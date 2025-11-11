कार ब्रांडों के बारे में कितना जानते हैं आप, परखें जानकारी

यह कई कार ब्रांडों पर आधारित एक सामान्य ज्ञान क्विज है, जो ऑटोमोबाइल उद्योग के बारे में आपकी जानकारी को परखेगा। यह क्विज ऑटोमोबाइल के शौकीनों और अलग-अलग कारों के बारे में जानने में दिलचस्पी रखने वालों के लिए बहुत फायदेमंद होगा।
चलिए, शुरू करते हैं!
कार ब्रांडों पर उत्तरों के साथ GK के सवाल
1. कौन-सा कार ब्रांड Mustang मॉडल की कारें बनाने के लिए जाना जाता है?
(a) Chevrolet
(b) Ford
(c) Dodge
(d) Toyota
सही जवाब: (b) Ford
व्याख्या: Mustang एक प्रतिष्ठित स्पोर्ट्स कार है, जिसे ऑटोमोबाइल निर्माता Ford द्वारा बनाया जाता है।
2. कौन-सा कार ब्रांड Accord मॉडल की कारें बनाने के लिए जाना जाता है?
(a) Honda
(b) Hyundai
(c) Subaru
(d) Nissan
सही जवाब: (a) Honda
व्याख्या: Honda एक जापानी कार निर्माता कंपनी है। यह Honda Accord कारों के लिए जानी जाती है, जो अच्छी फ्यूल एफिशिएंसी वाली मिड-साइज सेडान है।
3. Audi का मुख्यालय किस देश में स्थित है?
(a) स्विट्जरलैंड
(b) यूनाइटेड किंगडम
(c) जर्मनी
(d) ऑस्ट्रिया
सही जवाब: (c) जर्मनी
व्याख्या: Audi का मुख्यालय जर्मनी के इंगोल्स्तात में है।
4. कौन-सा कार ब्रांड अपनी लक्जरी गाड़ियों, जैसे "S-Class" सेडान के लिए प्रसिद्ध है?
(a) Audi
(b) Cadillac
(c) Mercedes-Benz
(d) Jaguar
सही जवाब: (c) Mercedes-Benz
व्याख्या: Mercedes-Benz अल्ट्रा-लक्जरी सेडान S-Class की निर्माता है।
5. "Cayenne" मॉडल की कार किस कार निर्माता द्वारा बनाई जाती है?
(a) Porsche
(b) Ferrari
(c) Lamborghini
(d) Bugatti
सही जवाब: (a) Porsche
व्याख्या: Cayenne, Porsche द्वारा निर्मित एक स्पोर्ट्स कार है।
6. इनमें से कौन-सी कार Chevrolet द्वारा नहीं बनाई जाती है?
(a) Camaro
(b) Punto
(c) Corvette
(d) Equinox
सही जवाब: (b) Punto
व्याख्या: Punto, Fiat Motors द्वारा निर्मित एक हैचबैक मॉडल है।
7. Corolla किस कार ब्रांड का मॉडल है?
(a) BMW
(b) Nissan
(c) Subaru
(d) Toyota
सही जवाब: (d) Toyota
व्याख्या: Toyota एक जापानी ऑटोमोबाइल कंपनी है। यह Corolla का निर्माण करती है, जो एक कॉम्पैक्ट कार है।
8. Aventador मॉडल किस कार ब्रांड द्वारा बनाए जाते हैं?
(a) Porsche
(b) Ferrari
(c) Lamborghini
(d) Bugatti
सही जवाब: (c) Lamborghini
व्याख्या: Lamborghini, Aventador, Gallardo और Huracan जैसी सुपर कारों के लिए जानी जाती है।
9. इनमें से कौन-सी एक SUV नहीं है?
(a) Carrera
(b) Tata Safari
(c) Range Rover
(d) Mitsubishi Pajero
सही जवाब: (a) Carrera
व्याख्या: Carrera, Porsche द्वारा निर्मित एक स्पोर्ट्स कार है।
10. कौन-सा कार ब्रांड "Elantra" मॉडल का उत्पादन करता है?
(a) Hyundai
(b) Kia
(c) Mitsubishi
(d) Subaru
सही जवाब: (a) Hyundai
व्याख्या: Elantra, दक्षिण कोरिया की कंपनी Hyundai Motors द्वारा बनाया गया एक मॉडल है।
