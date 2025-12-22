NEET SS Admit Card 2025
Focus
Quick Links

Bihar STET Result 2025 Soon: जल्द घोषित होगा बिहार STET परीक्षा bsebstet.com परिणाम, ऐसे कर सकेंगे चेक

By Priyanka Pal
Dec 22, 2025, 13:07 IST

Bihar STET Result 2025 Soon: बिहार STET परीक्षा परिणाम 2025 जल्द घोषित किया जाएगा। परिणाम देखने के लिए उम्मीदवारों को आवेदन संख्या और जन्मतिथि की आवश्यकता होगी। 

Add as a preferred source on Google
Join us
Bihar STET Result 2025 Soon
Bihar STET Result 2025 Soon

Bihar STET Result 2025: बिहार विद्यालय परीक्षा समिति (BSEB) की ओर से बिहार एसटीईटी परीक्षा परिणाम जल्द घोषित किया जाएगा। लिंक एक्टिव होने के बाद उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट bsebstet.com पर जाकर परिणामों की जांच कर सकेंगे। जो उम्मीदवार 14 अक्टूबर से 31 अक्टूबर 2025 के बीच आयोजित परीक्षा में शामिल हुए थे, उन्हें परिणामों की जांच करने के लिए आवेदन संख्या और जन्मतिथि दर्ज करने की आवश्यकता होगी। 

Bihar STET Result 2025: परीक्षा परिणाम जल्द 

बिहार एसटीईटी परीक्षा में शामिल हुए लाखों उम्मीदवार अपने परिणामों का इंतजार कर रहे हैं। बिहार एसटीईटी परीक्षा का आयोजन माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों की भर्ती के लिए आयोजित की जाती है। यह परीक्षा बिहार राज्य के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर 14 से 31 अक्टूबर, 2025 को सीबीटी मोड में आयोजित की गई थी। परिणाम जारी होने के बाद उम्मीदवारों को स्कोरकार्ड डाउनलोड का लिंक इस लेख में उपलब्ध करा दिया जाएगा। 

Bihar STET Result 2025: महत्वपूर्ण विवरण 

बिहार एसटीईटी परीक्षा परिणाम 2025 जल्द जारी होने की उम्मीद है। इससे जुड़ा महत्वपूर्ण विवरण उम्मीदवार नीचे टेबल में देख सकते हैं:

भर्ती प्राधिकरण का नाम 

बिहार स्कूल परीक्षा बोर्ड (BSEB) 

परीक्षा का नाम 

बिहार माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा (STET)

आवेदन शुरू कब हुए थे?

11 से 19 सितंबर, 2025

बीएसईबी एसटीईटी परीक्षा कब हुई थी?

14 अक्टूबर से 31 अक्टूबर 2025 

परीक्षा परिणाम 

जल्द 

ऑफिशियल वेबसाइट 

bsebstet.com

Bihar STET Result 2025: ऑनलाइन स्कोर कार्ड कैसे चेक करें?

बिहार एसटीईटी परीक्षा में शामिल हुए उम्मीदवार अपने परिणामों को नीचे दिए गए सरल चरणों के माध्यम से डाउनलोड कर सकते हैं:

चरण 1 सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट bsebstet.com पर जाएं। 

चरण 2 होमपेज पर, Bihar STET Result 2025 लिंक पर क्लिक करें। 

चरण 3 अब रजिस्ट्रेशन नंबर और अन्य विवरण दर्ज करें। 

चरण 4 अब परिणाम आपकी स्क्रीन पर दिखाई देगा। 

चरण 5 भविष्य के संदर्भ के लिए प्रिंट आउट लेना ना भूलें। 

Check: MPESB Notification 2026 OUT


Priyanka Pal
Priyanka Pal

Content Writer

Priyanka Pal is a passionate writer with 2.5 years of experience in creative storytelling and research writing. She is a graduate with a BJMC from Ramlal Anand College, Delhi University. With a strong background in social media handling and education beat coverage, she brings both creativity and insight to her work. Her interests also include general knowledge and current affairs, allowing her to engage a wide range of audiences with compelling and informative content.

... Read More

Latest Stories

आप जागरण जोश पर सरकारी नौकरी, रिजल्ट, स्कूल, सीबीएसई और अन्य राज्य परीक्षा बोर्ड के सभी लेटेस्ट जानकारियों के लिए ऐप डाउनलोड करें।

Trending

Popular Searches

Latest Education News