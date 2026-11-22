UP TGT Vacancy 2026: उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग (UPESSC), प्रयागराज ने प्रशिक्षित स्नातक सहायक अध्यापक (TGT) भर्ती 2026 के लिए ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तारीख बढ़ा दी है। अब इच्छुक और योग्य उम्मीदवार 28 नवंबर 2026 तक आवेदन कर सकते हैं। इससे पहले आवेदन करने की अंतिम तिथि 23 नवंबर निर्धारित की गई थी। आयोग ने यह फैसला इलाहाबाद हाईकोर्ट के अंतरिम आदेश के अनुपालन में लिया है। इस भर्ती के तहत प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में कुल 17,735 पदों पर नियुक्तियां की जानी हैं। ऐसे में जिन अभ्यर्थियों ने अभी तक आवेदन नहीं किया है, उनके पास फॉर्म भरने का आखिरी मौका है। UPESSC UP TGT Vacancy 2026 Last Date Extended इस भर्ती अभियान के माध्यम से उत्तर प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में प्रशिक्षित स्नातक सहायक अध्यापकों की नियुक्ति की जाएगी। कुल 17,735 रिक्तियों में बालक विद्यालयों के 16,193 और बालिका विद्यालयों के 1,542 पद शामिल हैं। अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे विषयवार रिक्तियों, शैक्षणिक योग्यता, आयु सीमा और आरक्षण से संबंधित जानकारी के लिए आधिकारिक नोटिफिकेशन जरूर पढ़ें।

यूपी टीजीटी भर्ती 2026 लिंक यहां क्लिक करें UP TGT Vacancy 2026 Highlights उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने विज्ञापन संख्या 07/2026 के तहत टीजीटी भर्ती का नोटिफिकेशन 23 अक्टूबर 2026 को जारी किया था। इसके लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और आवेदन प्रक्रिया 24 अक्टूबर से शुरू हुई थी। विवरण तिथि नोटिफिकेशन जारी 23 अक्टूबर 2026 आवेदन शुरू होने की तिथि 24 अक्टूबर 2026 आवेदन की अंतिम तिथि 28 नवंबर 2026 आवेदन में सुधार की अंतिम तिथि 30 नवंबर 2026 लिखित परीक्षा 23-24 दिसंबर 2026 UP TGT Vacancy 2026 ऑनलाइन आवेदन कैसे करें ? टीजीटी भर्ती 2026 के लिए उम्मीदवार नीचे दिए गए स्टेप्स को फॉलो करके आवेदन कर सकते हैं। 1. सबसे पहले आयोग की आधिकारिक वेबसाइट upessc.up.gov.in पर जाएं। 2. होमपेज पर UP TGT Recruitment 2026 के लिंक पर क्लिक करें। 3. आवश्यकतानुसार वन टाइम रजिस्ट्रेशन (OTR) की प्रक्रिया पूरी करें।