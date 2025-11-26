[OUT] बिहार DElEd रिजल्ट 2025 Direct Link: secondary.biharboardonline.com पर चेक करें BSEB डीएलएड Entrance Result

Bihar DElEd Result 2025 Window

बिहार DElEd रिजल्ट 2025: राज्य में कितने प्रशिक्षण संस्थान है? राज्य में कुल 306 डीएलएड प्रशिक्षण संस्थान हैं, जिनमें 60 सरकारी और 246 गैर-सरकारी संस्थान शामिल हैं। सरकारी संस्थानों में कुल 9,100 सीटें हैं, जबकि गैर-सरकारी संस्थानों में 21,700 सीटें हैं। ऐसे में कुल 30,800 सीटों पर इन 306 संस्थानों में एडमिशन होंगे।

Bihar DElEd Result 2025 OUT बिहार बोर्ड ने डीएलएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2025 का रिजल्ट जारी कर दिया है। इसे आप secondary.biharboardonline.com पर जाकर चेक कर सकते हैं। इस बार कुल 79.01% स्टूडेंट्स पास हुए हैं। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, इस परीक्षा में कुल 3,23,313 कैंडिडेट्स शामिल हुए, जिनमें से 2,55,468 पास हुए हैं। सफल उम्मीदवारों में से 2,54,443 बिहार के हैं और 1,025 दूसरे राज्यों के। इस परीक्षा के जरिए उम्मीदवार बिहार के शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों में 2025-27 सत्र के लिए प्रवेश पाएंगे। डीएलएड एडमिशन के लिए फॉर्म 29 नवंबर से 5 दिसंबर तक भरे जाएंगे।

Bihar डीएलएड रिजल्ट: बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट कौन सी है? Bihar School Examination Board (BSEB) की एक आधिकारिक वेबसाइट secondary.biharboardonline.com है। यहां पर बिहार डीएलएड प्रवेश परीक्षा का परिणाम लिंक ऊपर दिया गया है।

secondary.biharboardonline.com result: डीएलएड न्यूनतम क्वालिफाइंग मार्क्स बिहार बोर्ड की डीएलएड प्रवेश परीक्षा में पास होने के लिए न्यूनतम अंक अनारक्षित वर्ग (Unreserved Category) के लिए 35% और आरक्षित वर्ग ( Reserved category) के लिए 30% निर्धारित हैं। रिजल्ट के बाद बोर्ड काउंसलिंग शेड्यूल जारी करेगा। इसके आधार पर छात्र अपनी रैंक के अनुसार राज्य के DElEd कॉलेजों में एडमिशन ले सकेंगे।

बिहार deled रिजल्ट: secondary.biharboardonline.com पर चेक करें स्कोर बिहार DElEd रिजल्ट 2025 और स्कोर secondary.biharboardonline.com पर चेक किया जा सकता है। इसके लिए उम्मीदवार को अपना रोल नंबर और अन्य लॉगिन डिटेल्स दर्ज करना होगा।

Bihar deled result 2025: बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम रिजल्ट 2025 के बाद आगे क्या? बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम रिजल्ट 2025 के बाद, शॉर्टलिस्टेड उम्मीदवारों को काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन राउंड से गुजरना होगा। इसके बाद कॉलेज/इंस्टिट्यूट में एडमिशन मिलेगा।

D.El.Ed College Information 2025-27: स्वीकृत सीट की संख्या उम्मीदवार नीचे दिए लिंक से डीएलएड कॉलेज लिस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। Deled 2025-27 College list pdf

Bihar Deled Result 2025: बिहार डीएलएड एडमिशन 2025 के लिए जरूरी डॉक्यूमेंट्स DElEd जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम 2025 में शॉर्टलिस्ट होने वाले उम्मीदवारों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन राउंड से गुजरना होगा। इस राउंड में उन्हें अपनी शैक्षणिक योग्यता, आय, श्रेणी और नोटिफिकेशन में बताए गए अन्य आवश्यक प्रमाण पत्र जमा या दिखाने होंगे। BSEB रिजल्ट घोषित होने के बाद काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का पूरा शेड्यूल ऑफिशियल पोर्टल पर जारी करेगा। Also Read in English: Bihar Deled Result 2025

बिहार Deled रिजल्ट 2025 कैसे चेक करें? कैंडिडेट नीचे दिए गए स्टेप्स को फॉलो करके बिहार DElEd रिजल्ट 2025 डाउनलोड कर सकते हैं-

स्टेप 1: BSEB की ऑफिशियल वेबसाइट http://secondary.biharboardonline.com/Dled.html पर जाएं।

स्टेप 2: "DElEd रिजल्ट" लिंक पर क्लिक करें।

स्टेप 3: अपना एप्लीकेशन नंबर और जन्म तिथि डालें।

स्टेप 4: "सबमिट" बटन पर क्लिक करें।

स्टेप 5: आपका रिजल्ट आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा।

स्टेप 6: अपने मार्क्स चेक करें।

Bihar Deled Result: BSEB DElEd स्कोरकार्ड 2025 में उल्लिखित सभी महत्वपूर्ण विवरण बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड (BSEB) DElEd स्कोरकार्ड 2025 में कैंडिडेट्स के लिए कई ज़रूरी डिटेल्स हैं। स्कोरकार्ड में आमतौर पर ये ज़रूरी डिटेल्स होती हैं: S.No विवरण 1 उम्मीदवार का नाम 2 पिता का नाम 3 रोल नंबर 4 कॉलेज कोड और नाम 5 फेकल्टी 6 श्रेणी (Category) 7 उप-श्रेणी (Sub-Category) 8 स्कोर (Score) 9 रैंक (Rank) 10 श्रेणी रैंक (Category Rank) 11 क्वालिफाइंग स्टेटस

बिहार DElEd Result 2025 चेक करने के लॉगिन डिटेल्स क्या है? बिहार DElEd Result 2025 चेक करने के लिए आपको नीचे दिए गए लॉगिन डिटेल्स की आवश्यकता होगी: रोल नंबर (Roll Number)

रजिस्ट्रेशन नंबर (Registration Number)

पासवर्ड (Password):

कैप्चा / सुरक्षा कोड (Captcha / Security Code)