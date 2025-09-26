Mukhyamantri Mahila Rojgar Yojana Bihar: अकाउंट में कब आएंगे Rs. 10,000? mmry.brlps.in पर चेक करें Form स्टेटस

CBSE 10th, 12th Date Sheet 2026 OUT!
By Bagesh Yadav
Sep 26, 2025, 13:14 IST

Mukhyamantri Mahila Rojgar Yojana Bihar List: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार की 75 लाख महिलाओं के बैंक खातों में सीधे Rs. 10,000 की सहायता राशि ट्रांसफर करेंगे। फॉर्म प्राप्त करने और अधिक जानकारी के लिए या फिर ग्राम संगठन/SHG के जरिए ऑफलाइन फॉर्म लें या ऑनलाइन पोर्टल से डाउनलोड करें, या फिर mmry.brlps.in पर विजिट करें।

Mukhyamantri Mahila Rojgar Yojana Ki Kist Kab Aayegi: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को बिहार की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना की शुरुआत करने जा रहे है। इस योजना के तहत राज्य सरकार महिलाओं को स्वरोजगार और छोटे-छोटे व्यवसाय शुरू करने के लिए आर्थिक मदद प्रदान करेगी। योजना का उद्देश्य महिलाओं को न केवल आर्थिक रूप से मजबूत बनाना है, बल्कि उन्हें सामाजिक सशक्तिकरण की दिशा में भी आगे बढ़ाना है।

केंद्र की मोदी सरकार और बिहार की नीतीश सरकार के संयुक्त प्रयास से शुरू की गई यह योजना महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है।

क्या है Bihar Mahila Rojgar Yojana की हाईलाइट्स

प्रत्येक परिवार से एक महिला को चुना जाएगा और उसे किसी भी आजीविका संबंधी गतिविधि शुरू करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।

शुरुआत में ₹10,000 की वित्तीय सहायता सीधा डीबीटी (Direct Benefit Transfer) के माध्यम से दी जाएगी।
आगे चलकर, जरूरत और सफलता के आधार पर ₹2 लाख तक की अतिरिक्त मदद भी दी जा सकती है।

यह सहायता राशि अनुदान (ग्रांट) के रूप में है, शुरुआती पैसे लौटाने की जरूरत नहीं।

Bihar Mahila Rojgar Yojana क्यों शुरू की गयी:

यह योजना सबसे पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा शुरू की गई थी, जिसे अब एनडीए सरकार आगे बढ़ा रही है। प्रधानमंत्री मोदी इस महिला-केंद्रित योजना का वर्चुअल शुभारंभ दिल्ली से करेंगे, जबकि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और अन्य मंत्री पटना से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इस कार्यक्रम में शामिल होंगे।

mukhyamantri mahila rojgar yojana ka paisa kab milega

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी योजना का शुभारंभ कर रहे हैं। इसके बाद पात्र महिलाओं के बैंक खातों में सीधा डीबीटी (Direct Benefit Transfer) के माध्यम से पहली किस्त ₹10,000 भेजी जाएगी। राशि ट्रांसफर की प्रक्रिया चरणबद्ध तरीके से जल्द शुरू होगी।

कितनी महिलाओं को मिलेगा लाभ

इस योजना के तहत 75 लाख महिलाओं को लाभ देने का लक्ष्य रखा गया है।

कुल 7,500 करोड़ रुपये की लागत वाली यह योजना महिलाओं के लिए स्वरोजगार और आजीविका के अवसर बढ़ाने पर केंद्रित है।

क्या हर महीने खाते में आएंगे ₹10,000?

नहीं, मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत ₹10,000 हर महीने नहीं मिलेंगे। यह शुरुआती सहायता राशि है जो एक बार डीबीटी से दी जाएगी। आगे जरूरत अनुसार महिलाओं को ₹2 लाख तक अतिरिक्त मदद मिल सकती है।

Mukhyamantri mahila rojgar yojana किसे मिलेंगे 10,000 रुपये:

  • बिहार राज्य की स्थायी निवासी महिला होनी चाहिए।
  • उम्र 18 से 60 वर्ष के बीच हो।
  • विवाहिता हो और जीविका स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हो।

