajasthan Class IV Employees Recruitment 2024 Choice Filling: राजस्थान सरकार के प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा आयोजित चतुर्थ कैटेगरी कर्मचारी सामान्य सीधी भर्ती-2024 (Class IV Employees Common Direct Recruitment-2024) के अंदर सेलेक्टेड होने वाले छात्रों के लिए एक बेहद महत्वपूर्ण अपडेट जारी किया गया है।

राजस्थान राजस्व मंडल, अजमेर (Board of Revenue, Ajmer) के अंतर्गत सेलेक्टेड कुल 734 छात्रों के लिए जिला कलेक्टरों और संभागीय आयुक्त कार्यालयों में अलॉटेड हेतु ऑनलाइन वरीयता (Online Preference / Choice Filling) फिल करने की प्रक्रिया आज यानी 18 नवंबर 2026 से शुरू कर दी गई है।

जो छात्र इस भर्ती एग्जाम में फाइनल रूप से पास जारी किए गए हैं, वे निर्धारित टाइम के अंदर ऑफिशियल पोर्टल पर जाकर अपने पसंद के कार्यालयों की प्रेफरेंस (Preferences) फिल कर सकते हैं।