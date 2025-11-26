Bihar DELEd Result 2025 OUT
[OUT] बिहार DElEd रिजल्ट 2025 Direct Link: secondary.biharboardonline.com पर चेक करें BSEB डीएलएड Entrance Result

By Vijay Pratap Singh
Nov 26, 2025, 15:53 IST

Bihar Deled Result 2025 Link (OUT): बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा आयोजित डीएलएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2025 में शामिल सभी उम्मीदवार अपना रिजल्ट आधिकारिक वेबसाइट secondary.biharboardonline.com पर देख सकते हैं। यहाँ आप Bihar Deled Entrance Exam 2025 Result और स्कोरकार्ड डाउनलोड करने के आसान स्टेप्स भी पा सकते हैं।

बीएसईबी बिहार डीएलएड रिजल्ट 2025
बीएसईबी बिहार डीएलएड रिजल्ट 2025

Bihar Deled Result 2025, Sarkari Result OUT: बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड (BSEB) ने DElEd (Diploma in Elementary Education) रिजल्ट 2025 आज, 26 नवंबर 2025 को घोषित कर दिया है। बिहार डीएलएड रिजल्ट आधिकारिक वेबसाइट secondary.biharboardonline.com पर उपलब्ध है। जो उम्मीदवार इस परीक्षा में शामिल हुए थे, वे अपने Roll Number और अन्य लॉगिन डिटेल्स भरकर अपना बिहार डीएलएड स्कोरकार्ड देख और डाउनलोड कर सकते हैं। लेटेस्ट जानकारी के अनुसार, रिजल्ट को बोर्ड के अध्यक्ष आनंद किशोर ने आज दोपहर लगभग 1 बजे एक्टिव किया। हमने उम्मीदवारों की आसानी के लिए बिहार DElEd रिजल्ट 2025 लिंक नीचे लेख में अपडेट कर दिया गया है।

BSEB बिहार डीएलएड रिजल्ट 2025 Download Link

बिहार DElEd रिजल्ट 2025 का डाउनलोड लिंक एग्जामिनेशन बोर्ड की ऑफिशियल पोर्टल- secondary.biharboardonline.com पर एक्टिव कर दिया गया है। परीक्षा में शामिल उम्मीदवार अपने लॉगिन डिटेल्स का उपयोग करके अपने क्वालिफाइंग स्टेटस और मार्क्स चेक कर सकते हैं।

यहां क्लिक करें:- Bihar Deled Entrance Exam Result 2025 Link (Active)

Also Read in English: Bihar DELED Cut Off 2025

Bihar Deled Result 2025 लेटेस्ट अपडेट:- 

बिहार डेलेड रिजल्ट 2025 से जुड़ी सभी लाइव और लेटेस्ट अपडेट यहां देख सकते हैं;-

Bihar DElEd Result 2025 Window

Screenshot 2025-11-26 145847

बिहार DElEd रिजल्ट 2025: राज्य में कितने प्रशिक्षण संस्थान है?

राज्य में कुल 306 डीएलएड प्रशिक्षण संस्थान हैं, जिनमें 60 सरकारी और 246 गैर-सरकारी संस्थान शामिल हैं। सरकारी संस्थानों में कुल 9,100 सीटें हैं, जबकि गैर-सरकारी संस्थानों में 21,700 सीटें हैं। ऐसे में कुल 30,800 सीटों पर इन 306 संस्थानों में एडमिशन होंगे।

Latest Updates:-26-11-2025, (3:30 PM)

Bihar DElEd Result 2025 OUT

बिहार बोर्ड ने डीएलएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2025 का रिजल्ट जारी कर दिया है। इसे आप secondary.biharboardonline.com पर जाकर चेक कर सकते हैं। इस बार कुल 79.01% स्टूडेंट्स पास हुए हैं। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, इस परीक्षा में कुल 3,23,313 कैंडिडेट्स शामिल हुए, जिनमें से 2,55,468 पास हुए हैं। सफल उम्मीदवारों में से 2,54,443 बिहार के हैं और 1,025 दूसरे राज्यों के। इस परीक्षा के जरिए उम्मीदवार बिहार के शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों में 2025-27 सत्र के लिए प्रवेश पाएंगे। डीएलएड एडमिशन के लिए फॉर्म 29 नवंबर से 5 दिसंबर तक भरे जाएंगे।

Latest Updates:-26-11-2025, (3:25 PM)

Bihar डीएलएड रिजल्ट: बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट कौन सी है?

Bihar School Examination Board (BSEB) की एक आधिकारिक वेबसाइट secondary.biharboardonline.com है। यहां पर बिहार डीएलएड प्रवेश परीक्षा का परिणाम लिंक ऊपर दिया गया है।

Screenshot 2025-11-26 140905-compressed

secondary.biharboardonline.com result: डीएलएड न्यूनतम क्वालिफाइंग मार्क्स

बिहार बोर्ड की डीएलएड प्रवेश परीक्षा में पास होने के लिए न्यूनतम अंक अनारक्षित वर्ग (Unreserved Category) के लिए 35% और आरक्षित वर्ग ( Reserved category) के लिए 30% निर्धारित हैं। रिजल्ट के बाद बोर्ड काउंसलिंग शेड्यूल जारी करेगा। इसके आधार पर छात्र अपनी रैंक के अनुसार राज्य के DElEd कॉलेजों में एडमिशन ले सकेंगे।

Latest Updates:-26-11-2025, (1:30 PM)

बिहार deled रिजल्ट: secondary.biharboardonline.com पर चेक करें स्कोर

बिहार DElEd रिजल्ट 2025 और स्कोर secondary.biharboardonline.com पर चेक किया जा सकता है। इसके लिए उम्मीदवार को अपना रोल नंबर और अन्य लॉगिन डिटेल्स दर्ज करना होगा।

Latest Updates:-26-11-2025, (1:27 PM)

Bihar deled result 2025: बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम रिजल्ट 2025 के बाद आगे क्या?

बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम रिजल्ट 2025 के बाद, शॉर्टलिस्टेड उम्मीदवारों को काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन राउंड से गुजरना होगा। इसके बाद कॉलेज/इंस्टिट्यूट में एडमिशन मिलेगा।

Latest Updates:-26-11-2025, (1:16 PM)

D.El.Ed College Information 2025-27: स्वीकृत सीट की संख्या

उम्मीदवार नीचे दिए लिंक से डीएलएड कॉलेज लिस्ट डाउनलोड कर सकते हैं।

Deled 2025-27 College list pdf

Bihar Deled Result 2025: बिहार डीएलएड एडमिशन 2025 के लिए जरूरी डॉक्यूमेंट्स

DElEd जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम 2025 में शॉर्टलिस्ट होने वाले उम्मीदवारों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन राउंड से गुजरना होगा। इस राउंड में उन्हें अपनी शैक्षणिक योग्यता, आय, श्रेणी और नोटिफिकेशन में बताए गए अन्य आवश्यक प्रमाण पत्र जमा या दिखाने होंगे। BSEB रिजल्ट घोषित होने के बाद काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का पूरा शेड्यूल ऑफिशियल पोर्टल पर जारी करेगा।

Latest Updates:-26-11-2025, (1:04 PM)

Also Read in English: Bihar Deled Result 2025

बिहार Deled रिजल्ट 2025 कैसे चेक करें?

कैंडिडेट नीचे दिए गए स्टेप्स को फॉलो करके बिहार DElEd रिजल्ट 2025 डाउनलोड कर सकते हैं-
स्टेप 1: BSEB की ऑफिशियल वेबसाइट http://secondary.biharboardonline.com/Dled.html पर जाएं।
स्टेप 2: "DElEd रिजल्ट" लिंक पर क्लिक करें।
स्टेप 3: अपना एप्लीकेशन नंबर और जन्म तिथि डालें।
स्टेप 4: "सबमिट" बटन पर क्लिक करें।
स्टेप 5: आपका रिजल्ट आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा।
स्टेप 6: अपने मार्क्स चेक करें।

Latest Updates:-26-11-2025, (1: PM)

Bihar Deled Result: BSEB DElEd स्कोरकार्ड 2025 में उल्लिखित सभी महत्वपूर्ण विवरण

बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड (BSEB) DElEd स्कोरकार्ड 2025 में कैंडिडेट्स के लिए कई ज़रूरी डिटेल्स हैं। स्कोरकार्ड में आमतौर पर ये ज़रूरी डिटेल्स होती हैं:

S.Noविवरण
1 उम्मीदवार का नाम
2 पिता का नाम
3 रोल नंबर
4 कॉलेज कोड और नाम
5 फेकल्टी
6 श्रेणी (Category)
7 उप-श्रेणी (Sub-Category)
8 स्कोर (Score)
9 रैंक (Rank)
10 श्रेणी रैंक (Category Rank)
11 क्वालिफाइंग स्टेटस

Latest Updates:-26-11-2025, (1:35 PM)

बिहार DElEd Result 2025 चेक करने के लॉगिन डिटेल्स क्या है?

बिहार DElEd Result 2025 चेक करने के लिए आपको नीचे दिए गए लॉगिन डिटेल्स की आवश्यकता होगी:

  • रोल नंबर (Roll Number)

  • रजिस्ट्रेशन नंबर (Registration Number)

  • पासवर्ड (Password): 

  • कैप्चा / सुरक्षा कोड (Captcha / Security Code)

Latest Updates:-26-11-2025, (11:42 AM)

Bihar D.El.Ed Result 2025 Official Website Link

बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड (BSEB) द्वारा बिहार डीएलएड रिजल्ट 2025 ऑफिशियल वेबसाइट लिंक- secondary.biharboardonline.com पर एक्टिव किया जाएगा।

Latest Updates:-26-11-2025, (11:40 AM)

बिहार डीएलएड रिजल्ट 2025- हाइलाइट्स

बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड (BSEB) ने 26 अगस्त से 27 सितंबर 2025 तक बिहार DElEd एग्जाम 2025 राजभर में आयोजित किया, जिसके लिए बिहार DElEd रिजल्ट 2025 लिंक अब BSEB द्वारा ऑफिशियल वेबसाइट-पर एक्टिव होने वाला है। रिजल्ट में कैंडिडेट का नाम, पिता का नाम, मार्क्स, रोल नंबर, कैटेगरी, रिजल्ट स्टेटस, कैंडिडेट की रैंक और बहुत कुछ होगा। Bihar Deled Entrance Exam Result 2025 के बारे में सभी हाइलाइट्स नीचे दी तालिका में देख सकते हैं।

विवरण

जानकारी

संगठन का नाम

बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड (BSEB)

परीक्षा का नाम

संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2025 (Joint Entrance Examination 2025)

परीक्षा का उद्देश्य

बिहार में दो वर्षीय DElEd प्रोग्राम में प्रवेश के लिए योग्य उम्मीदवारों का चयन करना

सत्र

2025-27

रिजल्ट मोड

ऑनलाइन

बिहार डीएलएड रिजल्ट 2025 तिथि

26 नवंबर 2025

परीक्षा तिथि

26 अगस्त से 27 सितंबर 2025

ऑफिशियल वेबसाइट

secondary.biharboardonline.com

BSEB DElEd Result 2025 कैसे चेक करें?

उम्मीदवार जिसने इस प्रवेश परीक्षा में भाग लिया था, वे नीचे दिए आसान स्टेप्स की मदद से अपना डीएलएड रिजल्ट 2025 देख और डाउनलोड कर सकते हैं।

  • सबसे पहले इस आधिकारिक वेबसाइट-secondary.biharboardonline.com पर जाएं।

  • होमपेज पर “DElEd Result 2025” लिंक खोजें और उस पर क्लिक करें।

  • फिर अपना Roll Number और आवश्यक लॉगिन विवरण दर्ज करें।

  • Submit पर क्लिक करें।

  • आपका रिजल्ट स्क्रीन पर दिखाई देगा

  • बिहार डीएलएड रिजल्ट डाउनलोड करें और प्रिंट निकाल लें ।

बिहार DElEd प्रवेश परीक्षा रिजल्ट 2025

DElEd परीक्षा के जरिए उम्मीदवारों को बिहार के शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों में 2025-27 सत्र के लिए प्रवेश मिलता है। बोर्ड द्वारा रिजल्ट जारी होते ही BSEB के ऑनलाइन स्टूडेंट्स पोर्टल के माध्यम से सफल अभ्यर्थियों के डीएलएड संस्थानों में नामांकन की जानकारी दी जाएगी।

BSEB ने इससे पहले 11 अक्टूबर 2025 को आंसर-की जारी की थी और उम्मीदवारों को 13 अक्टूबर 2025 तक आपत्ति दर्ज कराने का समय दिया गया था। इस परीक्षा में पास अभ्यर्थियों के लिए मेरिट लिस्ट और उनके संस्थान पसंद (मेरिट कम चॉइस) के आधार पर संस्थान आवंटित किया जाएगा, जिसकी अलग से सूचना बिहार बोर्ड द्वारा जारी की जाएगी।

डीएलएड डिप्लोमा वाले उम्मीदवार प्राथमिक स्तर के शिक्षक भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। ये टीचर कक्षा 1 से 8 तक की वैकेंसी के लिए आवेदन करने योग्य होंगे। हालांकि,TET पास होना भी जरूरी है।

Bihar Deled Entrance Exam Result 2025: न्यूनतम योग्यता अंक

  • अनारक्षित श्रेणी: 35%

  • आरक्षित श्रेणी: 30%

बिहार डीएलएड काउंसलिंग प्रोसेस 2025 क्या है?

बिहार DElEd रिजल्ट 2025 जारी होन के बाद, जो उम्मीदवार DElEd परीक्षा में पास होंगे, वे Bihar DElEd काउंसलिंग में हिस्सा लेने के लिए योग्य होंगे। काउंसलिंग का शेड्यूल BSEB के पोर्टल पर उपलब्ध होगा। उम्मीदवार की रैंक और कॉलेज की पसंद के आधार पर सीट का आवंटन किया जाएगा।

काउंसलिंग करने के आसान स्टेप्स:

  1. BSEB की वेबसाइट पर जाएं।

  2. वेबसाइट के होमपेज पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पोर्टल पर क्लिक करें और अपनी जरूरी जानकारी भरें।

  3. रजिस्ट्रेशन के बाद आपको ID और पासवर्ड मिलेगा, इसे नोट कर लें।

  4. रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड का उपयोग करके वेब काउंसलिंग में लॉगिन करें।

  5. अपनी पसंद के क्रम में कॉलेज का चयन करें।

  6. कैटेगरी अनुसार काउंसलिंग फीस जमा करें।

  7. भरी हुई कॉलेज की पसंद डाउनलोड और सेव कर लें।

