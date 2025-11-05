UP Board Exam Date 2026: यूपी बोर्ड 10वीं, 12वीं परीक्षा की डेटशीट जारी, यहाँ देखें टाइम टेबल

UP Board Date Sheet 2026: उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद (UPMSP) ने शैक्षिक सत्र 2025-26 के लिए कक्षा 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं की डेट शीट (समय सारणी) आधिकारिक तौर पर जारी कर दी है। लाखों छात्रों का इंतजार अब खत्म हो गया है, क्योंकि अब वे अपनी तैयारी को अंतिम रूप दे सकते हैं। बोर्ड द्वारा जारी यह डेट शीट छात्रों को विषयवार परीक्षा तिथियों की स्पष्ट जानकारी प्रदान करती है, जो उन्हें एक सुनियोजित और रणनीतिक तैयारी करने में मदद करेगी।
इस लेख में, आपको कक्षा 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं की संपूर्ण डेट शीट उपलब्ध कराई जा रही है, जिसे आप आसानी से डाउनलोड कर भविष्य के उपयोग के लिए सुरक्षित रख सकते हैं। विशेष रूप से, कक्षा 12वीं के छात्रों के लिए कला (Arts), वाणिज्य (Commerce) और विज्ञान (Science) तीनों स्ट्रीम की विस्तृत डेट शीट भी प्रदान की गई है, ताकि किसी भी छात्र को कोई समस्या न हो। अब समय आ गया है कि छात्र इस समय सारणी के अनुसार अपनी पढ़ाई की योजना बनाएँ और बोर्ड परीक्षा में सफलता सुनिश्चित करें।
यूपी बोर्ड Exam Time Table 2026: Key Highlights
|
बोर्ड
|
उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद (UPMSP)
|
कक्षाएँ
|
कक्षा 10वीं और 12वीं
|
शैक्षणिक वर्ष
|
2025-26
|
कक्षा 10वीं की परीक्षा डेट शीट
|
जारी
|
कक्षा 12वीं की परीक्षा डेट शीट
|
जारी
|
आधिकारिक वेबसाइट
यूपी बोर्ड कक्षा 10 डेटशीट 2026: UP Board 10th Timetable 2025-26
यूपी बोर्ड कक्षा 10वीं की परीक्षा 2026 की विस्तृत समय सारणी (Date Sheet) जानने के लिए नीचे दी गई डेट शीट देखें।
|
दिन और तिथि
|
समय
|
विषय
|
बुधवार, 18 फरवरी 2026
|
प्रातः: 8:30 AM – 11:45 AM
|
हिंदी
|
सायं: 2:00 PM – 5:15 PM
|
प्राथमिक हिंदी
|
गुरुवार, 19 फरवरी 2026
|
प्रातः: 8:30 AM – 11:45 AM
|
कंप्यूटर
|
सायं: 2:00 PM – 5:15 PM
|
सामाजिक विज्ञान
|
शुक्रवार, 20 फरवरी 2026
|
प्रातः: 8:30 AM – 11:45 AM
|
गृह विज्ञान (केवल बालिकाओं के लिए, और उन बालकों के लिए जिन्होंने चित्रकला नहीं लिया है)
|
सायं: 2:00 PM – 5:15 PM
|
वाणिज्य (केवल उन बालकों के लिए जिन्होंने गृह विज्ञान नहीं लिया है)
|
शनिवार, 21 फरवरी 2026
|
प्रातः: 8:30 AM – 11:45 AM
|
अंग्रेजी
|
सायं: 2:00 PM – 5:15 PM
|
प्रारंभिक कृषि, हेल्थ केयर, ऑटोमोबाइल, सोलर सिस्टम, ब्यूटी एंड वेलनेस, आईटी/आईटीईएस, मोबाइल रिपेयरिंग, इलेक्ट्रिकल, रिटेल ट्रेड (व्यवसाय अध्ययन)
|
सोमवार, 23 फरवरी 2026
|
प्रातः: 8:30 AM – 11:45 AM
|
गणित
|
सायं: 2:00 PM – 5:15 PM
|
मानव विज्ञान
|
मंगलवार, 24 फरवरी 2026
|
प्रातः: 8:30 AM – 11:45 AM
|
विज्ञान
|
सायं: 2:00 PM – 5:15 PM
|
गुजराती, पंजाबी, बंगाली, मराठी, असमिया, उड़िया, कन्नड़, कश्मीरी, सिंधी, तमिल, तेलुगु, मलयालम, नेपाली (क्षेत्रीय भाषाएं)
|
बुधवार, 25 फरवरी 2026
|
प्रातः: 8:30 AM – 11:45 AM
|
संस्कृत
|
सायं: 2:00 PM – 5:15 PM
|
संगीत (गायन)
|
गुरुवार, 26 फरवरी 2026
|
प्रातः: 8:30 AM – 11:45 AM
|
वाणिज्य
|
सायं: 2:00 PM – 5:15 PM
|
-
|
शनिवार, 7 मार्च 2026
|
प्रातः: 8:30 AM – 11:45 AM
|
उर्दू
|
सायं: 2:00 PM – 5:15 PM
|
चित्रकला, पेंटिंग
|
सोमवार, 9 मार्च 2026
|
प्रातः: 8:30 AM – 11:45 AM
|
संगीत (वादन)
|
सायं: 2:00 PM – 5:15 PM
|
-
|
मंगलवार, 10 मार्च 2026
|
प्रातः: 8:30 AM – 11:45 AM
|
पालि, अरबी, फ़ारसी
|
सायं: 2:00 PM – 5:15 PM
|
कृषि
यूपी बोर्ड कक्षा 12 डेटशीट 2026: UP Board 12th Timetable 2025-26
यूपी बोर्ड कक्षा 12वीं की परीक्षा 2026 की विस्तृत समय सारणी (Date Sheet) जानने के लिए नीचे दी गई डेट शीट देखें।
|
परीक्षा तिथि
|
प्रातः काल (Morning Shift: 8:30 AM - 11:45 AM)
|
सायं काल (Evening Shift: 2 PM - 5:15 PM)
|
18 फरवरी 2026
|
सामान्य हिंदी
|
हिंदी
|
19 फरवरी 2026
|
सिलाई, कास्ट क्राफ्ट, फल एवं खाद्य संरक्षण, पाक शास्त्र, वस्त्र निर्माण एवं सज्जा, धुलाई तथा रंगाई, बेकिंग तथा कन्फेक्शनरी, टेक्सटाइल डिजाइन, बुनाई तकनीक, नर्सरी शिक्षण का प्रशिक्षण तथा शिशु प्रबंधन, पुस्तकालय विज्ञान, बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कार्मिक (चिकित्सा प्रयोगशाला तकनीक सहित), रंगीन फोटोग्राफी, रेडियो एवं रंगीन टेलीविजन, ऑटोमोबाइल्स, मधुमक्खी पालन, डेयरी टेक्नोलॉजी, रेशम उत्पादन, बीज उत्पादन प्रौद्योगिकी, फसल सुरक्षा सेवा, नर्सरी, मृदा संरक्षण, लेखाकर्म एवं अंकेक्षण, बैंकिंग, आशुलिपि तथा टंकण, विपणन तथा विक्रय कला, सचिवीय पद्धति, बीमा, सहकारिता, हिंदी एवं अंग्रेजी टंकण, मुद्रण, पॉटरी, कृत्रिम अंग एवं अवयव प्रौद्योगिकी, कढ़ाई, हैंड ब्लॉक प्रिंटिंग एवं वेजिटेबल डाइंग, मेटल क्राफ्ट, कंप्यूटर प्रौद्योगिकी एवं मेंटेनेंस, घरेलू विद्युत उपकरणों की मरम्मत एवं रखरखाव, खुदरा व्यापार, सुरक्षा, मोबाइल रिपेयरिंग, पर्यटन एवं आतिथ्य, आईटीआईटीईएस, स्वास्थ्य देखभाल - प्रथम प्रश्न पत्र (केवल व्यावसायिक शिक्षा वर्ग I के लिए)
|
नागरिक शास्त्र
|
20 फरवरी 2026
|
संस्कृत, कृषि अभियंत्रण प्रश्न पत्र - IV, कृषि जन्तु विज्ञान प्रश्न पत्र IX (कृषि भाग 2 के लिए)
|
अंग्रेजी
|
21 फरवरी 2026
|
फल एवं खाद्य संरक्षण, पाक शास्त्र, वस्त्र निर्माण एवं सज्जा, धुलाई तथा रंगाई, बेकिंग तथा कन्फेक्शनरी, टेक्सटाइल डिजाइन, बुनाई तकनीक, नर्सरी शिक्षण का प्रशिक्षण तथा शिशु प्रबंधन, पुस्तकालय विज्ञान, बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कार्मिक (चिकित्सा प्रयोगशाला तकनीक सहित), रंगीन फोटोग्राफी, रेडियो एवं रंगीन टेलीविजन, ऑटोमोबाइल्स, मधुमक्खी पालन, डेयरी टेक्नोलॉजी, रेशम उत्पादन, बीज उत्पादन प्रौद्योगिकी, फसल सुरक्षा सेवा, नर्सरी, मृदा संरक्षण, लेखाकर्म एवं अंकेक्षण, बैंकिंग, आशुलिपि तथा टंकण, विपणन तथा विक्रय कला, सचिवीय पद्धति, बीमा, सहकारिता, हिंदी एवं अंग्रेजी टंकण, मुद्रण, पॉटरी, कृत्रिम अंग एवं अवयव प्रौद्योगिकी, कढ़ाई, हैंड ब्लॉक प्रिंटिंग एवं वेजिटेबल डाइंग, मेटल क्राफ्ट, कंप्यूटर प्रौद्योगिकी एवं मेंटेनेंस, घरेलू विद्युत उपकरणों की मरम्मत एवं रखरखाव, खुदरा व्यापार, सुरक्षा, मोबाइल रिपेयरिंग, पर्यटन एवं आतिथ्य, आईटीआईटीईएस, स्वास्थ्य देखभाल - प्रथम प्रश्न पत्र (केवल व्यावसायिक शिक्षा वर्ग I के लिए)
|
इतिहास
|
23 फरवरी 2026
|
फल एवं खाद्य संरक्षण, पाक शास्त्र, वस्त्र निर्माण एवं सज्जा, धुलाई तथा रंगाई, बेकिंग तथा कन्फेक्शनरी, टेक्सटाइल डिजाइन, बुनाई तकनीक, नर्सरी शिक्षण का प्रशिक्षण तथा शिशु प्रबंधन, पुस्तकालय विज्ञान, बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कार्मिक (चिकित्सा प्रयोगशाला तकनीक सहित), रंगीन फोटोग्राफी, रेडियो एवं रंगीन टेलीविजन, ऑटोमोबाइल्स, मधुमक्खी पालन, डेयरी टेक्नोलॉजी, रेशम उत्पादन, बीज उत्पादन प्रौद्योगिकी, फसल सुरक्षा सेवा, नर्सरी, मृदा संरक्षण, लेखाकर्म एवं अंकेक्षण, बैंकिंग, आशुलिपि तथा टंकण, विपणन तथा विक्रय कला, सचिवीय पद्धति, बीमा, सहकारिता, हिंदी एवं अंग्रेजी टंकण, मुद्रण, पॉटरी, कृत्रिम अंग एवं अवयव प्रौद्योगिकी, कढ़ाई, हैंड ब्लॉक प्रिंटिंग एवं वेजिटेबल डाइंग, मेटल क्राफ्ट, कंप्यूटर प्रौद्योगिकी एवं मेंटेनेंस, घरेलू विद्युत उपकरणों की मरम्मत एवं रखरखाव, खुदरा व्यापार, सुरक्षा, मोबाइल रिपेयरिंग, पर्यटन एवं आतिथ्य, आईटीआईटीईएस, स्वास्थ्य देखभाल - प्रथम प्रश्न पत्र (केवल व्यावसायिक शिक्षा वर्ग I के लिए)
|
जीव विज्ञान, गणित
|
24 फरवरी 2026
|
सामान्य आधारिक विषय (व्यावसायिक वर्ग के लिए), कृषि शस्य विज्ञान (एग्रोनॉमी) - प्रथम प्रश्न पत्र (कृषि भाग-1 के लिए), कृषि शस्य विज्ञान (एग्रोनॉमी) - षष्ठम प्रश्न पत्र (कृषि भाग-2 के लिए)
|
अर्थशास्त्र
|
25 फरवरी 2026
|
संगीत गायन, संगीत वादन, नृत्यकला
|
रसायन विज्ञान, समाजशास्त्र
|
26 फरवरी 2026
|
कृषि भौतिकी एवं जलवायु विज्ञान (भाग -1), कृषि जन्तु विज्ञान VII (कृषि भाग - 2 के लिए)
|
भूगोल
|
27 फरवरी 2026
|
फल एवं खाद्य संरक्षण, पाक शास्त्र, वस्त्र निर्माण एवं सज्जा, धुलाई तथा रंगाई, बेकिंग तथा कन्फेक्शनरी, टेक्सटाइल डिजाइन, बुनाई तकनीक, नर्सरी शिक्षण का प्रशिक्षण तथा शिशु प्रबंधन, पुस्तकालय विज्ञान, बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कार्मिक (चिकित्सा प्रयोगशाला तकनीक सहित), रंगीन फोटोग्राफी, रेडियो एवं रंगीन टेलीविजन, ऑटोमोबाइल्स, मधुमक्खी पालन, डेयरी टेक्नोलॉजी, रेशम उत्पादन, बीज उत्पादन प्रौद्योगिकी, फसल सुरक्षा सेवा, नर्सरी, मृदा संरक्षण, लेखाकर्म एवं अंकेक्षण, बैंकिंग, आशुलिपि तथा टंकण, विपणन तथा विक्रय कला, सचिवीय पद्धति, बीमा, सहकारिता, हिंदी एवं अंग्रेजी टंकण, मुद्रण, पॉटरी, कृत्रिम अंग एवं अवयव प्रौद्योगिकी, कढ़ाई, हैंड ब्लॉक प्रिंटिंग एवं वेजिटेबल डाइंग, मेटल क्राफ्ट, कंप्यूटर प्रौद्योगिकी एवं मेंटेनेंस, घरेलू विद्युत उपकरणों की मरम्मत एवं रखरखाव, खुदरा व्यापार, सुरक्षा, मोबाइल रिपेयरिंग, पर्यटन एवं आतिथ्य, आईटीआईटीईएस, स्वास्थ्य देखभाल - प्रथम प्रश्न पत्र (केवल व्यावसायिक शिक्षा वर्ग I के लिए)
|
भौतिक विज्ञान, सैन्य विज्ञान
|
28 फरवरी 2026
|
कृषि अभियंत्रण प्रश्न पत्र - IV, कृषि जन्तु विज्ञान प्रश्न पत्र IX (कृषि भाग 2 के लिए)
|
चित्रकला (आलेखन), चित्रकला (प्राविधिक), रंजन कला
|
7 मार्च 2026
|
फल एवं खाद्य संरक्षण, पाक शास्त्र, वस्त्र निर्माण एवं सज्जा, धुलाई तथा रंगाई, बेकिंग तथा कन्फेक्शनरी, टेक्सटाइल डिजाइन, बुनाई तकनीक, नर्सरी शिक्षण का प्रशिक्षण तथा शिशु प्रबंधन, पुस्तकालय विज्ञान, बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कार्मिक (चिकित्सा प्रयोगशाला तकनीक सहित), रंगीन फोटोग्राफी, रेडियो एवं रंगीन टेलीविजन, ऑटोमोबाइल्स, मधुमक्खी पालन, डेयरी टेक्नोलॉजी, रेशम उत्पादन, बीज उत्पादन प्रौद्योगिकी, फसल सुरक्षा सेवा, नर्सरी, मृदा संरक्षण, लेखाकर्म एवं अंकेक्षण, बैंकिंग, आशुलिपि तथा टंकण, विपणन तथा विक्रय कला, सचिवीय पद्धति, बीमा, सहकारिता, हिंदी एवं अंग्रेजी टंकण, मुद्रण, पॉटरी, कृत्रिम अंग एवं अवयव प्रौद्योगिकी, कढ़ाई, हैंड ब्लॉक प्रिंटिंग एवं वेजिटेबल डाइंग, मेटल क्राफ्ट, कंप्यूटर प्रौद्योगिकी एवं मेंटेनेंस, घरेलू विद्युत उपकरणों की मरम्मत एवं रखरखाव, खुदरा व्यापार, सुरक्षा, मोबाइल रिपेयरिंग, पर्यटन एवं आतिथ्य, आईटीआईटीईएस, स्वास्थ्य देखभाल - प्रथम प्रश्न पत्र (केवल व्यावसायिक शिक्षा वर्ग I के लिए)
|
मानव विज्ञान
|
9 मार्च 2026
|
उर्दू, गुजराती, पंजाबी, बंगाली, मराठी, असमिया, उड़िया, कन्नड़, सिंधी, तमिल, तेलुगु, मलयालम, नेपाली (क्षेत्रीय भाषाएं)
|
मनोविज्ञान, तर्कशास्त्र
|
10 मार्च 2026
|
सामान्य आधारिक विषय (व्यावसायिक वर्ग के लिए), कृषि शस्य विज्ञान (एग्रोनॉमी) - प्रथम प्रश्न पत्र (कृषि भाग-1 के लिए), कृषि शस्य विज्ञान (एग्रोनॉमी) - षष्ठम प्रश्न पत्र (कृषि भाग-2 के लिए)
|
व्यवसाय अध्ययन (कॉमर्स स्ट्रीम के लिए), गृह विज्ञान
|
11 मार्च 2026
|
लेखाशास्त्र (कॉमर्स स्ट्रीम के लिए), एनसीसी
|
पालि, अरबी, फ़ारसी
|
12 मार्च 2026
|
कंप्यूटर
|
-
यूपी बोर्ड कक्षा 10, 12 परीक्षा तिथि 2026 कैसे डाउनलोड करें: Download UP Board Class 10, 12 Exam Date 2026?
-
बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट upmsp.edu.in पर जाएँ।
-
होम पेज पर, "महत्वपूर्ण अधिसूचना और डाउनलोड" अनुभाग पर जाएँ।
-
"यूपी बोर्ड हाई स्कूल और इंटरमीडिएट टाइम टेबल 2026" लिंक खोजें और उस पर क्लिक करें।
-
यूपीएमएसपी कक्षा 10 और 12 की डेट शीट स्क्रीन पर पीडीएफ के रूप में खुल जाएगी।
-
छात्रों को यूपी बोर्ड 10वीं/12वीं टाइम टेबल 2026 डाउनलोड कर लेना चाहिए।
-
अंत में, उन्हें यूपी बोर्ड परीक्षा तिथि 2026 कक्षा 10, 12 का प्रिंट आउट लेना चाहिए और भविष्य के संदर्भों के लिए इसे सुरक्षित रखना चाहिए।
यूपी बोर्ड परीक्षा 2026 की डेट शीट (कक्षा 10 और 12) पर उल्लिखित विवरण
यूपी बोर्ड कक्षा 10 और 12 की डेट शीट 2026 की पीडीएफ में परीक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण विवरण शामिल हैं। यूपी बोर्ड कक्षा 10 और 12 की डेट शीट 2026 पर निम्नलिखित विवरण उल्लिखित हैं:
-
परीक्षा तिथि
-
परीक्षा का समय
-
विषय
-
परीक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण निर्देश
UP Board Class 10 Syllabus 2025-26
