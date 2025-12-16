राजस्थान पुलिस भर्ती परीक्षा का फाइनल परिणाम जारी हो गया है उम्मीदवार अपने जिले का परिणाम आधिकारिक वेबसाइट से या इस पेज पर दिए गए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं-

Rajasthan Police Final Result 2025 पीडीएफ

Rajasthan Police Final Result 2025 OUT: राजस्थान पुलिस विभाग ने कांस्टेबल परीक्षा के अंतिम परिणाम जारी कर दिए हैं. ये परिणाम ऑफिसियल वेबसाइट https://police.rajasthan.gov.in/ पर जारी हुए हैं पुलिस विभाग ने अभी केवल 3 जिलों के चुरू, जयपुर और टोंक जिले के परिणाम जारी किये हैं. राजस्थान पुलिस भर्ती के लिए लिखित परीक्षा का आयोजन 13 और 14 सितम्बर को किया गया था. इस परीक्षा के जरिये 10 हजार कांस्टेबल पदों पर भर्ती होनी है. उम्मीदवार भर्ती से जुड़ा परिणाम नीचे टेबल में चेक कर सकते हैं.

Rajasthan Police Final Result 2025 कैसे डाउनलोड करें ?

उम्मीदवार नीचे दिए गए स्टेप्स को फॉलो कर के अपना परिणाम डाउनलोड कर सकते हैं-

स्टेप-1: राजस्थान पुलिस की आधिकारिक वेबसाइट https://police.rajasthan.gov.in पर जायें

स्टेप-2: पुलिस कांस्टेबल अंतिम परिणाम लिंक पर क्लिक करें

स्टेप-3: अब आपके सामने जिलेवार रिजल्ट ओपन होगा

स्टेप-4: अपने जिले का रिजल्ट पीडीएफ डाउनलोड करें

Rajasthan Police Final Result 2025 अगला चरण क्या होगा ?

इस परीक्षा में जो उम्मीदवार सफल हुए हैं उन्हें अब डाक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवाना होगा। इसके लिए उन्हें अपने जिले के पुलिस लाइन में निर्धारित तारीख को पहुंचना होगा. जैसे चुरू जिले के सभी उम्मीदवारों को 23 दिसंबर, 2025 को रिजर्व पुलिस लाईन चूरू में उपस्थित में होना होगा। इनका रिपोर्टिंग टाइम सुबह 9 बजे से होगा। इस संबंध में किसी भी प्रकार की जानकारी हासिल करने के लिए उम्मीदवार टेलीफोन नबंर 01562-250946 और 9413218517/9660607885 पर संपर्क कर सकते हैं।