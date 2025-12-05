Bihar Board 10th Model Paper 2026: डाउनलोड 10th के सभी विषयों के Sample Paper PDF

Bihar Board Class 10 Model Papers 2026: बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड (BSEB) ने साल 2026 की 10वीं बोर्ड परीक्षा के लिए मॉडल पेपर जारी कर दिए हैं। ये मॉडल पेपर बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट biharboardonline.com पर PDF में आसानी से डाउनलोड किए जा सकते हैं।
इन मॉडल पेपर्स से छात्रों को नए पेपर पैटर्न, सवालों के प्रकार और मार्क्स कैसे दिए जाएंगे, यह सब समझने में मदद मिलेगी। बोर्ड की परीक्षा फरवरी 2026 में होगी और उससे पहले प्रैक्टिकल परीक्षा जनवरी में कराई जाएगी। नए मॉडल पेपर में छात्रों को सवालों में ज्यादा विकल्प दिए गए हैं, ताकि वे अपनी तैयारी बेहतर कर सकें। इन मॉडल पेपर को पढ़कर छात्र परीक्षा पैटर्न समझ पाएंगे और अच्छे अंक लाने की तैयारी भी कर सकेंगे।
बिहार बोर्ड 10वीं मॉडल पेपर 2026: Key Highlights
|
जानकारी
|
विवरण
|
लेख का विषय
|
Bihar Board Class 10 Model Papers 2026
|
बोर्ड का नाम
|
बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड (BSEB)
|
मॉडल पेपर जारी वर्ष
|
2026 परीक्षा के लिए
|
मॉडल पेपर कहां से डाउनलोड करें
|
biharboardonline.com
|
उपलब्ध कक्षाएं
|
केवल कक्षा 10 (मैट्रिक)
|
परीक्षा पैटर्न में बदलाव
|
अधिक विकल्प और “ज्यादा प्रश्न, आधे हल करें” नियम
|
मॉडल पेपर से लाभ
|
नया पैटर्न, मार्किंग, महत्वपूर्ण प्रश्न, समय प्रबंधन समझ में मदद
|
परीक्षा की मुख्य तिथि
|
17 फरवरी से 25 फरवरी 2026
|
परीक्षा शिफ्ट
|
दो शिफ्ट:
|
उपलब्ध विषय मॉडल पेपर
|
गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, इंग्लिश, हिन्दी, मैथिली
बिहार बोर्ड 10वीं मॉडल पेपर 2026 डाउनलोड PDF
बिहार बोर्ड ने 2026 की 10वीं परीक्षा के लिए सभी विषयों के मॉडल पेपर जारी कर दिए हैं। छात्र इन मॉडल पेपर्स को PDF में डाउनलोड करके परीक्षा पैटर्न समझ सकते हैं और अपनी तैयारी मजबूत कर सकते हैं। नीचे दिए गए विषयों के लिंक से मॉडल पेपर आसानी से डाउनलोड किए जा सकते हैं।
|
विषय
|
डाउनलोड PDF
|
गणित
|
विज्ञान
|
सामाजिक विज्ञान
|
इंग्लिश
|
हिन्दी
|
मैथिली
BSEB 10वीं परीक्षा की ऑफिशियल तिथियां
-
कक्षा 10 (मैट्रिक) बोर्ड परीक्षा 2026 का आयोजन 17 फरवरी से 25 फरवरी 2026 तक किया जाएगा।
परीक्षा का समय
बिहार बोर्ड 10वीं की परीक्षा दो शिफ्ट में कराई जाएगी – सुबह और दोपहर। नीचे समय दिया गया है:
|
शिफ्ट
|
समय
|
पहली शिफ्ट
|
सुबह 9:30 बजे से दोपहर 12:45 बजे तक
|
दूसरी शिफ्ट
|
दोपहर 2:00 बजे से शाम 5:15 बजे तक
उदाहरण विषय विभाजन
नए मॉडल पेपर्स में यह साफ दिखाया गया है कि अब छात्रों को हर सेक्शन में पहले से ज़्यादा विकल्प दिए गए हैं। “ज्यादा प्रश्न, आधे हल करें” वाले नियम से छात्र अपने पसंद के प्रश्न चुनकर हल कर सकते हैं। नीचे तालिका में कक्षा 10 के लिए विषय अनुसार प्रश्नों की संख्या और कितने प्रश्न करने हैं, यह बताया गया है:
|
कक्षा
|
विषय
|
कुल प्रश्न
|
छात्र को करने वाले प्रश्न
|
10
|
गणित
|
138
|
100 में से 50 ऑब्जेक्टिव, 30 में से 15 शॉर्ट आंसर, 8 में से 4 लॉन्ग आंसर
|
10
|
विज्ञान
|
110
|
(विवरण मूल जानकारी में उपलब्ध नहीं)
|
10
|
रसायन (70 अंक)
|
96
|
70 में से 35 ऑब्जेक्टिव, 20 में से 10 शॉर्ट आंसर, 6 में से 3 लॉन्ग आंसर
बिहार बोर्ड मॉडल पेपर 2026 डाउनलोड करने के आसान स्टेप्स (कक्षा 10
कक्षा 10 के छात्र नीचे दिए गए सरल चरणों को अपनाकर मॉडल पेपर आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं:
-
सबसे पहले बिहार बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट biharboardonline.com पर जाएं।
-
होमपेज पर दिए गए ‘Model Paper 2026’ वाले लिंक पर क्लिक करें।
-
नई पेज खुलने पर अपनी कक्षा ‘Matric (10th)’ चुनें।
-
सामने सभी विषयों के मॉडल पेपर की सूची दिखाई देगी।
-
जिस विषय का मॉडल पेपर चाहिए, उस पर क्लिक करें। PDF खुल जाएगी।
-
मॉडल पेपर को डाउनलोड करें और परीक्षा की तैयारी करें।
Check: बिहार बोर्ड 10वीं सिलेबस 2025-26 (Bihar Board 10th Syllabus in Hindi)
मॉडल पेपर क्यों जरूरी है?
BSEB के इन मॉडल पेपर्स से कक्षा 10 के छात्र परीक्षा की बेहतर तैयारी कर सकते हैं। ये पेपर मदद करते हैं:
-
नए परीक्षा पैटर्न और पेपर के फॉर्मेट को समझने में
-
किन हिस्सों में कितने अंक मिलते हैं, यह जानने में
-
3 घंटे 15 मिनट में पेपर खत्म करने की प्रैक्टिस करने में
-
महत्वपूर्ण टॉपिक्स और सवालों के प्रकार पहचानने में
-
असली परीक्षा जैसा माहौल बनाकर आत्मविश्वास बढ़ाने में
इसलिए छात्रों को मॉडल पेपर जरूर डाउनलोड कर अपनी पढ़ाई में इस्तेमाल करना चाहिए। साथ ही, ताजा जानकारी के लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर नजर बनाए रखें।
