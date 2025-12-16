West Bengal Voter List: SIR ड्राफ्ट रोल जारी, अपना नाम ऐसे करें चेक, नाम गायब तो करें यह काम

SIR ड्राफ्ट रोल क्या है? SIR ड्राफ्ट रोल चुनाव आयोग की स्पेशल इंटेंसिव रिविजन (Special Intensive Revision) प्रक्रिया का हिस्सा होता है, जिसका मुख्य उद्देश्य मतदाता सूची को सही, अपडेट और पारदर्शी बनाना है। इस प्रक्रिया के तहत मौजूदा मतदाताओं का सत्यापन किया जाता है, नए पात्र नागरिकों के नाम जोड़े जाते हैं और साथ ही मृत, स्थानांतरित या डुप्लिकेट मतदाताओं के नामों की पहचान कर उन्हें सूची से हटाने की कार्रवाई की जाती है। पश्चिम बंगाल में SIR-2025 के तहत: ड्राफ्ट लिस्ट: दिसंबर के मध्य,

दावे-आपत्तियाँ: जनवरी की शुरुआत तक,

अंतिम लिस्ट: 7 फरवरी 2026 को प्रकाशित होने की समय-सीमा बताई गई है। ड्राफ्ट लिस्ट में किसके नाम है शामिल: ड्राफ्ट लिस्ट में वे नाम भी दिखते हैं जिन्हें हटाने के लिए प्रस्तावित किया गया है या जिन्हें “Unmatched” के रूप में सुनवाई के लिए चिन्हित किया गया है। यानी ड्राफ्ट में नाम दिखने पर भी सत्यापन/आपत्ति संभव है।

ऑनलाइन अपना नाम कैसे देखें? voters.eci.gov.in खोलें। “Search your name in Electoral Roll” चुनें। राज्य के रूप में West Bengal चुनें। Details से खोज: नाम, पिता/पति का नाम, उम्र, ज़िला/विधानसभा क्षेत्र। EPIC से खोज: वोटर ID नंबर। कैप्चा भरकर Search करें। परिणाम में नाम, EPIC, पार्ट नंबर व पोलिंग स्टेशन दिखेगा। SIR के दौरान उपलब्ध हो तो “Search Your Name in Draft Roll” ऑप्शन चुनें। CEO West Bengal वेबसाइट पर कैसे देखें? ceowestbengal.wb.gov.in पर जाएँ। Electors सेक्शन में: “Search Your Name in Electoral Roll” (नाम/EPIC से), या “Download Electoral Roll” (बूथ-वाइज PDF)। PDF में Ctrl+F से नाम/EPIC खोजें (स्पेलिंग वैरिएशन भी देखें)। SIR PDFs में हटाने के लिए प्रस्तावित नाम भी दिख सकते हैं। ऑफलाइन अपना नाम कैसे देखें: BLO (बूथ लेवल ऑफिसर): मतदान केंद्र पर रखी प्रिंटेड ड्राफ्ट लिस्ट देखें।