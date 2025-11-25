CSIR AMPRI Recruitment 2025: वैज्ञानिक और अन्य पदों के लिए आवेदन, यहां देखें योग्यता और आवेदन प्रक्रिया

IBPS Clerk Prelims Scorecard 2025
By Priyanka Pal
Nov 25, 2025, 18:28 IST

CSIR AMPRI Recruitment 2025: CSIR- एडवांस्ड मैटेरियल्स एंड प्रोसेसेज रिसर्च इंस्टीट्यूट (AMPRI) ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर वैज्ञानिक/वरिष्ठ वैज्ञानिक पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन मांगे हैं। यहां नोटिफिकेशन PDF, आवेदन प्रक्रिया और अन्य जानकारी देखें।

CSIR AMPRI Recruitment 2025
CSIR AMPRI Recruitment 2025

CSIR AMPRI Recruitment 2025: CSIR- एडवांस्ड मैटेरियल्स एंड प्रोसेसेज रिसर्च इंस्टीट्यूट (AMPRI) ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर वैज्ञानिक/वरिष्ठ वैज्ञानिक पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए हैं। यह उन `Candidates` के लिए एक सुनहरा मौका है, जिनके पास वैज्ञानिक उपलब्धियां और जरूरी अनुभव है। साथ ही, उनमें रिसर्च/S&T मैनेजमेंट को करियर के रूप में अपनाने की तीव्र इच्छा और प्रेरणा होनी चाहिए। आधिकारिक सूचना के अनुसार, CSIR AMPRI भर्ती 2025 के लिए आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तारीख 10 दिसंबर, 2025 है।

इस लेख में `Candidates` को आवेदन प्रक्रिया, महत्वपूर्ण तारीखें, आवेदन शुल्क, आयु सीमा, योग्यता, रिक्तियों की संख्या, वेतनमान और महत्वपूर्ण लिंक के बारे में पूरी जानकारी मिलेगी।

CSIR AMPRI Recruitment 2025: महत्वपूर्ण तारीखें

संस्थान ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन शेड्यूल के साथ एक विस्तृत नोटिफिकेशन अपलोड किया है। आप नीचे दिए गए शेड्यूल का पालन करके आधिकारिक वेबसाइट पर इन पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं-

आवेदन की अंतिम तारीख: 10 दिसंबर, 2025

CSIR AMPRI Recruitment 2025: रिक्त पदों की संख्या 

वैज्ञानिक/वरिष्ठ वैज्ञानिक पदों की भर्ती के लिए कुल 20 रिक्तियों की घोषणा की गई है। विषय के अनुसार रिक्तियों की जानकारी नीचे दी गई है-

वैज्ञानिक - 17

वरिष्ठ वैज्ञानिक - 03

Candidates नीचे दिए गए डायरेक्ट लिंक के जरिए PDF डाउनलोड कर सकते हैं। यह सलाह दी जाती है कि इन पदों के लिए आवेदन करने से पहले आधिकारिक विज्ञापन को अच्छी तरह से पढ़ लें। नीचे दिए गए लिंक से आधिकारिक नोटिफिकेशन डाउनलोड करें:

PDF डाउनलोड लिंक

CSIR AMPRI पदों के लिए योग्यता क्या है?

परीक्षा प्राधिकरण द्वारा योग्यता मानदंड और आयु सीमा जारी कर दी गई है। `Candidates` जानकारी के लिए आधिकारिक नोटिफिकेशन देख सकते हैं। इन पदों पर आवेदन करने के लिए `Candidates` के पास जरूरी शैक्षणिक योग्यता और अन्य पात्रता मानदंड होने चाहिए।

`Candidates` को सलाह दी जाती है कि वे पदों की शैक्षणिक योग्यता/पात्रता की जानकारी के लिए नोटिफिकेशन लिंक देखें।

CSIR AMPRI 2025 के लिए आवेदन करने के स्टेप

इच्छुक और योग्य `Candidates` आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध लिंक के जरिए निर्धारित आवेदन पत्र को ऑनलाइन भर सकते हैं। आप नीचे दिए गए दिशानिर्देशों का पालन करके इन पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

स्टेप 1: आधिकारिक वेबसाइट https://rectt.ampri.res.in/ पर जाएं।

स्टेप 2: होमपेज पर CSIR AMPRI भर्ती 2025 के लिंक पर क्लिक करें।

स्टेप 3: जरूरी जानकारी भरें।

स्टेप 4: आवेदन पत्र जमा करें।

स्टेप 5: जरूरी दस्तावेज जमा करें।

स्टेप 6: भविष्य के संदर्भ के लिए इसका एक प्रिंटआउट अपने पास रखें।

आप जागरण जोश पर सरकारी नौकरी, रिजल्ट, स्कूल, सीबीएसई और अन्य राज्य परीक्षा बोर्ड के सभी लेटेस्ट जानकारियों के लिए ऐप डाउनलोड करें।

