Pariksha Pe Charcha 2026 Registration LIVE: रिकॉर्ड तोड़ उत्साह: परीक्षा पे चर्चा 2026 के लिए 40 लाख से अधिक रजिस्ट्रेशन

Akshara Verma
By Akshara Verma
Dec 16, 2025, 16:36 IST

Pariksha Pe Charcha 2026: PPC के ऑफिशियल 2026 पोर्टल पर मौजूद आंकड़ों के अनुसार, कुल पार्टिसिपेशन 40 लाख व्यक्तियों से ज्यादा शामिल हैं। इस कार्यकम में अभितक  38,54,782 छात्र, 3,09,575 टीचर्स और 44,774 पेरेंट्स ने रजिस्ट्रेशन कर दिया है।

PPC 2026
PPC 2026

HIGHLIGHTS

  • कुल 42 लाख से अधिक लोगों ने अब तक इस कार्यक्रम के लिए रजिस्ट्रेशन कराया है।
  • 38,54,782 छात्रों ने रजिस्ट्रेशन किया, जो प्रतिभागियों की सबसे बड़ी संख्या है।
  • यह कार्यक्रम 'परीक्षा को उत्सव बनाएं, तनाव को कहें अलविदा' के मंत्र पर आधारित है।

PPC: प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के वार्षिक संवाद कार्यक्रम 'परीक्षा पे चर्चा' (Pariksha Pe Charcha - PPC) के 9वें संस्करण को लेकर देश भर के छात्रों, टीचर्स और पेरेंट्स में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। 'परीक्षा को उत्सव बनाएं, तनाव को कहें अलविदा' के मंत्र के साथ शुरू हुए इस कार्यक्रम के लिए अब तक 40 लाख से अधिक रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं, जो एक नया कीर्तिमान स्थापित करने की ओर इशारा करता है।

शिक्षा मंत्रालय द्वारा शुरू किए गए इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री बोर्ड एग्जाम से पहले छात्रों, टीचर्स और पेरेंट्स के साथ बात-चीत करते है। PPC 2026 के ऑफिशियल पोर्टल पर मौजूद आंकड़ों के अनुसार, अबतक 42,09,131 प्रतिभागी शामिल हो चुकें हैं, जिनमें से 38,54,782 छात्र,  3,09,575 टीचर्स और 44,774 पेरेंट्स शामिल हैं।

PPC 2026 के कार्यक्रम के लिए रजिस्ट्रेशन अब भी जारी है, जिन भी स्टूडेंट्स, टीचर्स और पेरेंट्स को इस कार्यक्रम “परीक्षा पर चर्चा 2026” में शामिल होना है, वह ऑफिशियल वेबसाइट innovateindia1.mygov.in पर विजिट कर सकते हैं।

LIVE UPDATES
  • Dec 16, 2025, 16:36 IST

    Pariksha Pe Charcha 2026: लास्ट डेट

    PPC 2026 रजिस्ट्रेशन के लिए लास्ट डेट 11 जनवरी 2026 निर्धारित की गई है। सभी पार्टिसिपेशन इस डेट से पहले ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर रजिस्टर कर लें।

  • Dec 16, 2025, 16:00 IST

    PPC 2026: चयन प्रक्रिया का प्रोसेस

    परीक्षा पे चर्चा (PPC) 2026 में पार्टिसिपेशन का चयन MyGov इनोवेट पोर्टल पर आयोजित एक ऑनलाइन प्रतियोगिता के माध्यम से किया जाता है। छात्रों को एक बहुविकल्पीय प्रश्न (MCQ) क्विज में भाग लेना होता है। साथ ही, प्रधानमंत्री से पूछने के लिए 500 अक्षरों की सीमा में एक मौलिक प्रश्न या रचनात्मक एंट्री (Creative Entry) सबमिट करते हैं। टीचर्स और पेरेंट्स के लिए भी विशेष ऑनलाइन गतिविधियां या क्विज होता हैं। चुने गए लगभग 2500 पार्टिसिपेट्स को PPC किट और प्रमाण पत्र मिलते हैं। साथ ही, कुछ चुनिंदा छात्रों को प्रधानमंत्री के साथ सीधे बातचीत करने का अवसर भी मिलता है।


  • Dec 16, 2025, 15:30 IST

    Pariksha Pe Charcha 2026 के लिए कैसे करें रजिस्ट्रेशन?

    PPC 2026 में रजिस्टर करने के लिए नीचे दिए गए इन स्टेप्स को फॉलो करें। 

    1. सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट innovateindia1.mygov.in/ppc-2026 पर जाएं।

    2. होमपेज पर दिए गए 'Participate Now' बटन पर क्लिक करें।

    3. अपनी कैटेगरी सिलेक्ट करें। 

    4. मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी से लॉग इन/रजिस्टर करें।

    5. अपनी कैटेगरी से संबंधित ऑनलाइन MCQ क्विज पूरा करें।

    6. सभी जरूरी डिटेल्स भरकर PPC 2026 रजिस्ट्रेशन फॉर्म सबमिट करें।

  • Dec 16, 2025, 15:00 IST

    Pariksha Pe Charcha 2026: कितने समय तक चलेगा यह कार्यक्रम?

    परीक्षा पे चर्चा 2026 का आयोजन देली-लाइव कार्यक्रम के रूप में किया जाएगा, जो आमतौर पर कुछ घंटों तक चलेगा, जिसके दौरान प्रधानमंत्री चुने हुए क्वश्न के आंसर देंगे। साथ ही, वह पार्टिसिपेशन के लिए व्यावहारिक सुझाव साझा करेंगे और कार्यक्रम स्थल पर उपस्थित प्रतिभागियों के साथ-साथ स्कूलों, यूट्यूब या टेलीविजन चैनलों और ओटीटी प्लेटफार्मों पर लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से देश भर में देख रहे लोगों के साथ बातचीत करेंगे।

  • Dec 16, 2025, 14:25 IST

    PPC 2026 Registration LIVE DIRECT LINKS: PPC 2026 में रजिस्ट्रेशन के लिए डायरेक्ट लिंक

    'परीक्षा पे चर्चा' 2026 के रजिस्ट्रेशन के लिए सभी छात्र, टीचर्स और पेरेंट्स यहां से पाएं डायरेक्ट लिंक।

  • Dec 16, 2025, 13:55 IST

    PPC 2026 Registration LIVE: 'परीक्षा पे चर्चा' 2026 के रजिस्ट्रेशन की इंपोर्टेंट डेट्स

    अगर आप भी प्रधानमंत्री से सीधे बातचीत करने का मौका पाना चाहते हैं। साथ ही, एग्जाम के तनाव को दूर करने के लिए विशेष टिप्स पाना चाहते हैं, तो जल्दी रजिस्ट्रेशन करें।  

    • रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट: 11 जनवरी 2026
    • कार्यक्रम का आयोजन: जनवरी 2026 
    • पात्रता: कक्षा 6 से 12 तक के छात्र, टीचर्स और पेरेंट्स।
    • चयन प्रक्रिया: MyGov पोर्टल पर एक ऑनलाइन बहुविकल्पीय प्रश्न (MCQ) प्रतियोगिता के माध्यम से विजेताओं का चयन किया जाता है।
    • ऑफिशियल वेबसाइट: innovateindia1.mygov.in
  • Dec 16, 2025, 13:25 IST

    Pariksha Pe Charcha 2026 Registration LIVE: PPC 2026 में भागीदारी का बढ़ता ग्राफ

    PPC 2026 के ऑफिशियल पोर्टल के आंकड़ों से पता चलता है कि इस कार्यक्रम में छात्रों, टीचर्स और पेरेंट्स की भागीदारी में तेजी से बढ़ा हुआ है। 2023 में, इस कार्यक्रम में लगभग 38.8 लाख रजिस्ट्रेशन हुए थे। वही, 2024 में, करीब 2.26 करोड़ से अधिक रजिस्ट्रेशन हुए थे। 

    इस साल यानी 2025 तक, PPC ने माईगॉव प्लेटफॉर्म पर 43,15,611 रजिस्ट्रेशन दर्ज कर चुके है। इन आंकड़े ने कार्यक्रम को एक महीने के भीतर नागरिक सहभागिता मंच पर सबसे अधिक रजिस्ट्रेशनों के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड दिलाया।

    “Pariksha Pe Charcha” 2026 रजिस्ट्रेशन 

    2024 रजिस्ट्रेशन संख्या

    2025 रजिस्ट्रेशन संख्या

    स्टूडेंट्स

    205.62 लाख 

    39,53,162 

    टीचर्स 

    14.93 लाख 

    3,17,188

    पेरेंट्स 

    5.69 लाख 

    45,261
  • Dec 16, 2025, 12:50 IST

    Beginning of 'Pariksha Pe Charcha 2026' over the years: वर्षों से जानें 'परीक्षा पे चर्चा' की शुरुआत

    'परीक्षा पे चर्चा' की शुरुआत फरवरी 2018 में हुई थी। इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्टूडेंट्स से एग्जाम, स्ट्रेस, मैनेजमेंट और इससे जुड़े टॉपिक्स पर बात करते हैं। 8वें संस्करण को 2025 में 21 करोड़ से अधिक बार देखा गया था। साथ ही, इसमें कई हस्तियों ने भी भाग लिया था। समय के साथ-साथ, यह शिक्षा के क्षेत्र में सरकार के सबसे बड़े नागरिक सहभागिता कार्यक्रमों में से एक बन गया है।

  • Dec 16, 2025, 12:17 IST

    Pariksha Pe Charcha 2026 LIVE: “परीक्षा पर चर्चा 2026” क्या है?

    'परीक्षा पे चर्चा' प्रधानमंत्री मोदी की 'एग्जाम वॉरियर्स' पहल का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसका मुख्य उद्देश्य आने वाले बोर्ड और एंट्रेंस एग्जाम से पहले छात्रों को एग्जाम के तनाव को कम करने और एक संतुलित जीवन शैली अपनाने के लिए प्रेरित करना है। यह कार्यक्रम छात्रों के साथ-साथ टीचर्स और पेरेंट्स को भी एक मंच प्रदान करता है, जहां वे सीधे प्रधानमंत्री से बात-चीत कर सकते हैं। साथ ही, एग्जाम से जूड़े सभी सवालों के जवाब पाने के लिए यह मंच आपके लिए बेस्ट हैं।

  • Dec 16, 2025, 11:50 IST

    PPC 2026: सिलेक्शन कैसे होता है?

    स्टूडेंट्स की पार्टिसिपेशन मायगॉव इनोवेट प्लेटफॉर्म पर स्पेशल कंपटीशन से शुरू होती है। इस कंपटीशन में स्टूडेंट्स से कुछ सवाल पूछे जाते हैं, जो सबसे यूनिक और इम्प्रेसिव जवाब देता है उन्हीं को एंट्री दी जाती है। साथ ही, उन लोगों को प्रोग्राम में लाइव आने का चांस मिल सकता है।

    PPC के प्लेटफॉर्म पर जाकर सभी स्टूडेंट्स अपने मन के सवाल पूछ सकते हैं। इस कार्यक्रम में पेरेंट्स और टीचर्स मायगॉव पोर्टल पर साइन-अप करके कैटेगरी वाइज ऑनलाइन क्विज को कंप्लीट करके डिजिटल सर्टिफिकेट्स हासिल कर सकते हैं।

