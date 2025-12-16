Pariksha Pe Charcha 2026 Registration LIVE: रिकॉर्ड तोड़ उत्साह: परीक्षा पे चर्चा 2026 के लिए 40 लाख से अधिक रजिस्ट्रेशन

PPC: प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के वार्षिक संवाद कार्यक्रम 'परीक्षा पे चर्चा' (Pariksha Pe Charcha - PPC) के 9वें संस्करण को लेकर देश भर के छात्रों, टीचर्स और पेरेंट्स में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। 'परीक्षा को उत्सव बनाएं, तनाव को कहें अलविदा' के मंत्र के साथ शुरू हुए इस कार्यक्रम के लिए अब तक 40 लाख से अधिक रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं, जो एक नया कीर्तिमान स्थापित करने की ओर इशारा करता है।

शिक्षा मंत्रालय द्वारा शुरू किए गए इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री बोर्ड एग्जाम से पहले छात्रों, टीचर्स और पेरेंट्स के साथ बात-चीत करते है। PPC 2026 के ऑफिशियल पोर्टल पर मौजूद आंकड़ों के अनुसार, अबतक 42,09,131 प्रतिभागी शामिल हो चुकें हैं, जिनमें से 38,54,782 छात्र, 3,09,575 टीचर्स और 44,774 पेरेंट्स शामिल हैं।

PPC 2026 के कार्यक्रम के लिए रजिस्ट्रेशन अब भी जारी है, जिन भी स्टूडेंट्स, टीचर्स और पेरेंट्स को इस कार्यक्रम “परीक्षा पर चर्चा 2026” में शामिल होना है, वह ऑफिशियल वेबसाइट innovateindia1.mygov.in पर विजिट कर सकते हैं।