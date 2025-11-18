UP Home Guard Bharti 2025: 10वीं पास के लिए मौका, उत्तर प्रदेश में होम गार्ड के 41,424 पदों पर बंपर भर्ती

UP Home Guard Bharti 2025: उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड (UPPRPB), लखनऊ ने 18 नवंबर 2025 को यूपी होमगार्ड भर्ती 2025 की विस्तृत अधिसूचना जारी कर दी है। इस अधिसूचना में कुल 45,000 होमगार्ड पदों की घोषणा की गई है। 10वीं पास पुरुष और महिला उम्मीदवार इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। इच्छुक अभ्यर्थी आधिकारिक वेबसाइट uppbpb.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरकर जमा कर सकते हैं। आवेदन प्रक्रिया 18 नवंबर 2025 से शुरू हो चुकी है और उम्मीदवार 17 दिसंबर 2025 तक आवेदन कर सकते हैं। ध्यान रहे, आवेदन करने से पहले OTR (वन-टाइम रजिस्ट्रेशन) कराना अनिवार्य है।

UP Home Guard Recruitment 2025 Notification OUT

उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड (UPPRPB), ने आधिकारिक होम गार्ड भर्ती नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इच्छुक और पात्र उम्मीदवार 18 नवंबर से 17 दिसंबर 2025 तक आवेदन कर सकेंगे। यूपी होम गार्ड भर्ती 2025 से संबंधित सभी संक्षिप्त जानकारी नीचे दी तालिका से प्राप्त करें।