RRB NTPC CBT 2 Cut Off 2025: रेलवे एनटीपीसी सीबीटी 2 की कट ऑफ जारी, यहाँ देखें ज़ोन वाइज पीडीएफ

RRB NTPC CBT 2 Cut Off 2025: रेलवे ने एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल सीबीटी 2 परीक्षा के परिणाम 15 दिसम्बर को जारी कर दिए हैं रेलवे ने परिणाम के साथ ही कट ऑफ स्कोर भी जारी किया है. रेलवे ने एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल सीबीटी 2 परीक्षा के कट ऑफ सभी जोन मुंबई, कोलकाता, गोरखपुर, माल्दा और अन्य की रीजनल वेबसाइट पर अपलोड किया है. इस वर्ष एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल सीबीटी 2 परीक्षा 13 अक्टूबर को आयोजित की जायेगी. जो उम्मीदवार परीक्षा में शामिल हुए थे, वे इस पेज पर ज़ोन-वाइज़ कट-ऑफ मार्क्स देख सकते हैं।

RRB NTPC CBT 2 Cut Off 2025: हाईलाइट्स

परीक्षा का नाम आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल सीबीटी 2 परीक्षा आर्गेनाइजेशन भारतीय रेलवे परीक्षा की तारीख 13 अक्टूबर 2025 परिणाम जारी होने की तारीख 15 दिसम्बर 2025

RRB NTPC CBT 2 Cut Off 2025 कोलकाता जोन