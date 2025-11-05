UP Board Exam Date 2026 Released
Focus
Quick Links

UP Board Exam Date 2026: यूपी बोर्ड 10वीं, 12वीं परीक्षा की डेटशीट जारी, यहाँ देखें टाइम टेबल

By Apeksha Agarwal
Nov 5, 2025, 21:47 IST

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद (UPMSP) ने शैक्षणिक सत्र 2025-26 के लिए कक्षा 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं की डेटशीट आधिकारिक तौर पर जारी कर दी है। डेटशीट में विषयवार परीक्षा तिथियां स्पष्ट रूप से दी गई हैं, जिससे छात्रों को रणनीतिक योजना बनाने में मदद मिलेगी। छात्रों को अब सफलता सुनिश्चित करने के लिए इस समय-सारिणी के अनुसार अपनी पढ़ाई की योजना बनानी चाहिए। इस लेख में नीचे दिए गए लिंक से यूपी बोर्ड डेटशीट डाउनलोड करें।

Add as a preferred source on Google
Join us
यूपी बोर्ड डेटशीट 2026
यूपी बोर्ड डेटशीट 2026

UP Board Date Sheet 2026: उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद (UPMSP) ने शैक्षिक सत्र 2025-26 के लिए कक्षा 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं की डेट शीट (समय सारणी) आधिकारिक तौर पर जारी कर दी है। लाखों छात्रों का इंतजार अब खत्म हो गया है, क्योंकि अब वे अपनी तैयारी को अंतिम रूप दे सकते हैं। बोर्ड द्वारा जारी यह डेट शीट छात्रों को विषयवार परीक्षा तिथियों की स्पष्ट जानकारी प्रदान करती है, जो उन्हें एक सुनियोजित और रणनीतिक तैयारी करने में मदद करेगी।

इस लेख में, आपको कक्षा 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं की संपूर्ण डेट शीट उपलब्ध कराई जा रही है, जिसे आप आसानी से डाउनलोड कर भविष्य के उपयोग के लिए सुरक्षित रख सकते हैं। विशेष रूप से, कक्षा 12वीं के छात्रों के लिए कला (Arts), वाणिज्य (Commerce) और विज्ञान (Science) तीनों स्ट्रीम की विस्तृत डेट शीट भी प्रदान की गई है, ताकि किसी भी छात्र को कोई समस्या न हो। अब समय आ गया है कि छात्र इस समय सारणी के अनुसार अपनी पढ़ाई की योजना बनाएँ और बोर्ड परीक्षा में सफलता सुनिश्चित करें।

यूपी बोर्ड Exam Time Table 2026: Key Highlights

बोर्ड 

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद (UPMSP)

कक्षाएँ

कक्षा 10वीं और 12वीं

शैक्षणिक वर्ष

2025-26

कक्षा 10वीं की परीक्षा डेट शीट

जारी

कक्षा 12वीं की परीक्षा डेट शीट

जारी

आधिकारिक वेबसाइट

upmsp.edu.in

यूपी बोर्ड कक्षा 10 डेटशीट 2026: UP Board 10th Timetable 2025-26

यूपी बोर्ड कक्षा 10वीं की परीक्षा 2026 की विस्तृत समय सारणी (Date Sheet) जानने के लिए नीचे दी गई डेट शीट देखें।

दिन और तिथि

समय

विषय

बुधवार, 18 फरवरी 2026

प्रातः: 8:30 AM – 11:45 AM

हिंदी
 

सायं: 2:00 PM – 5:15 PM

प्राथमिक हिंदी

गुरुवार, 19 फरवरी 2026

प्रातः: 8:30 AM – 11:45 AM

कंप्यूटर
 

सायं: 2:00 PM – 5:15 PM

सामाजिक विज्ञान

शुक्रवार, 20 फरवरी 2026

प्रातः: 8:30 AM – 11:45 AM

गृह विज्ञान (केवल बालिकाओं के लिए, और उन बालकों के लिए जिन्होंने चित्रकला नहीं लिया है)
 

सायं: 2:00 PM – 5:15 PM

वाणिज्य (केवल उन बालकों के लिए जिन्होंने गृह विज्ञान नहीं लिया है)

शनिवार, 21 फरवरी 2026

प्रातः: 8:30 AM – 11:45 AM

अंग्रेजी
 

सायं: 2:00 PM – 5:15 PM

प्रारंभिक कृषि, हेल्थ केयर, ऑटोमोबाइल, सोलर सिस्टम, ब्यूटी एंड वेलनेस, आईटी/आईटीईएस, मोबाइल रिपेयरिंग, इलेक्ट्रिकल, रिटेल ट्रेड (व्यवसाय अध्ययन)

सोमवार, 23 फरवरी 2026

प्रातः: 8:30 AM – 11:45 AM

गणित
 

सायं: 2:00 PM – 5:15 PM

मानव विज्ञान

मंगलवार, 24 फरवरी 2026

प्रातः: 8:30 AM – 11:45 AM

विज्ञान
 

सायं: 2:00 PM – 5:15 PM

गुजराती, पंजाबी, बंगाली, मराठी, असमिया, उड़िया, कन्नड़, कश्मीरी, सिंधी, तमिल, तेलुगु, मलयालम, नेपाली (क्षेत्रीय भाषाएं)

बुधवार, 25 फरवरी 2026

प्रातः: 8:30 AM – 11:45 AM

संस्कृत
 

सायं: 2:00 PM – 5:15 PM

संगीत (गायन)

गुरुवार, 26 फरवरी 2026

प्रातः: 8:30 AM – 11:45 AM

वाणिज्य
 

सायं: 2:00 PM – 5:15 PM

-

शनिवार, 7 मार्च 2026

प्रातः: 8:30 AM – 11:45 AM

उर्दू
 

सायं: 2:00 PM – 5:15 PM

चित्रकला, पेंटिंग

सोमवार, 9 मार्च 2026

प्रातः: 8:30 AM – 11:45 AM

संगीत (वादन)
 

सायं: 2:00 PM – 5:15 PM

-

मंगलवार, 10 मार्च 2026

प्रातः: 8:30 AM – 11:45 AM

पालि, अरबी, फ़ारसी
 

सायं: 2:00 PM – 5:15 PM

कृषि

UP Board Class 10 Datesheet 2026: Download PDF

यूपी बोर्ड कक्षा 12 डेटशीट 2026: UP Board 12th Timetable 2025-26

यूपी बोर्ड कक्षा 12वीं की परीक्षा 2026 की विस्तृत समय सारणी (Date Sheet) जानने के लिए नीचे दी गई डेट शीट देखें।

परीक्षा तिथि

प्रातः काल (Morning Shift: 8:30 AM - 11:45 AM)

सायं काल (Evening Shift: 2 PM - 5:15 PM)

18 फरवरी 2026

सामान्य हिंदी

हिंदी

19 फरवरी 2026

सिलाई, कास्ट क्राफ्ट, फल एवं खाद्य संरक्षण, पाक शास्त्र, वस्त्र निर्माण एवं सज्जा, धुलाई तथा रंगाई, बेकिंग तथा कन्फेक्शनरी, टेक्सटाइल डिजाइन, बुनाई तकनीक, नर्सरी शिक्षण का प्रशिक्षण तथा शिशु प्रबंधन, पुस्तकालय विज्ञान, बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कार्मिक (चिकित्सा प्रयोगशाला तकनीक सहित), रंगीन फोटोग्राफी, रेडियो एवं रंगीन टेलीविजन, ऑटोमोबाइल्स, मधुमक्खी पालन, डेयरी टेक्नोलॉजी, रेशम उत्पादन, बीज उत्पादन प्रौद्योगिकी, फसल सुरक्षा सेवा, नर्सरी, मृदा संरक्षण, लेखाकर्म एवं अंकेक्षण, बैंकिंग, आशुलिपि तथा टंकण, विपणन तथा विक्रय कला, सचिवीय पद्धति, बीमा, सहकारिता, हिंदी एवं अंग्रेजी टंकण, मुद्रण, पॉटरी, कृत्रिम अंग एवं अवयव प्रौद्योगिकी, कढ़ाई, हैंड ब्लॉक प्रिंटिंग एवं वेजिटेबल डाइंग, मेटल क्राफ्ट, कंप्यूटर प्रौद्योगिकी एवं मेंटेनेंस, घरेलू विद्युत उपकरणों की मरम्मत एवं रखरखाव, खुदरा व्यापार, सुरक्षा, मोबाइल रिपेयरिंग, पर्यटन एवं आतिथ्य, आईटीआईटीईएस, स्वास्थ्य देखभाल - प्रथम प्रश्न पत्र (केवल व्यावसायिक शिक्षा वर्ग I के लिए)

नागरिक शास्त्र

20 फरवरी 2026

संस्कृत, कृषि अभियंत्रण प्रश्न पत्र - IV, कृषि जन्तु विज्ञान प्रश्न पत्र IX (कृषि भाग 2 के लिए)

अंग्रेजी

21 फरवरी 2026

फल एवं खाद्य संरक्षण, पाक शास्त्र, वस्त्र निर्माण एवं सज्जा, धुलाई तथा रंगाई, बेकिंग तथा कन्फेक्शनरी, टेक्सटाइल डिजाइन, बुनाई तकनीक, नर्सरी शिक्षण का प्रशिक्षण तथा शिशु प्रबंधन, पुस्तकालय विज्ञान, बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कार्मिक (चिकित्सा प्रयोगशाला तकनीक सहित), रंगीन फोटोग्राफी, रेडियो एवं रंगीन टेलीविजन, ऑटोमोबाइल्स, मधुमक्खी पालन, डेयरी टेक्नोलॉजी, रेशम उत्पादन, बीज उत्पादन प्रौद्योगिकी, फसल सुरक्षा सेवा, नर्सरी, मृदा संरक्षण, लेखाकर्म एवं अंकेक्षण, बैंकिंग, आशुलिपि तथा टंकण, विपणन तथा विक्रय कला, सचिवीय पद्धति, बीमा, सहकारिता, हिंदी एवं अंग्रेजी टंकण, मुद्रण, पॉटरी, कृत्रिम अंग एवं अवयव प्रौद्योगिकी, कढ़ाई, हैंड ब्लॉक प्रिंटिंग एवं वेजिटेबल डाइंग, मेटल क्राफ्ट, कंप्यूटर प्रौद्योगिकी एवं मेंटेनेंस, घरेलू विद्युत उपकरणों की मरम्मत एवं रखरखाव, खुदरा व्यापार, सुरक्षा, मोबाइल रिपेयरिंग, पर्यटन एवं आतिथ्य, आईटीआईटीईएस, स्वास्थ्य देखभाल - प्रथम प्रश्न पत्र (केवल व्यावसायिक शिक्षा वर्ग I के लिए)

इतिहास

23 फरवरी 2026

फल एवं खाद्य संरक्षण, पाक शास्त्र, वस्त्र निर्माण एवं सज्जा, धुलाई तथा रंगाई, बेकिंग तथा कन्फेक्शनरी, टेक्सटाइल डिजाइन, बुनाई तकनीक, नर्सरी शिक्षण का प्रशिक्षण तथा शिशु प्रबंधन, पुस्तकालय विज्ञान, बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कार्मिक (चिकित्सा प्रयोगशाला तकनीक सहित), रंगीन फोटोग्राफी, रेडियो एवं रंगीन टेलीविजन, ऑटोमोबाइल्स, मधुमक्खी पालन, डेयरी टेक्नोलॉजी, रेशम उत्पादन, बीज उत्पादन प्रौद्योगिकी, फसल सुरक्षा सेवा, नर्सरी, मृदा संरक्षण, लेखाकर्म एवं अंकेक्षण, बैंकिंग, आशुलिपि तथा टंकण, विपणन तथा विक्रय कला, सचिवीय पद्धति, बीमा, सहकारिता, हिंदी एवं अंग्रेजी टंकण, मुद्रण, पॉटरी, कृत्रिम अंग एवं अवयव प्रौद्योगिकी, कढ़ाई, हैंड ब्लॉक प्रिंटिंग एवं वेजिटेबल डाइंग, मेटल क्राफ्ट, कंप्यूटर प्रौद्योगिकी एवं मेंटेनेंस, घरेलू विद्युत उपकरणों की मरम्मत एवं रखरखाव, खुदरा व्यापार, सुरक्षा, मोबाइल रिपेयरिंग, पर्यटन एवं आतिथ्य, आईटीआईटीईएस, स्वास्थ्य देखभाल - प्रथम प्रश्न पत्र (केवल व्यावसायिक शिक्षा वर्ग I के लिए)

जीव विज्ञान, गणित

24 फरवरी 2026

सामान्य आधारिक विषय (व्यावसायिक वर्ग के लिए), कृषि शस्य विज्ञान (एग्रोनॉमी) - प्रथम प्रश्न पत्र (कृषि भाग-1 के लिए), कृषि शस्य विज्ञान (एग्रोनॉमी) - षष्ठम प्रश्न पत्र (कृषि भाग-2 के लिए)

अर्थशास्त्र

25 फरवरी 2026

संगीत गायन, संगीत वादन, नृत्यकला

रसायन विज्ञान, समाजशास्त्र

26 फरवरी 2026

कृषि भौतिकी एवं जलवायु विज्ञान (भाग -1), कृषि जन्तु विज्ञान VII (कृषि भाग - 2 के लिए)

भूगोल

27 फरवरी 2026

फल एवं खाद्य संरक्षण, पाक शास्त्र, वस्त्र निर्माण एवं सज्जा, धुलाई तथा रंगाई, बेकिंग तथा कन्फेक्शनरी, टेक्सटाइल डिजाइन, बुनाई तकनीक, नर्सरी शिक्षण का प्रशिक्षण तथा शिशु प्रबंधन, पुस्तकालय विज्ञान, बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कार्मिक (चिकित्सा प्रयोगशाला तकनीक सहित), रंगीन फोटोग्राफी, रेडियो एवं रंगीन टेलीविजन, ऑटोमोबाइल्स, मधुमक्खी पालन, डेयरी टेक्नोलॉजी, रेशम उत्पादन, बीज उत्पादन प्रौद्योगिकी, फसल सुरक्षा सेवा, नर्सरी, मृदा संरक्षण, लेखाकर्म एवं अंकेक्षण, बैंकिंग, आशुलिपि तथा टंकण, विपणन तथा विक्रय कला, सचिवीय पद्धति, बीमा, सहकारिता, हिंदी एवं अंग्रेजी टंकण, मुद्रण, पॉटरी, कृत्रिम अंग एवं अवयव प्रौद्योगिकी, कढ़ाई, हैंड ब्लॉक प्रिंटिंग एवं वेजिटेबल डाइंग, मेटल क्राफ्ट, कंप्यूटर प्रौद्योगिकी एवं मेंटेनेंस, घरेलू विद्युत उपकरणों की मरम्मत एवं रखरखाव, खुदरा व्यापार, सुरक्षा, मोबाइल रिपेयरिंग, पर्यटन एवं आतिथ्य, आईटीआईटीईएस, स्वास्थ्य देखभाल - प्रथम प्रश्न पत्र (केवल व्यावसायिक शिक्षा वर्ग I के लिए)

भौतिक विज्ञान, सैन्य विज्ञान

28 फरवरी 2026

कृषि अभियंत्रण प्रश्न पत्र - IV, कृषि जन्तु विज्ञान प्रश्न पत्र IX (कृषि भाग 2 के लिए)

चित्रकला (आलेखन), चित्रकला (प्राविधिक), रंजन कला

7 मार्च 2026

फल एवं खाद्य संरक्षण, पाक शास्त्र, वस्त्र निर्माण एवं सज्जा, धुलाई तथा रंगाई, बेकिंग तथा कन्फेक्शनरी, टेक्सटाइल डिजाइन, बुनाई तकनीक, नर्सरी शिक्षण का प्रशिक्षण तथा शिशु प्रबंधन, पुस्तकालय विज्ञान, बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कार्मिक (चिकित्सा प्रयोगशाला तकनीक सहित), रंगीन फोटोग्राफी, रेडियो एवं रंगीन टेलीविजन, ऑटोमोबाइल्स, मधुमक्खी पालन, डेयरी टेक्नोलॉजी, रेशम उत्पादन, बीज उत्पादन प्रौद्योगिकी, फसल सुरक्षा सेवा, नर्सरी, मृदा संरक्षण, लेखाकर्म एवं अंकेक्षण, बैंकिंग, आशुलिपि तथा टंकण, विपणन तथा विक्रय कला, सचिवीय पद्धति, बीमा, सहकारिता, हिंदी एवं अंग्रेजी टंकण, मुद्रण, पॉटरी, कृत्रिम अंग एवं अवयव प्रौद्योगिकी, कढ़ाई, हैंड ब्लॉक प्रिंटिंग एवं वेजिटेबल डाइंग, मेटल क्राफ्ट, कंप्यूटर प्रौद्योगिकी एवं मेंटेनेंस, घरेलू विद्युत उपकरणों की मरम्मत एवं रखरखाव, खुदरा व्यापार, सुरक्षा, मोबाइल रिपेयरिंग, पर्यटन एवं आतिथ्य, आईटीआईटीईएस, स्वास्थ्य देखभाल - प्रथम प्रश्न पत्र (केवल व्यावसायिक शिक्षा वर्ग I के लिए)

मानव विज्ञान

9 मार्च 2026

उर्दू, गुजराती, पंजाबी, बंगाली, मराठी, असमिया, उड़िया, कन्नड़, सिंधी, तमिल, तेलुगु, मलयालम, नेपाली (क्षेत्रीय भाषाएं)

मनोविज्ञान, तर्कशास्त्र

10 मार्च 2026

सामान्य आधारिक विषय (व्यावसायिक वर्ग के लिए), कृषि शस्य विज्ञान (एग्रोनॉमी) - प्रथम प्रश्न पत्र (कृषि भाग-1 के लिए), कृषि शस्य विज्ञान (एग्रोनॉमी) - षष्ठम प्रश्न पत्र (कृषि भाग-2 के लिए)

व्यवसाय अध्ययन (कॉमर्स स्ट्रीम के लिए), गृह विज्ञान

11 मार्च 2026

लेखाशास्त्र (कॉमर्स स्ट्रीम के लिए), एनसीसी

पालि, अरबी, फ़ारसी

12 मार्च 2026

कंप्यूटर

-

UP Board Class 12 Datesheet 2026: Download PDF

यूपी बोर्ड कक्षा 10, 12 परीक्षा तिथि 2026 कैसे डाउनलोड करें: Download UP Board Class 10, 12 Exam Date 2026?

  • बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट upmsp.edu.in पर जाएँ।

  • होम पेज पर, "महत्वपूर्ण अधिसूचना और डाउनलोड" अनुभाग पर जाएँ।

  • "यूपी बोर्ड हाई स्कूल और इंटरमीडिएट टाइम टेबल 2026" लिंक खोजें और उस पर क्लिक करें।

  • यूपीएमएसपी कक्षा 10 और 12 की डेट शीट स्क्रीन पर पीडीएफ के रूप में खुल जाएगी।

  • छात्रों को यूपी बोर्ड 10वीं/12वीं टाइम टेबल 2026 डाउनलोड कर लेना चाहिए।

  • अंत में, उन्हें यूपी बोर्ड परीक्षा तिथि 2026 कक्षा 10, 12 का प्रिंट आउट लेना चाहिए और भविष्य के संदर्भों के लिए इसे सुरक्षित रखना चाहिए।

यूपी बोर्ड परीक्षा 2026 की डेट शीट (कक्षा 10 और 12) पर उल्लिखित विवरण

यूपी बोर्ड कक्षा 10 और 12 की डेट शीट 2026 की पीडीएफ में परीक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण विवरण शामिल हैं। यूपी बोर्ड कक्षा 10 और 12 की डेट शीट 2026 पर निम्नलिखित विवरण उल्लिखित हैं:

  • परीक्षा तिथि 

  • परीक्षा का समय 

  • विषय 

  • परीक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण निर्देश

Also Check:

UP Board Class 10 Syllabus 2025-26

UP Board Class 12 Syllabus 2025-26

Apeksha Agarwal
Apeksha Agarwal

Content Writer

Apeksha Agarwal, a passionate and aspiring journalist, is dedicated to delivering impactful stories and insightful reports. As an education beat writer, she focuses on providing well-researched and engaging news content. Apeksha's strong foundation in journalism and media is complemented by her creativity, dedication, and attention to detail. Her goal is to inform and inspire audiences through meaningful narratives while continuously adapting to the ever-changing media landscape. She can be reached at apeksha.agarwal@jagrannewmedia.com.

... Read More

Latest Stories

आप जागरण जोश पर सरकारी नौकरी, रिजल्ट, स्कूल, सीबीएसई और अन्य राज्य परीक्षा बोर्ड के सभी लेटेस्ट जानकारियों के लिए ऐप डाउनलोड करें।

Trending

Popular Searches

Latest Education News