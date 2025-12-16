BPSC 70th Mains Result 2025
By Sonal Mishra
Dec 16, 2025, 21:51 IST

RRB NTPC CBT 2 Cut Off 2025:  रेलवे ने ग्रेजुएट लेवल सीबीटी 2 परीक्षा का परिणाम जारी कर दिया है, जो उम्मीदवार परीक्षा में शामिल हुए हैं वे परीक्षा की आधिकारिक कट ऑफ इस पेज पर चेक कर सकते हैं.    

RRB NTPC CBT 2 Cut Off 2025: रेलवे एनटीपीसी सीबीटी 2 की कट ऑफ जारी, यहाँ देखें ज़ोन वाइज पीडीएफ

RRB NTPC CBT 2 Cut Off 2025: रेलवे ने एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल सीबीटी 2 परीक्षा के परिणाम 15 दिसम्बर को जारी कर दिए हैं रेलवे ने परिणाम के साथ ही कट ऑफ स्कोर भी जारी किया है. रेलवे ने एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल सीबीटी 2 परीक्षा के कट ऑफ सभी जोन मुंबई, कोलकाता, गोरखपुर, माल्दा और अन्य की रीजनल वेबसाइट पर अपलोड किया है. इस वर्ष  एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल सीबीटी 2 परीक्षा 13 अक्टूबर को आयोजित की जायेगी. जो उम्मीदवार परीक्षा में शामिल हुए थे, वे इस पेज पर ज़ोन-वाइज़ कट-ऑफ मार्क्स देख सकते हैं। 

RRB NTPC CBT 2 Cut Off 2025: हाईलाइट्स

परीक्षा का नाम 

आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल सीबीटी 2 परीक्षा

आर्गेनाइजेशन 

भारतीय रेलवे 

परीक्षा की तारीख  

13 अक्टूबर 2025  

परिणाम जारी होने की तारीख 

15 दिसम्बर 2025  

RRB NTPC CBT 2 Cut Off 2025 कोलकाता जोन 

rrb kolkataRRB NTPC CBT 2 Cut Off 2025 गोरखपुर जोन 

rrb gorkhpur

  

 


 


 


Sonal Mishra
Sonal Mishra

Senior Content Writer

Sonal Mishra is an education industry professional with 6+ years of experience. She has previously worked with Dhyeya IAS and BYJU'S as a state PCS and UPSC content creator. She participated UPPCS mains exam in 2018.and is a postgraduate in geography from CSJMU Kanpur. She can be reached at sonal.mishra@jagrannewmedia.com

... Read More

