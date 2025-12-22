Pariksha Pe Charcha 2026 Registration शुरू – छात्रों के लिए PM Modi से सवाल पूछने का सुनहरा अवसर

PPC Registration 2026: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फ्लैगशिप कार्यक्रम 'परीक्षा पे चर्चा' (PPC 2026) नौवें संस्करण के साथ वापस आ गया है। इस कार्यक्रम के माध्यम से PM मोदी छात्रों को बोर्ड एग्जाम के तनाव से निपटने और जीवन को एक उत्सव की तरह जीने के मंत्रो के बारे में बताएंगे। इस साल रजिस्ट्रेशन की संख्या ने पिछले साल के सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं, जो इसकी अपार लोकप्रियता को दर्शाता है।

शिक्षा मंत्रालय द्वारा शुरू किए गए इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री बोर्ड एग्जाम से पहले छात्रों, टीचर्स और पेरेंट्स के साथ बात-चीत करते है। PPC 2026 के ऑफिशियल पोर्टल पर मौजूद आंकड़ों के अनुसार, अब तक 1,70,71,851 प्रतिभागी शामिल हो चुके हैं, जिनमें से 1,58,58,675 छात्र, 10,26,053 टीचर्स और 1,87,123 पेरेंट्स भी शामिल हैं।

Pariksha Pe Charcha 2026 Registration Link - रजिस्ट्रेशन के लिए यहां से पाएं Direct Link

“परिक्षा पे चर्चा” कार्यक्रम 2026 के लिए छात्रों से लेकर पेरेंट्स और टीचर्स तक पार्टिसिपेशन करने के लिए 11 दिसंबर तक रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। आप यहां से डायरेक्ट लिंक हासिल करें।

Pariksha Pe Charcha 2026 Registration Form Link

Steps to Apply Online for Pariksha Pe Charcha 2026: PPC 2026 के लिए रजिस्ट्रेशन कैसे करें?

PPC 2026 के कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए आप नीचे दिए इन आसान स्टेप्स को फॉलो करें।

1. ऑफिशियल पोर्टल innovateindia.mygov.in पर जाएं।

2. फिर, अपनी कैटेगरी के अनुसार 'छात्र', 'टीचर्स' और 'पेरेंट्स' पर क्लिक करें।

3. अपने मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी का उपयोग करके OTP के जरिए लॉगिन करें।

4. फिर, प्रतियोगिता MCQ क्विज को हल करें।

5. अपना सवाल (अधिकतम 500 कैरेक्टर) लिखिए, जो आप प्रधानमंत्री से पूछना चाहते हैं।

Documents Required for Pariksha Pe Charcha 2026 Registration: PPC 2026 के लिए क्या दस्तावेज जरूरी हैं?

परीक्षा पे चर्चा (PPC) 2026 रजिस्ट्रेशन के लिए कोई खास दस्तावेज नहीं, बल्कि पार्टिसिपेंट्स को केवल मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी की जरूरत होगी। साथ ही, Digilocker ID भी ऑप्शनल है, जिसके जरिए आप लॉग इन करके अपना नाम, क्लास, स्कूल, माता-पिता का नाम जैसी जानकारी भरकर प्रक्रिया को पूरा कर सकते हैं। साथ ही, एक छोटी ऑनलाइन गतिविधि यानी MCQ क्विज को पूरा करके रजिस्टर कर सकते हैं।