धर्मेंद्र: धरम सिंह देओल से 'ही-मैन' और ‘धरम जी’ तक का सफर, यहां पढ़ें

सिनेमा सामाज का आइना होता है, जो हमें सामाज की अच्छाई व बुराई, दोनों को दिखाता है। वहीं, भारतीय सिनेमा में कुछ ऐसे नाम भी हैं, जिन्होंने सिर्फ अभिनय से ही लोगों के दिलों में छाप नहीं छोड़ी नहीं है, बल्कि वे अपने अंदाज के लिए भी जाने जाते हैं। इन्हीं नाम में फिल्म अभिनेता धर्मेंद्र का नाम शामिल है, जिन्हें हम ‘ही-मैन’ और ‘धरम जी’ के नाम से जानते हैं। कुछ लोगों ने उन्हें प्यार से ‘गरम-धरम’ नाम भी दिया है। हालांकि, यहां तक का सफर इतना आसान नहीं था, पंजाब से मुंबई तक के सफर में जीवन के संघर्ष ने धर्मेंद्र को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया और आज इस नाम को सभी जानते हैं। इस लेख में हम बॉलीवुड के प्रसिद्ध अभिनेता धर्मेंद्र के जीवन परिचय के बारे में जानेंगे। लुधियाना में हुआ जन्म धर्मेंद्र का जन्म 8 दिसंबर, 1935 को पंजाब के लुधियाना में सहनेवाल गांव में एक साधारण सिख-जाट परिवार में हुआ था। धर्मेंद्र का पूरा नाम नाम धरम सिंह देओल है। उनके पिता किशन सिंह देओल एक स्कूल शिक्षक हुआ करते थे। उन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा फगवाड़ा के लालटन कलां से पूरी की।

दिलीप कुमार से प्रभावित धर्मेंद्र शुरू से ही फिल्म अभिनेता दिलीप कुमार से प्रभावित थे। ऐसे में उन्हें देखकर उनके मन में अभिनय का ख्याल आया, जो बाद में जुनून बन गया। अपनी यह इच्छा पूरी करने के लिए वह पंजाब से मुंबई पहुंच गए, लेकिन यहां उन्हें अधिक संघर्ष करना पड़ा। 1960 में मिली पहली फिल्म धर्मेंद्र को अपनी पहली फिल्म 1960 में मिली, जो कि ‘दिल भी तेरा हम भी तेरे’ थी। इसके बाद उन्हें और भी फिल्में मिली, जिससे उनकी छवी रोमांटिक हीरो की बनी। इस फिल्म से रातोंरात स्टार बने धर्मेंद्र धर्मेंद्र के लिए उनके करियर का टर्निंग प्वाइंट जो फिल्म बनी वह ‘फूल और पत्थर(1966)’ थी। इस फिल्म में उन्होंने एक्शन हीरो के रूप में किरदार निभाया, जिसे लोगों ने खूब पसंद किया और वह रातोंरात स्टार बन गए। इस फिल्म के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पहला फिल्मफेयर नामांकन मिला। फिल्म शोले ने कर दिया अमर साल 1975 में आई फिल्म शोले ने उन्हें वीरू के रूप में भारतीय सिनेमा में हमेशा के लिए अमर कर दिया। इस फिल्म में हेमा मालिनी के साथ उनके संवाद व अदाकारी को लोगों ने खूब पसंद किया।