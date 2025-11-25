SSC JE Exam City Slip 2025: ssc.gov.in पर जारी हुई जूनियर इंजीनियर इंटिमेशन स्लिप, ये रहा लिंक

कर्मचारी चयन आयोग (SSC) ने 25 नवंबर 2025 को अपनी आधिकारिक वेबसाइट ssc.gov.in पर SSC JE सिटी स्लिप 2025 जारी की। SSC JE सिटी इंटिमेशन स्लिप 2025 एक जरूरी दस्तावेज है, जिसे SSC परीक्षा से लगभग 10 दिन पहले जारी करता है। यह सिटी स्लिप उम्मीदवारों को परीक्षा के शहर की जानकारी देती है, जिससे वे अपनी यात्रा और रहने की योजना बना सकते हैं। उम्मीदवारों अपने Registration नंबर और पासवर्ड से अपने अकाउंट में लॉग इन करके अपने परीक्षा शहर की जांच कर सकते हैं। SSC जूनियर इंजीनियर परीक्षा 3 से 6 दिसंबर 2025 के बीच आयोजित होने वाली है। SSC JE सिटी स्लिप 2025 के बारे में जानने के लिए यह लेख पढ़ते रहें। SSC JE सिटी इंटिमेशन स्लिप 2025 SSC जूनियर इंजीनियर परीक्षा 2025 का आयोजन 3 से 6 दिसंबर 2025 के बीच कई शहरों में किया जाना है। SSC परीक्षा शहर का आवंटन ऑनलाइन आवेदन पत्र भरते समय उम्मीदवारों द्वारा दी गई प्राथमिकता के आधार पर करता है। SSC JE सिटी इंटिमेशन स्लिप 2025 में परीक्षा शहर की जानकारी होती है, लेकिन यह परीक्षा के लिए मान्य नहीं है। SSC परीक्षा से 2-3 दिन पहले अलग से SSC JE एडमिट कार्ड जारी करेगा।

SSC JE स्लॉट बुकिंग 2025 - फिर से शुरू SSC ने उन उम्मीदवारों के लिए सेल्फ-स्लॉट बुकिंग लिंक फिर से खोल दिया है, जो पहले अपना स्लॉट नहीं चुन पाए थे। अब वे कैंडिडेट लॉगइन के जरिए उपलब्ध फीडबैक मॉड्यूल का उपयोग करके अपना पसंदीदा शहर चुन सकते हैं। उम्मीदवारों अब 28 नवंबर 2025, सुबह 11:00 बजे तक सेल्फ स्लॉट बुक कर सकते हैं। आधिकारिक सूचना पढ़ने के लिए नीचे दिए गए सीधे लिंक पर क्लिक करें। यहां क्लिक करें SSC JE स्लॉट बुकिंग 2025 नोटिस PDF SSC JE सिटी इंटिमेशन स्लिप 2025 लिंक SSC ने SSC जूनियर इंजीनियर परीक्षा 2025 का शहर जांचने के लिए लिंक एक्टिवेट कर दिया है। जिन उम्मीदवारों ने मूल विंडो (10.11.25-13.11.25) के दौरान सेल्फ-स्लॉटिंग का विकल्प चुना था, वे 25 नवंबर 2025 से SSC JE सिटी स्लिप 2025 डाउनलोड कर सकते हैं। SSC JE सिटी इंटिमेशन स्लिप 2025 की जांच के लिए नीचे दिए गए सीधे लिंक पर क्लिक करें।

यहां क्लिक करें SSC JE सिटी इंटिमेशन स्लिप 2025- एक्टिव SSC JE सिटी इंटिमेशन स्लिप 2025-हाइलाइट्स SSC 3 से 6 दिसंबर के बीच कई शिफ्ट में जूनियर इंजीनियर परीक्षा 2025 आयोजित करेगा। SSC परीक्षा से लगभग 10 दिन पहले सिटी इंटिमेशन स्लिप जारी करता है और एडमिट कार्ड परीक्षा से 2-3 दिन पहले जारी किया जाता है। SSC जूनियर इंजीनियर सिटी स्लिप 2025 की मुख्य बातों के लिए नीचे दी गई तालिका देखें। संगठन कर्मचारी चयन आयोग (SSC) परीक्षा का नाम SSC JE 2025 कुल रिक्तियां 1731 परीक्षा का स्तर ग्रेजुएशन स्तर परीक्षा की तारीख 3 दिसंबर - 6 दिसंबर, 2025 चयन प्रक्रिया टीयर 1, टीयर 2, दस्तावेज सत्यापन आधिकारिक वेबसाइट https://ssc.gov.in SSC JE सिटी इंटिमेशन स्लिप 2025 कैसे डाउनलोड करें? SSC ने SSC JE सिटी इंटिमेशन स्लिप 2025 जारी कर दी है। यह एक शुरुआती दस्तावेज है, जो एडमिट कार्ड से पहले जारी किया जाता है। इसमें परीक्षा के शहर की जानकारी होती है ताकि उम्मीदवारों अपनी यात्रा और रहने की योजना पहले से बना सकें। आधिकारिक वेबसाइट से सिटी स्लिप डाउनलोड करने के लिए नीचे दी गई चरण-दर-चरण प्रक्रिया देखें।