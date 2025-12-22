IOCL Recruitment 2026: 394 पदों के लिए नोटिफिकेशन जारी, SC/ST आयु सीमा में 5 साल की छूट

IOCL Recruitment 2026: इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (IOCL) की ओर से जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट और जूनियर क्वालिटी कंट्रोल एनालिस्ट की भर्ती 2025 निकाली गई है। संबंधित भर्ती के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन 20 दिसंबर, 2025 को जारी किया गया था। जिसके साथ ऑनलाइन आवेदन भी शुरू कर दिए गए हैं। जारी नोटिफिकेशन के अनुसार, SC/ST वर्ग को अधिकतम आयु सीमा में 5 साल, ओबीसी को 3 साल और विकलांग व्यक्तियों के लिए 10 व 15 साल की छूट दी गई है। भर्ती के लिए इच्छुक व योग्य उम्मीदवार आयु सीमा, पात्रता मानदंड, रिक्त पदों का विवरण आगे लेख में देख सकते हैं।

IOCL Recruitment 2026 Notification PDF

इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (IOCL) ने 20 दिसंबर, 2025 को संबंधित भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। संबंधित भर्ती के लिए इच्छुक व योग्य उम्मीदवारों को IOCL ऑफिशियल नोटिफिकेशन देखने की सलाह दी जाती है। जिसका डायरेक्ट लिंक नीचे दिया गया है: