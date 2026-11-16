HP TET Admit Card 2026: एचपी टीईटी एडमिट कार्ड का इंतजार, hpbose.org पर मिलेगा Direct Link
HP TET Admit Card 2026: एचपी टीईटी परीक्षा का एडमिट कार्ड आधिकारिक वेबसाइट hpbose.org पर जारी किया जाएगा। अभ्यर्थी जिसने शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए आवेदन किया है, वे अपने लॉगिन डिटेल्स की मदद से अपना हॉल टिकट प्राप्त कर सकेंगे।
HP TET Admit Card 2026: हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड (HPBOSE) द्वारा शिक्षक पात्रता परीक्षा (TET) के लिए प्रवेश पत्र जल्द ही आधिकारिक वेबसाइट hpbose.org पर जारी किए जाएंगे। परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवार अपने रजिस्ट्रेशन नंबर और जन्म तिथि का उपयोग करके ऑनलाइन एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकेंगे। बोर्ड द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार, उम्मीदवारों को परीक्षा केंद्र पर एडमिट कार्ड की हार्ड कॉपी और एक वैध फोटो पहचान पत्र साथ लाना अनिवार्य होगा।
Himachal Pradesh TET Exam Schedule: कब होगी शिक्षक पात्रता परीक्षा?
HPBOSE द्वारा विभिन्न टीचिंग कैटेगरीज के लिए परीक्षा तीन अलग-अलग तारीखों पर आयोजित की जाएगी। उम्मीदवार परीक्षा का पूरा शेड्यूल नीचे दी तालिका में देखें।
|
विषय
|
परीक्षा तिथि
|
टीजीटी (आर्ट्स)
|
22 नवंबर 2026
|
जेबीटी
|
22 नवंबर 2026
|
टीजीटी (नॉन-मेडिकल)
|
29 नवंबर 2026
|
शास्त्री
|
29 नवंबर 2026
|
स्पेशल एजुकेटर
|
29 नवंबर 2026
|
टीजीटी (मेडिकल)
|
6 दिसंबर 2026
|
पंजाबी
|
6 दिसंबर 2026
|
उर्दू
|
6 दिसंबर 2026
|
हिंदी
|
6 दिसंबर 2026
Himachal Pradesh TET Admit Card 2026 कैसे डाउनलोड करें?
अभ्यर्थी नीचे दिए आसान स्टेप्स की मदद से अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं।
-
सबसे पहले आप आधिकारिक वेबसाइट hpbose.org पर जाएं।
-
फिर होमपेज पर ऊपरी नेविगेशन बार में “TET (November-2026)” टैब पर क्लिक करें
-
फिर “डाउनलोड एडमिट कार्ड ( TET)” लिंक पर क्लिक करें।
-
अब अपना एप्लिकेशन नंबर और जन्म तिथि (DD-MM-YYYY फॉर्मेट में) दर्ज करें
-
फिर “सबमिट” बटन पर क्लिक करें
-
आपका हॉल टिकट स्क्रीन पर दिखाई देगा। इसे डाउनलोड करें और प्रिंट निकालकर रख लें।
HPBOSE TET 2026: एचपी टेट एडमिट कार्ड पर दी गई जानकारी
-
परीक्षार्थी का नाम
-
रोल नंबर / रजिस्ट्रेशन नंबर
-
पिता / माता का नाम
-
जन्म तिथि और श्रेणी
-
परीक्षा की तारीख और समय (शिफ्ट)
-
परीक्षा केंद्र का नाम और पूरा पता
-
विषय / विषय कोड
-
उम्मीदवार का फोटो और हस्ताक्षर
-
परीक्षा के संबंध में महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश
HP TET Admit Card 2026 PDF Download Link
एचपी टेट एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का डायरेक्ट लिंक जल्द ही एक्टिव किया जाएगा। जैसे ही आधिकारिक लिंक जारी होगा, उम्मीदवारों की सुविधा के लिए इस लेख में डायरेक्ट डाउनलोड लिंक उपलब्ध करा दिया जाएगा। अभ्यर्थी अपनी लॉगिन जानकारी का उपयोग करके आसानी से अपना प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकेंगे।
Senior Executive - Editorial
Vijay Pratap Singh is an Education and Career Journalist with over 4 years of experience in covering Government Jobs, Sarkari Naukri, Competitive Exams, Recruitment Notifications, Exam Results, Admissions, and Education News. He currently works with Jagran Josh, where he writes extensively on SSC, UPPSC, MPPSC, BPSC, Railway, Banking, Defence, and other government recruitment examinations.
He holds a Master's degree in Journalism and Mass Communication (MJMC) from Jaipur National University, Jaipur. His expertise includes government job recruitment, exam notifications, eligibility criteria, application processes, admit cards, answer keys, results, career guidance, courses, and employability skills. Through accurate, well-researched, and timely content, he helps students, job seekers, and competitive exam aspirants stay informed and make better academic and career decisions.