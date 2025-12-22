Bihar STET Result 2025 Soon: जल्द घोषित होगा बिहार STET परीक्षा bsebstet.com परिणाम, ऐसे कर सकेंगे चेक

Bihar STET Result 2025: बिहार विद्यालय परीक्षा समिति (BSEB) की ओर से बिहार एसटीईटी परीक्षा परिणाम जल्द घोषित किया जाएगा। लिंक एक्टिव होने के बाद उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट bsebstet.com पर जाकर परिणामों की जांच कर सकेंगे। जो उम्मीदवार 14 अक्टूबर से 31 अक्टूबर 2025 के बीच आयोजित परीक्षा में शामिल हुए थे, उन्हें परिणामों की जांच करने के लिए आवेदन संख्या और जन्मतिथि दर्ज करने की आवश्यकता होगी।

Bihar STET Result 2025: परीक्षा परिणाम जल्द

बिहार एसटीईटी परीक्षा में शामिल हुए लाखों उम्मीदवार अपने परिणामों का इंतजार कर रहे हैं। बिहार एसटीईटी परीक्षा का आयोजन माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों की भर्ती के लिए आयोजित की जाती है। यह परीक्षा बिहार राज्य के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर 14 से 31 अक्टूबर, 2025 को सीबीटी मोड में आयोजित की गई थी। परिणाम जारी होने के बाद उम्मीदवारों को स्कोरकार्ड डाउनलोड का लिंक इस लेख में उपलब्ध करा दिया जाएगा।