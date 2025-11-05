UP Board Exam Date 2026: यूपी बोर्ड 10वीं, 12वीं परीक्षा की डेटशीट जारी, यहाँ देखें टाइम टेबल

परीक्षा तिथि प्रातः काल (Morning Shift: 8:30 AM - 11:45 AM) सायं काल (Evening Shift: 2 PM - 5:15 PM)

18 फरवरी 2026 सामान्य हिंदी हिंदी

19 फरवरी 2026 सिलाई, कास्ट क्राफ्ट, फल एवं खाद्य संरक्षण, पाक शास्त्र, वस्त्र निर्माण एवं सज्जा, धुलाई तथा रंगाई, बेकिंग तथा कन्फेक्शनरी, टेक्सटाइल डिजाइन, बुनाई तकनीक, नर्सरी शिक्षण का प्रशिक्षण तथा शिशु प्रबंधन, पुस्तकालय विज्ञान, बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कार्मिक (चिकित्सा प्रयोगशाला तकनीक सहित), रंगीन फोटोग्राफी, रेडियो एवं रंगीन टेलीविजन, ऑटोमोबाइल्स, मधुमक्खी पालन, डेयरी टेक्नोलॉजी, रेशम उत्पादन, बीज उत्पादन प्रौद्योगिकी, फसल सुरक्षा सेवा, नर्सरी, मृदा संरक्षण, लेखाकर्म एवं अंकेक्षण, बैंकिंग, आशुलिपि तथा टंकण, विपणन तथा विक्रय कला, सचिवीय पद्धति, बीमा, सहकारिता, हिंदी एवं अंग्रेजी टंकण, मुद्रण, पॉटरी, कृत्रिम अंग एवं अवयव प्रौद्योगिकी, कढ़ाई, हैंड ब्लॉक प्रिंटिंग एवं वेजिटेबल डाइंग, मेटल क्राफ्ट, कंप्यूटर प्रौद्योगिकी एवं मेंटेनेंस, घरेलू विद्युत उपकरणों की मरम्मत एवं रखरखाव, खुदरा व्यापार, सुरक्षा, मोबाइल रिपेयरिंग, पर्यटन एवं आतिथ्य, आईटीआईटीईएस, स्वास्थ्य देखभाल - प्रथम प्रश्न पत्र (केवल व्यावसायिक शिक्षा वर्ग I के लिए) नागरिक शास्त्र

20 फरवरी 2026 संस्कृत, कृषि अभियंत्रण प्रश्न पत्र - IV, कृषि जन्तु विज्ञान प्रश्न पत्र IX (कृषि भाग 2 के लिए) अंग्रेजी

24 फरवरी 2026 सामान्य आधारिक विषय (व्यावसायिक वर्ग के लिए), कृषि शस्य विज्ञान (एग्रोनॉमी) - प्रथम प्रश्न पत्र (कृषि भाग-1 के लिए), कृषि शस्य विज्ञान (एग्रोनॉमी) - षष्ठम प्रश्न पत्र (कृषि भाग-2 के लिए) अर्थशास्त्र

25 फरवरी 2026 संगीत गायन, संगीत वादन, नृत्यकला रसायन विज्ञान, समाजशास्त्र

26 फरवरी 2026 कृषि भौतिकी एवं जलवायु विज्ञान (भाग -1), कृषि जन्तु विज्ञान VII (कृषि भाग - 2 के लिए) भूगोल

28 फरवरी 2026 कृषि अभियंत्रण प्रश्न पत्र - IV, कृषि जन्तु विज्ञान प्रश्न पत्र IX (कृषि भाग 2 के लिए) चित्रकला (आलेखन), चित्रकला (प्राविधिक), रंजन कला

9 मार्च 2026 उर्दू, गुजराती, पंजाबी, बंगाली, मराठी, असमिया, उड़िया, कन्नड़, सिंधी, तमिल, तेलुगु, मलयालम, नेपाली (क्षेत्रीय भाषाएं) मनोविज्ञान, तर्कशास्त्र

10 मार्च 2026 सामान्य आधारिक विषय (व्यावसायिक वर्ग के लिए), कृषि शस्य विज्ञान (एग्रोनॉमी) - प्रथम प्रश्न पत्र (कृषि भाग-1 के लिए), कृषि शस्य विज्ञान (एग्रोनॉमी) - षष्ठम प्रश्न पत्र (कृषि भाग-2 के लिए) व्यवसाय अध्ययन (कॉमर्स स्ट्रीम के लिए), गृह विज्ञान

11 मार्च 2026 लेखाशास्त्र (कॉमर्स स्ट्रीम के लिए), एनसीसी पालि, अरबी, फ़ारसी