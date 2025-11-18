UP Home Guard Bharti 2025: 10वीं पास के लिए मौका, उत्तर प्रदेश में होम गार्ड के 41,424 पदों पर बंपर भर्ती

RRB Group D Exam Date 2025
By Vijay Pratap Singh
Nov 18, 2025, 17:47 IST

UP Home Guard Vacancy 2025: उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड (UPPRPB), लखनऊ ने यूपी होमगार्ड भर्ती 2025 के लिए विस्तृत आधिकारिक अधिसूचना जारी कर दी है। इस अधिसूचना में कुल 41,424 होमगार्ड पदों की घोषणा की गई है। उम्मीदवार यूपी होमगार्ड भर्ती से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण जानकारी नीचे दिए गए लेख से प्राप्त कर सकते हैं।

UP Home Guard Vacancy 2025 Notification PDF
UP Home Guard Vacancy 2025 Notification PDF

UP Home Guard Bharti 2025: उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड (UPPRPB), लखनऊ ने 18 नवंबर 2025 को यूपी होमगार्ड भर्ती 2025 की विस्तृत अधिसूचना जारी कर दी है। इस अधिसूचना में कुल 45,000 होमगार्ड पदों की घोषणा की गई है। 10वीं पास पुरुष और महिला उम्मीदवार इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। इच्छुक अभ्यर्थी आधिकारिक वेबसाइट uppbpb.gov.in  पर ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरकर जमा कर सकते हैं। आवेदन प्रक्रिया 18 नवंबर 2025 से शुरू हो चुकी है और उम्मीदवार 17 दिसंबर 2025 तक आवेदन कर सकते हैं। ध्यान रहे, आवेदन करने से पहले OTR (वन-टाइम रजिस्ट्रेशन) कराना अनिवार्य है।

UP Home Guard Recruitment 2025 Notification OUT

उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड (UPPRPB), ने आधिकारिक होम गार्ड भर्ती नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इच्छुक और पात्र उम्मीदवार 18 नवंबर से 17 दिसंबर 2025 तक आवेदन कर सकेंगे। यूपी होम गार्ड भर्ती 2025 से संबंधित सभी संक्षिप्त जानकारी नीचे दी तालिका से प्राप्त करें।

विवरण

जानकारी

भर्ती संगठन

उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड

पद का नाम

होम गार्ड

कुल रिक्तियां

45,000

नौकरी स्थान

उत्तर प्रदेश

आवेदन तिथियां

18 नवंबर से 17 दिसंबर 2025 

आधिकारिक वेबसाइट

uppbpg.gov.in

आधिकारिक नोटिफिकेशन PDF

यहां क्लिक करें

UP Home Guard Vacancy 2025 Details

उत्तर प्रदेश होमगार्ड भर्ती 2025 में खाली पदों की जानकारी इस प्रकार दी गई है।

पद का नाम

कुल पद

होमगार्ड

41,424

होम गार्ड वैकेंसी के लिए कौन कर सकता है आवेदन ?

यूपी होमगार्ड भर्ती के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को वह सभी पात्रता शर्तें पूरी करनी होंगी जो आधिकारिक नोटिफिकेशन में दी गई हैं। नीचे शैक्षिक योग्यता और आयु सीमा को आसान भाषा में समझाया गया है:

शैक्षिक योग्यता: उम्मीदवार ने किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं कक्षा या उसके बराबर परीक्षा पास की हो।

आयु सीमा: उम्मीदवार की आयु 18 से 30 वर्ष के बीच होनी चाहिए।  यानी अभ्यर्थी का जन्म 01 जुलाई 1995 से पहले नहीं और 01 जुलाई 2007 के बाद नहीं होना चाहिए।

UP Home Guard Bharti 2025 के लिए Application Fee क्या है?

सभी श्रेणियां के लिए आवेदन शुल्क केवल ₹100 निर्धारित किए गए है। भुगतान डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग के माध्यम से ऑनलाइन किया जाएगा।

UP Home Guard Vacancy 2025: 

Vijay Pratap Singh
Vijay Pratap Singh

Senior Executive

Vijay Pratap Singh specializes in covering government exams, results and other educational news, helping students and aspirants stay informed with accurate and well-researched updates. He has a Master's degree in Journalism and Mass Communication (MJMC) from Jaipur National University. With a strong academic base in journalism, his writing focuses on exam notifications, result updates, eligibility criteria, course details and preparation strategies to help aspirants make informed career decisions. He covers all the exams conducted by SSC, UPPSC, MPPSC, BPSC and other Govt. Organizations. With a passion for educational journalism, he strives to provide timely, relevant and useful content that benefits students and job seekers.

