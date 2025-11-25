UPSSSC PET Result 2025 LIVE: आने वाला है पीईटी का परिणाम, इस लिंक से कर सकेंगे डाउनलोड

UPSSSC PET Result 2025: यूपी पीईटी परीक्षा का परिणाम जल्द ही जारी होने वाला है, सूत्रों के अनुसार, ये रिजल्ट नवम्बर के अंतिम सप्ताह में जारी हो सकता है. UPSSSC PET परीक्षा का आयोजन 6 एवं 7 सितंबर 2025 को किया गया था. आयोग की ओर से फाइनल उत्तर कुंजी पहले ही जारी कर दी गई है. और अब परीक्षा में सम्मिलित उम्मीदवारों को परिणाम जारी होने का इन्तजार है. UP PET 2025 राज्य भर के 48 जिलों के 91 सेंटर्स पर हुआ था। इस परीक्षा के जरिये अलग-अलग Group B और C पोस्ट जैसे लेखपाल, X-Ray Technician, Junior Assistant और UP राज्य के दूसरे पोस्ट के मुख्य परीक्षाओं में उम्मीदवारों को सम्मिलित होने का मौका मिलेगा। एग्जाम के लिए कुल 2531996 कैंडिडेट्स ने रजिस्टर किया था, जिनमें से 1941993 (76.70%) एग्जाम में शामिल हुए। एग्जाम में शामिल हुए कैंडिडेट्स अब UPSSSC PET Result 2025 के रिलीज़ होने का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं।
UPSSSC PET Result 2025
UPSSSC PET Result 2025: यूपी पीईटी परीक्षा का परिणाम जल्द ही जारी हो सकता है परीक्षा में शामिल उम्मीदवार अपना परिणाम आधिकारिक वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं. जो कैंडिडेट्स UP PET 2025 में शामिल हुए थे, वे परिणाम जारी होने के बाद अपना UPSSSC PET रिजल्ट 2025 और स्कोर कार्ड ऑफिशियल वेबसाइट https://upsssc.gov.in/ पर ऑनलाइन चेक पर और डाउनलोड कर सकेंगे।
