Bihar STET Result 2025 Soon: जल्द घोषित होगा बिहार STET परीक्षा bsebstet.com परिणाम, ऐसे कर सकेंगे चेक

Bihar STET Result 2025: बिहार विद्यालय परीक्षा समिति (BSEB) की ओर से बिहार एसटीईटी परीक्षा परिणाम जल्द घोषित किया जाएगा। लिंक एक्टिव होने के बाद उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट bsebstet.com पर जाकर परिणामों की जांच कर सकेंगे। जो उम्मीदवार 14 अक्टूबर से 31 अक्टूबर 2025 के बीच आयोजित परीक्षा में शामिल हुए थे, उन्हें परिणामों की जांच करने के लिए आवेदन संख्या और जन्मतिथि दर्ज करने की आवश्यकता होगी।
Bihar STET Result 2025: परीक्षा परिणाम जल्द
बिहार एसटीईटी परीक्षा में शामिल हुए लाखों उम्मीदवार अपने परिणामों का इंतजार कर रहे हैं। बिहार एसटीईटी परीक्षा का आयोजन माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों की भर्ती के लिए आयोजित की जाती है। यह परीक्षा बिहार राज्य के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर 14 से 31 अक्टूबर, 2025 को सीबीटी मोड में आयोजित की गई थी। परिणाम जारी होने के बाद उम्मीदवारों को स्कोरकार्ड डाउनलोड का लिंक इस लेख में उपलब्ध करा दिया जाएगा।
Bihar STET Result 2025: महत्वपूर्ण विवरण
बिहार एसटीईटी परीक्षा परिणाम 2025 जल्द जारी होने की उम्मीद है। इससे जुड़ा महत्वपूर्ण विवरण उम्मीदवार नीचे टेबल में देख सकते हैं:
|
भर्ती प्राधिकरण का नाम
|
बिहार स्कूल परीक्षा बोर्ड (BSEB)
|
परीक्षा का नाम
|
बिहार माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा (STET)
|
आवेदन शुरू कब हुए थे?
|
11 से 19 सितंबर, 2025
|
बीएसईबी एसटीईटी परीक्षा कब हुई थी?
|
14 अक्टूबर से 31 अक्टूबर 2025
|
परीक्षा परिणाम
|
जल्द
|
ऑफिशियल वेबसाइट
|
bsebstet.com
Bihar STET Result 2025: ऑनलाइन स्कोर कार्ड कैसे चेक करें?
बिहार एसटीईटी परीक्षा में शामिल हुए उम्मीदवार अपने परिणामों को नीचे दिए गए सरल चरणों के माध्यम से डाउनलोड कर सकते हैं:
चरण 1 सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट bsebstet.com पर जाएं।
चरण 2 होमपेज पर, Bihar STET Result 2025 लिंक पर क्लिक करें।
चरण 3 अब रजिस्ट्रेशन नंबर और अन्य विवरण दर्ज करें।
चरण 4 अब परिणाम आपकी स्क्रीन पर दिखाई देगा।
चरण 5 भविष्य के संदर्भ के लिए प्रिंट आउट लेना ना भूलें।
Check: MPESB Notification 2026 OUT
Comments
All Comments (0)
Join the conversation