UP Anganwadi Bharti 2025: यूपी के 5 जिलों में आंगनवाड़ी वर्कर के लिए आवेदन शुरू, upanganwadibharti.in पर अभी भरें फॉर्म

UP Anganwadi Bharti 2025: उत्तर प्रदेश में आंगनवाड़ी पदों पर भर्ती के लिए आधिकारिक अधिसूचना जारी कर दी गई है। यह भर्ती बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार के तहत विभिन्न बाल विकास परियोजनाओं में आंगनवाड़ी वर्कर के पदों के लिए है और इस भर्ती के लिए केवल महिलाएं ही आवेदन कर सकती है। इच्छुक और योग्य महिलाएं जिसने (10+ 2) पास कर लिया है, वे अब ऑनलाइन आवेदन कर सकती हैं। आवेदन प्रक्रिया आधिकारिक वेबसाइट upanganwadibharti.in पर शुरू हो चुकी है और आवेदन करने की अंतिम तिथि जिलेवार नीचे दी तालिका में देखें।

इस भर्ती के तहत हापुड़, अमरोहा, ललितपुर, प्रतापगढ़ और सिद्धार्थनगर जिलों में नई आंगनवाड़ी नियुक्तियां की जाएंगी। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे समय रहते आवेदन करें, क्योंकि अंतिम तिथि निकल जाने के बाद आवेदन फॉर्म की ऑनलाइन विंडो बंद कर दी जाएगी।

UP Anganwadi Vacancy 2025 Notification PDF

महिला उम्मीदवार जो आंगनवाड़ी भर्ती 2025 के लिए आवेदन करने की सोच रहे है, वे ऑनलाइन फॉर्म भरने से पहले आधिकारिक अधिसूचना में दी गई जानकारी को ध्यान से पढ़े से उसके बाद ही आवदेन करें। उम्मीदवार नीचे दी गई तालिका से जिलेवार यूपी आंगनवाड़ी भर्ती 2025 अधिसूचना पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं।