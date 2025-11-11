MAHA TET Hall Ticket 2025 Out
Focus
Quick Links
News

Tripura Board Exams 2026: TBSE ने 10वीं-12वीं का शेड्यूल किया जारी, 25 फरवरी से शुरू होंगी परीक्षाएं

Akshara Verma
By Akshara Verma
Nov 11, 2025, 18:57 IST

त्रिपुरा माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (TBSE) ने आज, 11 नवंबर, 2025 को अपनी आधिकारिक वेबसाइट tbse.tripura.gov.in पर 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा 2026 की तारीखें घोषित कर दी हैं। 12वीं की परीक्षाएं 25 फरवरी, 2026 से शुरू होंगी और 10वीं की परीक्षाएं 26 फरवरी, 2026 से शुरू होंगी। प्रैक्टिकल परीक्षाएं 17 नवंबर से 1 दिसंबर, 2026 तक आयोजित की जाएंगी।


Add as a preferred source on Google
Join us
TBSE Class 10th and 12th Board Exam 2026 dates announced by the Tripura Board of Secondary Education (TBSE) on November 11, 2025
TBSE Class 10th and 12th Board Exam 2026 dates announced by the Tripura Board of Secondary Education (TBSE) on November 11, 2025
Register for Result Updates

Tripura Board Exams 2026: त्रिपुरा माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (TBSE) ने आज, 11 नवंबर, 2025 को त्रिपुरा बोर्ड की 10वीं और 12वीं परीक्षा 2026 की तारीखों की घोषणा कर दी है। डेटशीट देखने के लिए कैंडिडेट को बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट tbse.tripura.gov.in  पर जाना होगा। 12वीं की उच्चतर माध्यमिक परीक्षाएं 25 फरवरी, 2026 से शुरू होंगी, जबकि 10वीं की माध्यमिक परीक्षाएं 26 फरवरी, 2026 से शुरू होंगी। 12वीं कक्षा के लिए लगभग 29,000 छात्रों ने रजिस्ट्रेशन कराया है, वहीं 10वीं की बोर्ड परीक्षा के लिए 38,000 से ज्यादा छात्रों ने रजिस्ट्रेशन कराया है। प्रैक्टिकल परीक्षाएं 17 नवंबर से 1 दिसंबर, 2026 तक आयोजित की जाएंगी।

त्रिपुरा बोर्ड परीक्षा 2026 की तारीखें

अगले साल होने वाली TBSE 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं की जरूरी तारीखों के लिए नीचे दी गई टेबल देखें:

कक्षा

परीक्षा तिथियां

10 माध्यमिक

25 फ़रवरी - 30 मार्च, 2026

12 उच्चतर माध्यमिक 

26 फरवरी - 24 मार्च, 2026

Akshara Verma
Akshara Verma

Content Writer

    Akshara Verma is an Executive Content Writer at Jagran Josh, specializing in authoritative content focused on Education, Current Affairs, and General Knowledge. A graduate of Bharati Vidyapeeth's Institute of Computer Applications and Management (BVICAM) with a Bachelor of Journalism and Mass Communication, Akshara leverages her 1.5 years of experience to create impactful pieces, building on her previous roles in content writing and Public Relations at both Genesis BCW and Dainik Bhaskar. She can be reached at akshara.verma@jagrannewmedia.com.

    ... Read More

    Latest Stories

    Get the latest Education News and updates on Indian School Boards, Colleges , University, Government Jobs , Results and Career Counseling, Also Download Jagran Josh GK & Current Affairs App.

    Trending

    Popular Searches

    Latest Education News