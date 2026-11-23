Aaj ki Sarkari Vacancy in Hindi: आप भी अगर सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं और सरकारी नौकरी से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट भी पाना चाहता है, तो आज यह लेख आपके लिए हैं। नीचे हम आपको कुछ सरकारी नौकरी के बारे में बताएंगे, जिसमें 10वीं, 12वीं और ग्रेजुएशन की ही जरूरत होगी और सलेक्शन होने पर अच्छी सैलरी भी मिलेगी। आइए इसके बारे में नीचे विस्तार से जानते हैं।

ASRB में टेक्निकल असिस्टेंट के पदों पर होगी भर्ती

कृषि वैज्ञानिक भर्ती बोर्ड यानी ASRB ने टेक्निकल असिस्टेंट एवं सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट के कुल 1393 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। आवेदन फॉर्म भरने शुरू हो चुके हैं और लास्ट डेट 17 दिसंबर 2026 है। इसके लिए कैंडिडेट्स को आवेदन शुल्क के रूप में 600 रुपये देने होंगे।

बीएसएफ में सब-इंस्पेक्टर बनने का सपना होगा पूरा

अगर आप भी BSF यानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में सब-इंस्पेक्टर बनना चाहते हैं, तो यह नौकरी आपके लिए हैं। कुल 1167 पद खाली है और एप्लीकेशन फॉर्म 31 दिसंबर 2026 तक ही जमा किए जाएंगे। सैलरी हर महीने 35,400 से 1,12,400 रुपये के बीच दी जाएगी। इसके लिए उम्र 32 वर्ष से ज्यादा नहीं होनी चाहिए।