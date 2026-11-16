पावर बटन में क्यों होती है पूरी लाइन और कटा गोला? जानें जवाब

हर इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, फिर चाहे वह स्मार्टफोन हो, लैपटॉप हो, टीवी का रिमोट हो या वॉशिंग मशीन, हर किसी पर एक गोले के ऊपर आधी कटी हुई लाइन वाला पावर बटन का चिह्न बना होता है। यह चिन्ह केवल एक सामान्य डिजाइन नहीं है, बल्कि इसके पीछे कंप्यूटर विज्ञान और बाइनरी कोड का रोचक इतिहास छिपा है। जानने के लिए पूरा लेख पढ़ें।

बाइनरी कोड (0 और 1) से है नाता

पावर बटन का यह चिह्न कंप्यूटर के बाइनरी सिस्टम के दो अंकों '1' और '0' को आपस में मिलाकर बनाया गया हैः

-डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक भाषा में '1' का अर्थ 'चालू' (ON) से होता है।

-वहीं '0' का अर्थ 'बंद' से होता है।

जब किसी एक ही बटन से डिवाइस को चालू और बंद दोनों किया जाता है, तो '1' और '0' को एक साथ जोड़कर यह यूनिवर्सल चिह्न तैयार किया गया जाता है।

चार अलग-अलग पावर चिह्नों का मतलब

इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों पर उनके काम के आधार पर कुल चार प्रकार के पावर चिह्नों का उपयोग किया जाता है: