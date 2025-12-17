UP Lekhpal Vacancy 2025-26: बड़ी खबर! यूपी में लेखपाल के 7994 पदों पर बंपर भर्ती, 12वीं पास के लिए सुनहरा मौका

UP Lekhpal Notification 2026: उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UPSSSC) ने लेखपाल भर्ती 2026 के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। जिसके लिए PET क्वालीफाई करने वाले उम्मीदवार अब 29 दिसंबर, 2025 से ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकेंगे। यूपीएसएसएसी की ओर से जारी नोटिफिकेशन के अनुसार, जिन उम्मीदवारों के पास पीईटी वैध स्कोर प्राप्त करने वाले उम्मीदवार 7994 राजस्व लेखपाल पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। उम्मीदवारों को ध्यान देना चाहिए ऑनलाइन आवेदन लिंक एक्टिव होने के बाद वे ऑफिशियल वेबसाइट upsssc.gov.in पर जाकर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इच्छुव व योग्य उम्मीदवारों को अंतिम तिथि 28 जनवरी, 2026 तक आवेदन पूरा करने की सलाह दी जाती है। UP Lekhpal Notification 2026: नोटिफिकेशन पीडीएफ यूपीएसएसएसी लेखपाल नोटिफिकेशन 2026 के तहत कुल 7994 राजस्व लेखपाल पदों को भरा जाएगा। परीक्षा 2026 से लिए आवेदन करने के इच्छुक व योग्य उम्मीदवार नीचे दिए डायरेक्ट लिंक पर क्लिक कर ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं:

यूपीएसएसएसी लेखपाल नोटिफिकेशन 2026 पीडीएफ UP Lekhpal Notification 2026: महत्वपूर्ण विवरण संबंधित भर्ती के लिए उम्मीदवारों को ध्यान देना चाहिए उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UPSSSC) की ओर से राजस्व लेखपाल मुख्य परीक्षा 2026 के लिए यह आवेदन ऑनलाइन माध्यम से मांगे जा रहे हैं। भर्ती से जुड़े महत्वपूर्ण विवरणों को जानने के लिए उम्मीदवार नीचे टेबल में दिया गया विवरण देख सकते हैं: भर्ती प्राधिकरण का नाम उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UPSSSC) पद राजस्व लेखपाल विज्ञापन संख्या 02 Exam/2025 परीक्षा का नाम लेखपाल मुख्य परीक्षा 2025 पदों की संख्या 7994 आवेदन की तरीका ऑनलाइन नोटिफिकेशन जारी होने की तिथि 16 दिसंबर, 2025 नौकरी का स्थान उत्तर प्रदेश ऑफिशियल वेबसाइट upsssc.gov.in UP Lekhpal Notification 2026: श्रेणीवार रिक्त पदों का विवरण

यूपी लेखपाल भर्ती 2026 श्रेणीवार रिक्त पदों का विवरण उम्मीदवार नीचे टेबल में देख सकते हैं: वर्ग श्रेणीवार रिक्त पद जनरल (UR) 4165 अनुसूचित जाति (SC) 1446 अनुसूचित जनजाति(ST) 150 अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) 1441 आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) 792 कुल पदों की संख्या 7994 UP Lekhpal Vacancy 2026: ऑनलाइन आवेदन लिंक उत्तर प्रदेश लेखपाल भर्ती, विज्ञापन संख्या 02 Exam/2025 के अंतर्गत आवेदन करने के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रणाली (Application Online System) लागू किया गया है। इसका अर्थ है आवेदन केवल ऑनलाइन के अलावा किसी और माध्यम से स्वीकार नहीं किए जाएंगे। 29 दिसंबर, 2025 लिंक एक्टिव होने के बाद यहां उपलब्ध करा दिया जाएगा: यूपी राजस्व लेखपाल भर्ती 2025 आवेदन लिंक (29 दिसंबर, 2025)

UP Lekhpal Vacancy 2026 Application Fees: आवेदन शुल्क संबंधित भर्ती के लिए इच्छुक व योग्य उम्मीदवारों का आवेदन निर्धारित शुल्क जमा करने के बाद ही स्वीकार किया जाएगा। उम्मीदवारों को ध्यान देना चाहिए कि आवेदन शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 28 जनवरी, 2026 है, जिसके बाद आवेदन अस्वीकार कर दिए जाएंगे। श्रेणीवार निर्धारित शुल्क का विवरण नीचे टेबल में देखें:

उत्तर प्रदेश लेखपाल भर्ती के लिए उम्मीदवारों की योग्यता क्या होनी चाहिए? उत्तर प्रदेशन अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UPSSSC) की ओर से राजस्व लेखपाल भर्ती 2026 के लिए उम्मीदवार के पास माध्यमिक शिक्षा परिषद यूपी बोर्ड से इंटरमीडिएट (12वीं पास) परीक्षा या इसके समकक्ष मान्यता प्राप्त करने वाले योग्य हैं। उम्मीदवारों को ध्यान देना चाहिए कि लेखपाल भर्ती के लिए केवल वही उम्मीदवार पात्र होंगे जिन्होंने पीईटी परीक्षा 2025 क्वालीफाई की थी और जिनके पास वैध स्कोर है। क्योंकि उम्मीदवारों की शॉर्टलिस्ट पीईटी 2025 के स्कोर के आधार पर की जाएगी। उत्तर प्रदेश लेखपाल भर्ती के लिए आयु सीमा क्या है? संबंधित भर्ती के लिए उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम 40 वर्ष तय की गई है। वहीं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति सहित श्रेणियों के लिए आयु सीमा में छूट दी गई है। उत्तर प्रदेश लेखपाल भर्ती के लिए चयन प्रक्रिया क्या है?