RRB NTPC UG CBT 2 Admit Card 2025
Focus
Quick Links

भारत की सबसे बड़ी सरकारी कंपनी कौन-सी है, जानें नाम

By Kishan Kumar
Dec 16, 2025, 17:33 IST

भारत में निजी क्षेत्र के साथ-साथ सार्वजनिक क्षेत्रों में भी कई बड़ी कंपनियां मौजूद हैं। ये कंपनियां सूचीबद्ध हैं, जो कि नियोक्ता के रूप में बड़ी पहचान रखती हैं। इस कड़ी में क्या आप जानते हैं कि भारत की सबसे बड़ी सरकारी कंपनी कौन-सी है, यदि नहीं, तो इस लेख के माध्यम से हम इस बारे में जानेंगे। 

Add as a preferred source on Google
Join us
भारत की सबसे बड़ी सरकारी कंपनी
भारत की सबसे बड़ी सरकारी कंपनी

भारत में सरकारी और निजी क्षेत्रों में कई बड़ी कंपनियां हैं, जो कि न सिर्फ नियोक्ता के रूप में रोजगार दे रही हैं, बल्कि देश के आर्थिक विकास के पहिये को भी रफ्तार देने का काम कर रही हैं। भारतीय बाजारों में सूचीबद्ध सरकारी कंपनियों की हिस्सेदारी 10 से 15 फीसदी है, जो कि इन्हें भारतीय आर्थिक बाजारों में रीढ़ की हड्डी के रूप में स्थापित करता है।

आपने बड़ी-बड़ी निजी कंपनियों के बारे में पढ़ा और सुना होगा। हालांकि, क्या आप भारत की सबसे बड़ी सरकारी कंपनी के बारे में जानते हैं। यदि नहीं, तो इस लेख के माध्यम से हम इस बारे में जानेंगे। 

किन पैमानों पर होता है आकलन

सबसे बड़ी सरकारी कंपनियों का आकलन करने के लिए अलग-अलग पैमाने हैं। इनमें राजस्व, बाजार पूंजीकरण और कर्मचारियों की संख्या शामिल है। हम इन तीनों पैमानों पर भारतीय सरकारी कंपनियों के बारे में जान लेते हैं।

राजस्व के आधार पर सबसे बड़ी सरकारी कंपनी

यदि राजस्व के आधार पर देखें, तो भारत में सबसे बड़ी सरकारी कंपनी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड(IOCL) है। यह एक सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी है, जो कि पेट्रोलियम, रिफाइनिंग और मार्केटिंग क्षेत्र में कार्यरत है। यह कंपनी अक्सर फॉर्च्यून ग्लोबल 500 में टॉप सूची में जगह बनाने वाली सरकारी कंपनियों में टॉप पर रहती है। कंपनी में कर्मचारियों की संख्या 30 हजार से अधिक है और इसका मुख्यालय मुंबई में है।

बाजार पूंजीकरण में सबसे बड़ी कंपनी

यदि बाजार पूंजीकरण पर गौर करें, तो यह भारतीय जीवन बीमा निगम(LIC) और भारतीय स्टेट बैंक (SBI) सबसे बड़ी कंपनियां हैं। ये दोनों ही सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां हैं। वर्तमान में भारतीय जीवन बीमा निगम का बाजार पूंजीकरण 5 लाख 40 हजार करोड़ रुपये है। वहीं, भारतीय स्टेट बैंक का कुल बाजार पूंजीकरण 8  लाख 92 हजार 700 करोड़ रुपये है, जो कि इसे भारत की सबसे बड़ी मूल्यवान कंपनियों में से एक बनाता है।

कर्मचारियों की संख्या के आधार पर सबसे बड़ी कंपनी

कर्मचारियों की संख्या के आधार पर देखें, तो सबसे बड़ी नियोक्ता रेलवे है। हालांकि, रेलवे कोई कंपनी नहीं है, बल्कि एक विभाग है। वहीं, स्थायी कर्मचारियों की संख्या में स्टेट बैंक सबसे आगे है। यहां कुल करीब 2.5 लाख कर्मचारी हैं। दूसरी तरफ, भारतीय जीवन बीमा निगम में करीब 99 हजार स्थायी कर्मचारी हैं, लेकिन यहां 13 लाख से अधिक बीमा एजेंट हैं, जो कि इसे सबसे बड़ा नियोक्ता बनाता है। 

हम उम्मीद करते हैं कि यह लेख आपको पसंद आया होगा। इसी तरह सामान्य अध्ययन से जुड़ा अन्य लेख पढ़ने के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें।

पढ़ेंःभारत की सबसे बड़ी मानव-निर्मित झील कौन-सी है, जानें

 

Kishan Kumar
Kishan Kumar

Senior content writer

A seasoned journalist with over 7 years of extensive experience across both print and digital media, skilled in crafting engaging and informative multimedia content for diverse audiences. His expertise lies in transforming complex ideas into clear, compelling narratives that resonate with readers across various platforms. At Jagran Josh, Kishan works as a Senior Content Writer (Multimedia Producer) in the GK section. He can be reached at Kishan.kumar@jagrannewmedia.com
... Read More

Latest Stories

आप जागरण जोश पर भारत, विश्व समाचार, खेल के साथ-साथ प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए समसामयिक सामान्य ज्ञान, सूची, जीके हिंदी और क्विज प्राप्त कर सकते है. आप यहां से कर्रेंट अफेयर्स ऐप डाउनलोड करें.

Trending

Popular Searches

Latest Education News