HTET January 2026 Exam Date: पीजीटी, टीजीटी और पीआरटी की एग्जाम डेट bseh.org.in देखें

HTET January 2026 Exam Date: हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड (HBSE) की ओर से हरियाणा शिक्षक पात्रता परीक्षा (HTET) 2026 परीक्षा तिथि की घोषणा की है। इच्छुक उम्मीदवार अब टीजीटी, पीजीटी और पीआरटी परीक्षा की तैयारी शुरू कर सकते हैं। प्राप्त जानकारी के लिए अनुसार, पिछली परीक्षा में मात्र 14 प्रतिशत उम्मीदवार ही पास हो पाए थे। आंकड़े बताते हैं कि 33 लाख उम्मीदवारों में से 47,000 ही परीक्षा में सफल हुए थे। इस बार बोर्ड को 3 लाख आवेदन आने की उम्मीद है। उम्मीदवारों को ध्यान देना चाहिए कि बोर्ड की ओर से अभी आवेदन करने की तिथि और पात्रता मानदंडों से संबंधित ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया है। वहीं संबंधित भर्तियों के लिए परीक्षा का आयोजन 17 और 18 जनवरी, 2026 को किया जा सकता है। जो कि दो चरणों में आयोजित की जा सकती है। उम्मीदवारों को आवेदन से जुड़े लेटेस्ट अपडेट के लिए ऑफिशियल वेबसाइट bseh.org.in पर नजर बनाए रखने की सलाह दी जाती है।

HTET January 2026 Exam Date: परीक्षा तिथि हरियाणा शिक्षक पात्रता परीक्षा (HTET) का आयोजन बोर्ड की ओर से तीन लेवल के लिए किया जाएगा। जिसमें लेवल 1 प्राथमिक शिक्षक, लेवल 2 प्रशिक्षित ग्रेजुएट शिक्षक और लेवल 3 पोस्ट ग्रेजुएट शिक्षक शामिल है। उम्मीदवार परीक्षा तिथि जानने के लिए नीचे टेबल में देख सकते हैं: बोर्ड का नाम हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड (HBSE) परीक्षा का नाम शिक्षक पात्रता परीक्षा (HTET) पद टीजीटी, पीजीटी और पीआरटी आवेदन शुरू होने की तिथि दिसंबर, 2025 आवेदन की अंतिम तिथि जनवरी, 2026 परीक्षा तिथि 17 और 18 जनवरी, 2026 ऑफिशियल वेबसाइट bseh.org.in HTET January 2026 Exam Date: पात्रता मानदंड हरियाणा शिक्षक पात्रता परीक्षा (HTET) 2026 में शामिल होने के लिए उम्मीदवारों को निम्नलिखित मानदंडों को पूरा करना आवश्यक है: शैक्षणिक योग्यता PRT : उम्मीदवारों के लिए कक्षा 12वीं पास होना अनिवार्य है। इसी के साथ शिक्षा में डिप्लोमा (D.Ed) होना अनिवार्य है।