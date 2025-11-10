MAHA TET Hall Ticket 2025 Out
UP Anganwadi Bharti 2025: यूपी के 5 जिलों में आंगनवाड़ी वर्कर के लिए आवेदन शुरू, upanganwadibharti.in पर अभी भरें फॉर्म

By Vijay Pratap Singh
Nov 10, 2025, 17:35 IST

UP Anganwadi Bharti 2025: यूपी के इन 5 जिलों में आंगनवाड़ी वर्कर के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है। इच्छुक और पात्र उम्मीदवार जो यूपी आंगनवाड़ी भर्ती के लिए आवेदन करना चाहते हैं, वे अब upanganwadibharti.in पर अपना फॉर्म भर कर जमा कर सकते हैं। ऑनलाइन फॉर्म भरने की अंतिम तिथि प्रत्येक जिले के लिए अलग-अलग है।

UP Anganwadi Bharti 2025 के लिए 12वीं पास महिलाएं आवेदन करें।
UP Anganwadi Bharti 2025 के लिए 12वीं पास महिलाएं आवेदन करें।

UP Anganwadi Bharti 2025: उत्तर प्रदेश में आंगनवाड़ी पदों पर भर्ती के लिए आधिकारिक अधिसूचना जारी कर दी गई है। यह भर्ती बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार के तहत विभिन्न बाल विकास परियोजनाओं में आंगनवाड़ी वर्कर के पदों के लिए है और इस भर्ती के लिए केवल महिलाएं ही आवेदन कर सकती है। इच्छुक और योग्य महिलाएं जिसने (10+ 2) पास कर लिया है, वे अब ऑनलाइन आवेदन कर सकती हैं। आवेदन प्रक्रिया आधिकारिक वेबसाइट upanganwadibharti.in पर शुरू हो चुकी है और आवेदन करने की अंतिम तिथि जिलेवार नीचे दी तालिका में देखें।

इस भर्ती के तहत हापुड़, अमरोहा, ललितपुर, प्रतापगढ़ और सिद्धार्थनगर जिलों में नई आंगनवाड़ी नियुक्तियां की जाएंगी। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे समय रहते आवेदन करें, क्योंकि अंतिम तिथि निकल जाने के बाद आवेदन फॉर्म की ऑनलाइन विंडो बंद कर दी जाएगी।

UP Anganwadi Vacancy 2025 Notification PDF

महिला उम्मीदवार जो आंगनवाड़ी भर्ती 2025 के लिए आवेदन करने की सोच रहे है, वे ऑनलाइन फॉर्म भरने से पहले आधिकारिक अधिसूचना में दी गई जानकारी को ध्यान से पढ़े से उसके बाद ही आवदेन करें। उम्मीदवार नीचे दी गई तालिका से जिलेवार यूपी आंगनवाड़ी भर्ती 2025 अधिसूचना पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं।

जिले का नाम

रिक्त पदों की संख्या

ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि

यूपी पुलिस आंगनवाड़ी नोटिफिकेशन 2025 पीडीएफ लिंक

आवेदन की अंतिम तिथि

हापुड़

43

20 नवंबर 2025

UP Hapur Anganwadi Recruitment 2025 Notification PDF

20 नवंबर 202

प्रतापगढ़

15

28 नवंबर 2025

UP Pratapgarh Anganwadi Recruitment 2025 Notification PDF

 28 नवंबर 2025

अमरोहा

12

25 नवंबर 2025

UP Amroha Anganwadi Recruitment 2025 Notification PDF

25 नवंबर 2025 

सिद्धार्थनगर

13

24 नवंबर 2025

UP Siddharthnagar Anganwadi Recruitment 2025 Notification PDF

24 नवंबर 2025 

ललितपुर

22

27 नवंबर 2025

UP Lalitpur Anganwadi Recruitment 2025 Notification PDF

27 नवंबर 2025 

यूपी आंगनवाड़ी वर्कर भर्ती 2025 के लिए Eligibility Criteria क्या है?

उम्मीदवार यहां यूपी आंगनवाड़ी भर्ती 2025 के लिए पात्रता मानदंड देख सकते हैं:

  1. लिंग: केवल महिला उम्मीदवार ही आवेदन करने के पात्र हैं। 

  2. शैक्षणिक योग्यता: आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को कम से कम 12वीं या इसके समकक्ष शिक्षा होनी चाहिए। 

  3. आयु सीमा:

    • न्यूनतम आयु: 18 वर्ष

    • अधिकतम आयु: 35 वर्ष

    • आयु की गणना 17 सितंबर, 2025 के आधार पर की जाएगी।

  4. स्थायी निवासी: उम्मीदवार उत्तर प्रदेश की निवासी होनी चाहिए।

  5. अधिक जानकारी के लिए आधिकारिक अधिसूचना को ध्यान से पढ़ें।

UP Anganwadi Bharti 2025 Application Form Link

आधिकारिक अधिसूचना में उल्लिखित सभी पात्रता मानदंडों को पूरा करने वाली महिला उम्मीदवार बिना किसी देरी के अपना आवेदन फॉर्म भरकर जमा कर सकती हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि नवंबर 2025 है। इसके अलावा, उम्मीदवारों की सुविधा के लिए हमने नीचे यूपी पुलिस भर्ती आवेदन पत्र लिंक भी साझा किया है, जिस पर क्लिक करके वे सीधे ऑनलाइन फॉर्म तक पहुंच सकते हैं। 

UP Anganwadi Bharti 2025 Apply Online Link

यहां क्लिक करें

यूपी में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता को कितना वेतन मिलेगा?

चयनित महिला उम्मीदवारों को 4500/ रुपये प्रतिमाह वेतन दिया जाएगा। वेतन से संबधित अन्य जनकारी के लिए आप आधिकारिक अधिसूचना या ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं।

