Sonal Mishra
By Sonal Mishra
Nov 25, 2025, 15:20 IST

UPSSSC PET Result 2025: यूपी पीईटी परीक्षा का परिणाम जल्द ही जारी हो सकता है परीक्षा में शामिल उम्मीदवार अपना परिणाम आधिकारिक वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं. जो कैंडिडेट्स UP PET 2025 में शामिल हुए थे, वे परिणाम जारी होने के बाद अपना UPSSSC PET रिजल्ट 2025 और स्कोर कार्ड ऑफिशियल वेबसाइट https://upsssc.gov.in/ पर ऑनलाइन चेक पर और डाउनलोड कर सकेंगे। 

UPSSSC PET Result 2025 LIVE: आने वाला है पीईटी का परिणाम, इस लिंक से कर सकेंगे डाउनलोड
UPSSSC PET Result 2025 LIVE: आने वाला है पीईटी का परिणाम, इस लिंक से कर सकेंगे डाउनलोड

HIGHLIGHTS

  • UPSSSC PET Result 2025: जारी होने वाला है यूपी पीईटी परीक्षा का परिणाम, यहाँ दिये गए लिंक से चेक कर सकेंगे परिणाम
  • upsssc.gov.in पर जारी होगा पीईटी परीक्षा का परिणाम, उम्मीदवार इस पेज पर रोल नंबर दर्ज कर चेक कर सकेंगे परिणाम
  • रजिस्ट्रेशन नंबर से यहाँ देख सकेंगे परिणाम, जानें किस लिंक से कर सकेंगे चेक

UPSSSC PET Result 2025: यूपी पीईटी परीक्षा का परिणाम जल्द ही जारी होने वाला है, सूत्रों के अनुसार, ये रिजल्ट नवम्बर के अंतिम सप्ताह में जारी हो सकता है. UPSSSC PET परीक्षा का आयोजन 6 एवं 7 सितंबर 2025 को किया गया था. आयोग की ओर से फाइनल उत्तर कुंजी पहले ही जारी कर दी गई है. और अब परीक्षा में सम्मिलित उम्मीदवारों को परिणाम जारी होने का इन्तजार है. UP PET 2025 राज्य भर के 48 जिलों के 91 सेंटर्स पर हुआ था। इस परीक्षा के जरिये अलग-अलग Group B और C पोस्ट जैसे लेखपाल, X-Ray Technician, Junior Assistant और UP राज्य के दूसरे पोस्ट के मुख्य परीक्षाओं में उम्मीदवारों को सम्मिलित होने का मौका मिलेगा। एग्जाम के लिए कुल 2531996 कैंडिडेट्स ने रजिस्टर किया था, जिनमें से 1941993 (76.70%) एग्जाम में शामिल हुए। एग्जाम में शामिल हुए कैंडिडेट्स अब UPSSSC PET Result 2025 के रिलीज़ होने का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं।        

LIVE UPDATES
  • Nov 25, 2025, 15:20 IST

    UP PET Result 2025: किस वेबसाइट पर होगा जारी ?

    यूपी पीईटी का परिणाम UPSSSC की आधिकारिक वेबसाइट upsssc.gov.in पर जारी होगा   

  • Nov 25, 2025, 14:50 IST

    UPSSSC PET रिजल्ट 2025 के बाद आगे क्या होगा ?

    जिन उम्मीदवारों ने UPSSSC PET कट-ऑफ के बराबर या उससे ज़्यादा स्कोर किया है, वे रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन जारी होने पर लेखपाल, जूनियर असिस्टेंट या अन्य जैसे खास पदों की मेन परीक्षाओं के लिए अलग से अप्लाई करने के योग्य होंगे।

  • Nov 25, 2025, 14:30 IST

    UPSSSC PET Result 2025: कैसे करें डाउनलोड ?

    स्टेप 1: उत्तर प्रदेश सबऑर्डिनेट सर्विसेज़ सिलेक्शन कमीशन (UPSSSC) की ऑफिशियल वेबसाइट www.upsssc.gov.in पर जाएं।

    स्टेप 2: होमपेज पर, “Preliminary Eligibility Test (PET) 2025 Announcement” सेक्शन देखें और उस पर क्लिक करें।

    स्टेप 3: अब “Click to view Preliminary Eligibility Test (PET) 2025 Result/Score Card” ऑप्शन देखें।

    स्टेप 4: एक नया पेज दिखेगा जिस पर एक लिंक लिखा होगा- Click here to View the Preliminary Eligibility (PET) 2025 Result/Score Card.

    स्टेप 5: लॉगिन क्रेडेंशियल में अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, जन्म तिथि, जेंडर और वेरिफिकेशन कोड डालें।

    स्टेप 6: आपका UPSSSC PET Result 2025 आपके क्वालिफाइंग स्टेटस के साथ स्क्रीन पर दिखेगा।

    स्टेप 7: भविष्य के लिए UPSSSC PET Result और Score Card 2025 डाउनलोड करें।

Sonal Mishra
Sonal Mishra

Senior Content Writer

Sonal Mishra is an education industry professional with 6+ years of experience. She has previously worked with Dhyeya IAS and BYJU'S as a state PCS and UPSC content creator. She participated UPPCS mains exam in 2018.and is a postgraduate in geography from CSJMU Kanpur. She can be reached at sonal.mishra@jagrannewmedia.com

... Read More

Latest Education News