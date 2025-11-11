कार ब्रांडों के बारे में कितना जानते हैं आप, परखें जानकारी

यह कई कार ब्रांडों पर आधारित एक सामान्य ज्ञान क्विज है, जो ऑटोमोबाइल उद्योग के बारे में आपकी जानकारी को परखेगा। यह क्विज ऑटोमोबाइल के शौकीनों और अलग-अलग कारों के बारे में जानने में दिलचस्पी रखने वालों के लिए बहुत फायदेमंद होगा।

चलिए, शुरू करते हैं!

कार ब्रांडों पर उत्तरों के साथ GK के सवाल

1. कौन-सा कार ब्रांड Mustang मॉडल की कारें बनाने के लिए जाना जाता है?

(a) Chevrolet

(b) Ford

(c) Dodge

(d) Toyota

सही जवाब: (b) Ford

व्याख्या: Mustang एक प्रतिष्ठित स्पोर्ट्स कार है, जिसे ऑटोमोबाइल निर्माता Ford द्वारा बनाया जाता है।





2. कौन-सा कार ब्रांड Accord मॉडल की कारें बनाने के लिए जाना जाता है?

(a) Honda

(b) Hyundai

(c) Subaru

(d) Nissan

सही जवाब: (a) Honda

व्याख्या: Honda एक जापानी कार निर्माता कंपनी है। यह Honda Accord कारों के लिए जानी जाती है, जो अच्छी फ्यूल एफिशिएंसी वाली मिड-साइज सेडान है।



