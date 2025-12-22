NEET SS Admit Card 2025
Pariksha Pe Charcha 2026 Registration शुरू – छात्रों के लिए PM Modi से सवाल पूछने का सुनहरा अवसर

Akshara Verma
Akshara Verma
Dec 22, 2025, 15:30 IST

Pariksha Pe Charcha 2026: परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के दूसरे दौरे पर PM नरेंद्र मोदी ने ब्रह्मपुत्र नदी में क्रूज पर 25 स्टूडेंट्स से बातचीत करी। PPC 2026 कार्यक्रम के लिए अब तक  1,70,71,851 रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं।

PPC 2026 Registration
PPC 2026 Registration

HIGHLIGHTS

  • PPC 2026 के लिए अब तक 1.7 करोड़ से अधिक छात्र, शिक्षक और अभिभावक पंजीकरण कराकर एक नया कीर्तिमान स्थापित कर चुके हैं।
  • प्रधानमंत्री मोदी ने असम दौरे के दौरान 'एमवी चराइदेव' क्रूज पर 25 छात्रों के साथ परीक्षा के तनाव को दूर करने पर अनौपचारिक चर्चा की।
  • इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य बोर्ड परीक्षाओं से पहले छात्रों के मन से डर को निकालकर उन्हें 'एग्जाम वॉरियर' बनने के लिए प्रेरित करना है।

PPC Registration 2026: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फ्लैगशिप कार्यक्रम 'परीक्षा पे चर्चा' (PPC 2026) नौवें संस्करण के साथ वापस आ गया है। इस कार्यक्रम के माध्यम से PM मोदी छात्रों को बोर्ड एग्जाम के तनाव से निपटने और जीवन को एक उत्सव की तरह जीने के मंत्रो के बारे में बताएंगे। इस साल रजिस्ट्रेशन की संख्या ने पिछले साल के सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं, जो इसकी अपार लोकप्रियता को दर्शाता है।

शिक्षा मंत्रालय द्वारा शुरू किए गए इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री बोर्ड एग्जाम से पहले छात्रों, टीचर्स और पेरेंट्स के साथ बात-चीत करते है। PPC 2026 के ऑफिशियल पोर्टल पर मौजूद आंकड़ों के अनुसार, अब तक 1,70,71,851 प्रतिभागी शामिल हो चुके हैं, जिनमें से 1,58,58,675 छात्र, 10,26,053 टीचर्स और 1,87,123 पेरेंट्स भी शामिल हैं।

Pariksha Pe Charcha 2026 Registration Link - रजिस्ट्रेशन के लिए यहां से पाएं Direct Link 

“परिक्षा पे चर्चा” कार्यक्रम 2026 के लिए छात्रों से लेकर पेरेंट्स और टीचर्स तक पार्टिसिपेशन करने के लिए 11 दिसंबर तक रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। आप यहां से डायरेक्ट लिंक हासिल करें।  

Pariksha Pe Charcha 2026 Registration Form Link 

Steps to Apply Online for Pariksha Pe Charcha 2026: PPC 2026 के लिए रजिस्ट्रेशन कैसे करें? 

PPC 2026 के कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए आप नीचे दिए इन आसान स्टेप्स को फॉलो करें। 

1. ऑफिशियल पोर्टल innovateindia.mygov.in पर जाएं।

2. फिर, अपनी कैटेगरी के अनुसार 'छात्र', 'टीचर्स' और 'पेरेंट्स' पर क्लिक करें।

3. अपने मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी का उपयोग करके OTP के जरिए लॉगिन करें।

4. फिर, प्रतियोगिता MCQ क्विज को हल करें।

5. अपना सवाल (अधिकतम 500 कैरेक्टर) लिखिए, जो आप प्रधानमंत्री से पूछना चाहते हैं।

Documents Required for Pariksha Pe Charcha 2026 Registration: PPC 2026 के लिए क्या दस्तावेज जरूरी हैं?   

परीक्षा पे चर्चा (PPC) 2026 रजिस्ट्रेशन के लिए कोई खास दस्तावेज नहीं, बल्कि पार्टिसिपेंट्स को केवल मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी की जरूरत होगी। साथ ही, Digilocker ID भी ऑप्शनल है, जिसके जरिए आप लॉग इन करके अपना नाम, क्लास, स्कूल, माता-पिता का नाम जैसी जानकारी भरकर प्रक्रिया को पूरा कर सकते हैं। साथ ही, एक छोटी ऑनलाइन गतिविधि यानी MCQ क्विज को पूरा करके रजिस्टर कर सकते हैं।

  • Dec 22, 2025, 15:30 IST

    प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्रूज पर की छात्रों से चर्चा

    ‘परीक्षा में चर्चा’ असम के स्टूडेंट्स के लिए खास तोहफा बन के आया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने असम के दौरे के दूसरे दिन ब्रह्मपुत्र नदी में क्रूज पर सवार हुए। इस क्रूज पर उनके साथ ‘परीक्षा पे चर्चा' कार्यक्रम के लिए करीब 25 छात्रों को भी मौका दिया गया। PM  मोदी ने गुवाहाटी में ब्रह्मपुत्र नदी पर पर्यटन क्रूज पोत एमवी चराइदेव पर करीब 40 मिनट छात्रों से चर्चा की।


  • Dec 22, 2025, 14:00 IST

    परीक्षा पे चर्चा PPC 2026: क्या है यह अनोखी पहल?

    'परीक्षा पे चर्चा' प्रधानमंत्री मोदी की 'एग्जाम वॉरियर्स' पहल का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसका उद्देश्य आने वाले बोर्ड और एंट्रेंस एग्जाम से पहले छात्रों को एग्जाम के तनाव से मुक्ति दिलाने का काम करता है। साथ ही, यह कार्यक्रम छात्रों के साथ-साथ सभी पार्टिसिपेंट्स को एक संतुलित जीवन शैली अपनाने के लिए भी प्रेरित करेगा। यह कार्यक्रम छात्रों के साथ टीचर्स और पेरेंट्स को भी एक मंच प्रदान करता है, जहां वे सीधे प्रधानमंत्री से सवाल-जवाब कर सकते हैं।


  • Dec 22, 2025, 12:44 IST

    PPC 2026 के 9वें संस्करण के लिए 1,70,71,851 से अधिक रजिस्ट्रेशन

    “परीक्षा पे चर्चा” के 9वें संस्करण के लिए रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट 11 जनवरी 2026 चुनी गई है। PPC 2026 में शामिल होने के लिए छात्रों के साथ ही टीचर्स एवं पेरेंट्स में भी काफी अधिक क्रेज देखने को मिल रहा है। साथ ही, ऑफिशियल वेबसाइट पर दी गई जानकारी के अनुसार  अब तक 1,70,71,851 रजिस्ट्रेशन हो चुके है।


  • Dec 22, 2025, 12:25 IST

    PPC Registration 2026: PPC 2026 की महत्वपूर्ण डेट्स

    कार्यक्रम से जुड़ी महत्वपूर्ण डेट्स जानने के लिए सभी पार्टीसिपेशन नीचे दी गई टेबल को देखें। 

    इवेंट 

    डेट्स 

    रजिस्ट्रेशन शुरू होने की डेट 

    1 दिसंबर 2025

    रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट

    11 जनवरी 2026 

    PPC 2026 कार्यक्रम का आयोजन

    जनवरी 2026

    सर्टिफिकेशन 

    भाग लेने के तुरंत बाद डाउनलोड उपलब्ध
