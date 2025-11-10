UP Anganwadi Bharti 2025: यूपी के 5 जिलों में आंगनवाड़ी वर्कर के लिए आवेदन शुरू, upanganwadibharti.in पर अभी भरें फॉर्म

UP Anganwadi Bharti 2025: उत्तर प्रदेश में आंगनवाड़ी पदों पर भर्ती के लिए आधिकारिक अधिसूचना जारी कर दी गई है। यह भर्ती बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार के तहत विभिन्न बाल विकास परियोजनाओं में आंगनवाड़ी वर्कर के पदों के लिए है और इस भर्ती के लिए केवल महिलाएं ही आवेदन कर सकती है। इच्छुक और योग्य महिलाएं जिसने (10+ 2) पास कर लिया है, वे अब ऑनलाइन आवेदन कर सकती हैं। आवेदन प्रक्रिया आधिकारिक वेबसाइट upanganwadibharti.in पर शुरू हो चुकी है और आवेदन करने की अंतिम तिथि जिलेवार नीचे दी तालिका में देखें।
इस भर्ती के तहत हापुड़, अमरोहा, ललितपुर, प्रतापगढ़ और सिद्धार्थनगर जिलों में नई आंगनवाड़ी नियुक्तियां की जाएंगी। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे समय रहते आवेदन करें, क्योंकि अंतिम तिथि निकल जाने के बाद आवेदन फॉर्म की ऑनलाइन विंडो बंद कर दी जाएगी।
UP Anganwadi Vacancy 2025 Notification PDF
महिला उम्मीदवार जो आंगनवाड़ी भर्ती 2025 के लिए आवेदन करने की सोच रहे है, वे ऑनलाइन फॉर्म भरने से पहले आधिकारिक अधिसूचना में दी गई जानकारी को ध्यान से पढ़े से उसके बाद ही आवदेन करें। उम्मीदवार नीचे दी गई तालिका से जिलेवार यूपी आंगनवाड़ी भर्ती 2025 अधिसूचना पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं।
जिले का नाम
रिक्त पदों की संख्या
ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि
यूपी पुलिस आंगनवाड़ी नोटिफिकेशन 2025 पीडीएफ लिंक
आवेदन की अंतिम तिथि
हापुड़
43
20 नवंबर 2025
20 नवंबर 202
प्रतापगढ़
15
28 नवंबर 2025
28 नवंबर 2025
अमरोहा
12
25 नवंबर 2025
25 नवंबर 2025
सिद्धार्थनगर
13
24 नवंबर 2025
UP Siddharthnagar Anganwadi Recruitment 2025 Notification PDF
24 नवंबर 2025
ललितपुर
22
27 नवंबर 2025
27 नवंबर 2025
यूपी आंगनवाड़ी वर्कर भर्ती 2025 के लिए Eligibility Criteria क्या है?
उम्मीदवार यहां यूपी आंगनवाड़ी भर्ती 2025 के लिए पात्रता मानदंड देख सकते हैं:
-
लिंग: केवल महिला उम्मीदवार ही आवेदन करने के पात्र हैं।
-
शैक्षणिक योग्यता: आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को कम से कम 12वीं या इसके समकक्ष शिक्षा होनी चाहिए।
-
आयु सीमा:
-
न्यूनतम आयु: 18 वर्ष
-
अधिकतम आयु: 35 वर्ष
-
आयु की गणना 17 सितंबर, 2025 के आधार पर की जाएगी।
-
स्थायी निवासी: उम्मीदवार उत्तर प्रदेश की निवासी होनी चाहिए।
-
अधिक जानकारी के लिए आधिकारिक अधिसूचना को ध्यान से पढ़ें।
UP Anganwadi Bharti 2025 Application Form Link
आधिकारिक अधिसूचना में उल्लिखित सभी पात्रता मानदंडों को पूरा करने वाली महिला उम्मीदवार बिना किसी देरी के अपना आवेदन फॉर्म भरकर जमा कर सकती हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि नवंबर 2025 है। इसके अलावा, उम्मीदवारों की सुविधा के लिए हमने नीचे यूपी पुलिस भर्ती आवेदन पत्र लिंक भी साझा किया है, जिस पर क्लिक करके वे सीधे ऑनलाइन फॉर्म तक पहुंच सकते हैं।
|
UP Anganwadi Bharti 2025 Apply Online Link
यूपी में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता को कितना वेतन मिलेगा?
चयनित महिला उम्मीदवारों को 4500/ रुपये प्रतिमाह वेतन दिया जाएगा। वेतन से संबधित अन्य जनकारी के लिए आप आधिकारिक अधिसूचना या ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं।
