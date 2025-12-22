RSSB Ayush Officer Admit Card 2025: राजस्थान आयुष ऑफिसर एडमिट कार्ड, ऐसे डाउनलोड करें हॉल टिकट

Rajasthan Ayush Officer Admit Card 2025: राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड (RSSB) आज 23 दिसंबर 2025 को आयुष ऑफिसर भर्ती 2025 के लिए एडमिट कार्ड जारी करेगा। जिन उम्मीदवारों ने इस भर्ती परीक्षा के लिए आवेदन किया है, वे अपना एडमिट कार्ड सीधे आधिकारिक वेबसाइट recruitment.rajasthan.gov.in से डाउनलोड कर सकते हैं। ध्यान रहे कि बोर्ड द्वारा परीक्षार्थियों को अलग से प्रोविजनल ई-प्रवेश पत्र (Provisional E-Admit Card) डाक या ईमेल के माध्यम से नहीं भेजा जाएगा। इस भर्ती अभियान के माध्यम से कुल आयुष अधिकारी के 1535 पदों को भरा जाएगा। इन पदों के लिए परीक्षा 26 दिसंबर (शुक्रवार) को एक ही पाली में आयोजित की जाएगी।
Rajasthan Ayush Officer Admit Card 2025 Link
RSSB आयुष ऑफिसर एडमिट कार्ड 2025 डाउनलोड करने का लिंक राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड (RSSB) की आधिकारिक वेबसाइट recruitment.rajasthan.gov.in पर एक्टिव किया जाएगा। हॉल टिकट लिंक एक्टिव होने के बाद इसे इस लेख में भी अपडेट कर दिया जाएगा, ताकि उम्मीदवारों को एडमिट कार्ड डाउनलोड करने में किसी भी तरह की समस्या न हो। राजस्थान आयुष ऑफिसर एडमिट कार्ड 2025 प्राप्त करने के लिए उम्मीदवारों को अपने लॉगिन डिटेल्स दर्ज करने होंगे।
RSSB Ayush Officer Admit Card 2025 Download Link
RSSB राजस्थान आयुष ऑफिसर एडमिट कार्ड 2025 कैसे डाउनलोड करें?
राजस्थान आयुष ऑफिसर एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के आसान स्टेप्स नीचे दिए गए हैं।
सबसे पहले recruitment.rajasthan.gov.in पर जाएं।
होम पेज पर “Admit Card ” सेक्शन पर क्लिक करें।
फिर Rajasthan AYUSH Officer Recruitment 2025 के सामने लिखे Admit Card लिंक पर क्लिक करें।
लॉगिन करने के लिए अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड/जन्मतिथि दर्ज करें।
एडमिट कार्ड स्क्रीन पर दिखाई देगा। इसे डाउनलोड करके प्रिंट कर लें।
एडमिट कार्ड परीक्षा में भाग लेने के लिए अनिवार्य है। बिना वैध एडमिट कार्ड के किसी भी उम्मीदवार को परीक्षा केंद्र में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी। एडमिट कार्ड में परीक्षा की तिथि और समय, परीक्षा केंद्र का पता और अन्य महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए हैं।
