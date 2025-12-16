UP Home Guard Vacancy 2025
West Bengal Voter List: SIR ड्राफ्ट रोल जारी, अपना नाम ऐसे करें चेक, नाम गायब तो करें यह काम

By Bagesh Yadav
Dec 16, 2025, 13:11 IST

पश्चिम बंगाल में SIR ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी हो गई है, जिसमें वोटर लिस्ट से हटाये गए नाम शामिल है। PTI के अनुसार, इस लिस्ट में उन मतदाताओं के नाम शामिल हैं जिनके नाम 2025 में राज्य की मतदाता सूची में थे लेकिन 2026 के ड्राफ्ट रोल से हटा दिए गए थे। यह लिस्ट वर्तमान में आयोग के पोर्टल ceowestbengal.wb.gov.in पर उपलब्ध है। मतदाता अपना नाम ECI पोर्टल, CEO बंगाल वेबसाइट या BLO से चेक कर सकते हैं।

पश्चिम बंगाल में स्पेशल इंटेंसिव रिविजन (SIR) के तहत ड्राफ्ट वोटर लिस्ट से हटाए गए मतदाताओं की एक लिस्ट प्रकाशित की है। PTI के अनुसार, इस लिस्ट में उन मतदाताओं के नाम शामिल हैं जिनके नाम 2025 में राज्य की मतदाता सूची में थे लेकिन 2026 के ड्राफ्ट रोल से हटा दिए गए थे। यह लिस्ट वर्तमान में आयोग के पोर्टल ceowestbengal.wb.gov.in  और electoralsearch.eci.gov.in पर उपलब्ध है।

यदि आपको यह पता करना है कि आपका नाम वोटर लिस्ट में मौजूद है या नहीं, तो आपको निर्वाचन आयोग की ऑफिसियल वेबसाइट या बंगाल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी की आधिकारिक वेबसाइट पर विजिट करके यहाँ बताये गए तरीकों से आप नाम देख सकते है। बता दें कि अंतिम लिस्ट 7 फरवरी 2026 को प्रकाशित की जाएगी. 

SIR ड्राफ्ट रोल क्या है? 

SIR ड्राफ्ट रोल चुनाव आयोग की स्पेशल इंटेंसिव रिविजन (Special Intensive Revision) प्रक्रिया का हिस्सा होता है, जिसका मुख्य उद्देश्य मतदाता सूची को सही, अपडेट और पारदर्शी बनाना है। इस प्रक्रिया के तहत मौजूदा मतदाताओं का सत्यापन किया जाता है, नए पात्र नागरिकों के नाम जोड़े जाते हैं और साथ ही मृत, स्थानांतरित या डुप्लिकेट मतदाताओं के नामों की पहचान कर उन्हें सूची से हटाने की कार्रवाई की जाती है।

 पश्चिम बंगाल में SIR-2025 के तहत: 

  • ड्राफ्ट लिस्ट: दिसंबर के मध्य,

  • दावे-आपत्तियाँ: जनवरी की शुरुआत तक,

  • अंतिम लिस्ट: 7 फरवरी 2026 को प्रकाशित होने की समय-सीमा बताई गई है।

ड्राफ्ट लिस्ट में किसके नाम है शामिल: 

ड्राफ्ट लिस्ट में वे नाम भी दिखते हैं जिन्हें हटाने के लिए प्रस्तावित किया गया है या जिन्हें “Unmatched” के रूप में सुनवाई के लिए चिन्हित किया गया है। यानी ड्राफ्ट में नाम दिखने पर भी सत्यापन/आपत्ति संभव है।

ऑनलाइन अपना नाम कैसे देखें?

  1. voters.eci.gov.in खोलें।

  2. “Search your name in Electoral Roll” चुनें।

  3. राज्य के रूप में West Bengal चुनें।

  4. Details से खोज: नाम, पिता/पति का नाम, उम्र, ज़िला/विधानसभा क्षेत्र।

  5. EPIC से खोज: वोटर ID नंबर।

  6. कैप्चा भरकर Search करें।

  7. परिणाम में नाम, EPIC, पार्ट नंबर व पोलिंग स्टेशन दिखेगा।

  8. SIR के दौरान उपलब्ध हो तो “Search Your Name in Draft Roll” ऑप्शन चुनें। 

CEO West Bengal वेबसाइट पर कैसे देखें?

  1. ceowestbengal.wb.gov.in पर जाएँ।

  2. Electors सेक्शन में:

  3. “Search Your Name in Electoral Roll” (नाम/EPIC से), या

  4. “Download Electoral Roll” (बूथ-वाइज PDF)।

  5. PDF में Ctrl+F से नाम/EPIC खोजें (स्पेलिंग वैरिएशन भी देखें)।

SIR PDFs में हटाने के लिए प्रस्तावित नाम भी दिख सकते हैं।

ऑफलाइन अपना नाम कैसे देखें: 

BLO (बूथ लेवल ऑफिसर): मतदान केंद्र पर रखी प्रिंटेड ड्राफ्ट लिस्ट देखें।

ERO/SDO कार्यालय: बाउंड/प्रिंटेड रोल उपलब्ध।

हेल्पलाइन 1950: मार्गदर्शन और जानकारी।

विशेष कैंप: SIR के दौरान BLO द्वारा आयोजित शिविरों में मौके पर जाँच व फॉर्म जमा।

नाम गायब या डिटेल्स गलत हो तो क्या करें?

अगर मतदाता सूची (SIR ड्राफ्ट रोल) में आपका नाम गायब है या नाम, पता, उम्र, फोटो, जेंडर जैसी डिटेल्स गलत है, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। क्लेम्स और ऑब्जेक्शन्स अवधि के दौरान सही फॉर्म भरकर समय रहते सुधार कराया जा सकता है। 

नाम गायब है या गलत तरीके से हट गया है: Form 6 भरें (नया नाम जोड़ने या पुनः शामिल कराने के लिए)।

नाम, पता, उम्र, फोटो या अन्य विवरण गलत हैंForm 8 भरें (सुधार के लिए)।

किसी गलत नाम पर आपत्ति करनी है: Form 7 का उपयोग करें।

उसी विधानसभा क्षेत्र में पता बदला है: Form 8A / Transposition चुनें।

फॉर्म आप voters.eci.gov.in, CEO राज्य वेबसाइट, या BLO/ERO कार्यालय से ऑनलाइन या ऑफलाइन जमा कर सकते हैं। ज़रूरी दस्तावेज़ (आधार, पता/उम्र प्रमाण) संलग्न करें, रसीद या रेफरेंस नंबर सुरक्षित रखें और आवश्यकता होने पर सुनवाई में उपस्थित हों। 

वेबसाइट एक्सेस नहीं हो पा रही तो क्या करें:  

यदि वेबसाइट उपलब्ध नहीं है या एक्सेस नहीं हो पा रही है, तो मतदाता चुनाव आयोग द्वारा नियुक्त बूथ लेवल ऑफिसर (BLO) से संपर्क कर सकते हैं। प्रत्येक मतदान केंद्र की ड्राफ्ट वोटर लिस्ट की एक कॉपी BLO के पास उपलब्ध रहती है, जिसे देखकर नाम की पुष्टि की जा सकती है। इसके अलावा, सहायता के लिए राजनीतिक दलों के बूथ लेवल असिस्टेंट्स (BLA) से भी संपर्क किया जा सकता है।

आप जागरण जोश पर भारत, विश्व समाचार, खेल के साथ-साथ प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए समसामयिक सामान्य ज्ञान, सूची, जीके हिंदी और क्विज प्राप्त कर सकते है. आप यहां से कर्रेंट अफेयर्स ऐप डाउनलोड करें.

