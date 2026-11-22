Rajasthan CET 12th Level Admit Card 2026: राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड (RSSB) द्वारा आयोजित की जाने वाली समान पात्रता परीक्षा (सीनियर सेकेंडरी स्तर) 2026 के लिए ई-एडमिट कार्ड जारी करने की तिथि की घोषणा कर दी गई है। बोर्ड के आधिकारिक शेड्यूल के अनुसार, राजस्थान CET 12th लेवल का प्रोविजनल एडमिट कार्ड 26 नवंबर 2026 (गुरूवार) को जारी किया जाएगा। जिन अभ्यर्थियों ने इस परीक्षा के लिए सफलतापूर्वक आवेदन किया है, वे आधिकारिक भर्ती पोर्टल recruitment.rajasthan.gov.in और sso.rajasthan.gov.in पर जाकर अपना प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकेंगे। एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए अभ्यर्थियों को SSO ID या अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड (जन्मतिथि) दर्ज करना होगा।

Rajasthan CET 12th Level City Slip 2026

Rajasthan CET Admit Card 2026 - हाइलाइट्स

राजस्थान सीईटी (Senior Secondary / 12th Level) परीक्षा 2026 से संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारी नीचे दी तालिका में देख सकते हैं।