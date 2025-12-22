IOCL Recruitment 2026: 394 पदों के लिए नोटिफिकेशन जारी, SC/ST आयु सीमा में 5 साल की छूट

NEET SS Admit Card 2025
IOCL Recruitment 2026: इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (IOCL) की ओर से नॉन एग्जीक्यूटिव पर्सनल भर्ती 2025 रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इस भर्ती अभियान के माध्यम से कुल 394 रिक्त पदों को भरा जाएगा। भर्ती के लिए इच्छुक व योग्य उम्मीदवार आयु सीमा, रिक्त पद सहित डिटेल आगे लेख में देख सकते हैं। 

IOCL Recruitment 2026
IOCL Recruitment 2026

IOCL Recruitment 2026: इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (IOCL) की ओर से जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट और जूनियर क्वालिटी कंट्रोल एनालिस्ट की भर्ती 2025 निकाली गई है। संबंधित भर्ती के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन 20 दिसंबर, 2025 को जारी किया गया था। जिसके साथ ऑनलाइन आवेदन भी शुरू कर दिए गए हैं। जारी नोटिफिकेशन के अनुसार, SC/ST वर्ग को अधिकतम आयु सीमा में 5 साल, ओबीसी को 3 साल और विकलांग व्यक्तियों के लिए 10 व 15 साल की छूट दी गई है। भर्ती के लिए इच्छुक व योग्य उम्मीदवार आयु सीमा, पात्रता मानदंड, रिक्त पदों का विवरण आगे लेख में देख सकते हैं।

IOCL Recruitment 2026 Notification PDF

इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (IOCL) ने 20 दिसंबर, 2025 को संबंधित भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। संबंधित भर्ती के लिए इच्छुक व योग्य उम्मीदवारों को IOCL ऑफिशियल नोटिफिकेशन देखने की सलाह दी जाती है। जिसका डायरेक्ट लिंक नीचे दिया गया है:

IOCL Recruitment 2026 Notification PDF

यहां से डाउनलोड करें

IOCL Recruitment 2026: महत्वपूर्ण विवरण 

इच्छुक व योग्य उम्मीदवार भर्ती से संबंधित अधिक जानकारी के लिए नीचे टेबल में दिया गया विवरण देखें:

भर्ती प्राधिकरण का नाम 

इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (IOCL) 

पद का नाम 

जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट और जूनियर क्वालिटी कंट्रोल एनालिस्ट

रिक्त पदों की संख्या 

394

नोटिफिकेशन जारी होने की तिथि 

20 दिसंबर, 2025 

रजिस्ट्रेशन शुरू होने की तिथि 

20 दिसंबर, 2025 से 9 जनवरी, 2026

शैक्षणिक योग्यता 

डिप्लोमा या बीएससी 

प्रोविजनल आंसर की जारी होने की तिथि

3 दिसंबर, 2025

चयन प्रक्रिया 

  • लिखित परीक्षा 

  • डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन

ऑफिशियल वेबसाइट

https://www.iocl.com/

IOCL Recruitment 2026: शैक्षणिक योग्यता 

इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (IOCL) की ओर से निकाले गए पद जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट और जूनियर क्वालिटी कंट्रोल एनालिस्ट भर्ती 2025 के लिए निम्नलिखित पात्रता मानदंडों को पूरा करना आवश्यक है:

शैक्षणिक योग्यता: 

  • मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10+2 पास, किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से सब-ऑफिसर कोर्स, भारी वाहन ड्राइवर लाइसेंस। 

  • बीएससी (गणित/ भौतिक विज्ञान/ रसायन विज्ञान/औद्योगिक रसायन विज्ञान)।

  • 3 वर्षीय डिप्लोमा धारक उम्मीदवार संबंधित भर्ती के लिए योग्य हैं। उम्मीदवार ध्यान दें कि सभी पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता अलग - अलग निर्धारित की गई है, जिसका विवरण नोटिफिकेशन में दिया गया है। 

IOCL Recruitment 2026 Age Limit : आयु सीमा

संबंधित भर्ती के लिए जनरल और आरक्षित वर्ग को आयु सीमा में छूट दी गई है। जिससे जुड़ा विवरण उम्मीदवार नीचे टेबल में देख सकते हैं:

वर्ग  

आयु सीमा में छूट 

एससी/एसटी 

अधिकतम 5 साल की छूट 

ओबीसी/NCL

अधिकतम 3 साल की छूट

विकलांग व्यक्ति (जनरल)

10 साल की छूट

विकलांग व्यक्ति (एससी/एसटी)

15 साल की छूट

विकलांग व्यक्ति (ओबीसी/NCL)

13 साल की छूट

IOCL Recruitment 2026 Apply Online: आवेदन लिंक 

उम्मीदवारों को ध्यान देना चाहिए कि संबंधित भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 20 दिसंबर, 2025 से शुरू हो चुकी है। इच्छुक व योग्य उम्मीदवार नीचे दिए डायरेक्ट लिंक के माध्यम से अपना ऑनलाइन आवेदन अंतिम समय से पहले पूरा कर सकते हैं:

IOCL Registration 2025

IOCL Recruitment 2026 Apply Online

आवेदन लिंक 

 

