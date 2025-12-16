भारत की सबसे बड़ी सरकारी कंपनी कौन-सी है, जानें नाम

भारत में सरकारी और निजी क्षेत्रों में कई बड़ी कंपनियां हैं, जो कि न सिर्फ नियोक्ता के रूप में रोजगार दे रही हैं, बल्कि देश के आर्थिक विकास के पहिये को भी रफ्तार देने का काम कर रही हैं। भारतीय बाजारों में सूचीबद्ध सरकारी कंपनियों की हिस्सेदारी 10 से 15 फीसदी है, जो कि इन्हें भारतीय आर्थिक बाजारों में रीढ़ की हड्डी के रूप में स्थापित करता है।
आपने बड़ी-बड़ी निजी कंपनियों के बारे में पढ़ा और सुना होगा। हालांकि, क्या आप भारत की सबसे बड़ी सरकारी कंपनी के बारे में जानते हैं। यदि नहीं, तो इस लेख के माध्यम से हम इस बारे में जानेंगे।
किन पैमानों पर होता है आकलन
सबसे बड़ी सरकारी कंपनियों का आकलन करने के लिए अलग-अलग पैमाने हैं। इनमें राजस्व, बाजार पूंजीकरण और कर्मचारियों की संख्या शामिल है। हम इन तीनों पैमानों पर भारतीय सरकारी कंपनियों के बारे में जान लेते हैं।
राजस्व के आधार पर सबसे बड़ी सरकारी कंपनी
यदि राजस्व के आधार पर देखें, तो भारत में सबसे बड़ी सरकारी कंपनी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड(IOCL) है। यह एक सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी है, जो कि पेट्रोलियम, रिफाइनिंग और मार्केटिंग क्षेत्र में कार्यरत है। यह कंपनी अक्सर फॉर्च्यून ग्लोबल 500 में टॉप सूची में जगह बनाने वाली सरकारी कंपनियों में टॉप पर रहती है। कंपनी में कर्मचारियों की संख्या 30 हजार से अधिक है और इसका मुख्यालय मुंबई में है।
बाजार पूंजीकरण में सबसे बड़ी कंपनी
यदि बाजार पूंजीकरण पर गौर करें, तो यह भारतीय जीवन बीमा निगम(LIC) और भारतीय स्टेट बैंक (SBI) सबसे बड़ी कंपनियां हैं। ये दोनों ही सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां हैं। वर्तमान में भारतीय जीवन बीमा निगम का बाजार पूंजीकरण 5 लाख 40 हजार करोड़ रुपये है। वहीं, भारतीय स्टेट बैंक का कुल बाजार पूंजीकरण 8 लाख 92 हजार 700 करोड़ रुपये है, जो कि इसे भारत की सबसे बड़ी मूल्यवान कंपनियों में से एक बनाता है।
कर्मचारियों की संख्या के आधार पर सबसे बड़ी कंपनी
कर्मचारियों की संख्या के आधार पर देखें, तो सबसे बड़ी नियोक्ता रेलवे है। हालांकि, रेलवे कोई कंपनी नहीं है, बल्कि एक विभाग है। वहीं, स्थायी कर्मचारियों की संख्या में स्टेट बैंक सबसे आगे है। यहां कुल करीब 2.5 लाख कर्मचारी हैं। दूसरी तरफ, भारतीय जीवन बीमा निगम में करीब 99 हजार स्थायी कर्मचारी हैं, लेकिन यहां 13 लाख से अधिक बीमा एजेंट हैं, जो कि इसे सबसे बड़ा नियोक्ता बनाता है।
