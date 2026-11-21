Bihar Board 2nd Dummy Admit Card 2027: बिहार बोर्ड सेकंड डमी एडमिट कार्ड जारी, यहां से करें डाउनलोड
Bihar Board 2nd Dummy Admit Card 2027: बीएसईबी ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर सेकंड डमी एडमिट कार्ड 2027 जारी कर दिया है। 10वीं और 12वीं कक्षी की परीक्षा 2027 में शामिल होने वाले छात्र अपने लॉग इन क्रेडेंशियल्स का उपयोग करके एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं।
Bihar Board 2nd Dummy Admit Card 2027: बिहार विद्यालय परीक्षा समिति (BSEB) ने 21 नवंबर 2026 को अपनी ऑफिशियल वेबसाइट intermediate.biharboardonline.com पर कक्षा 10वीं और 12वीं की परीक्षा के लिए डमी एडमिट कार्ड 2027 जारी कर दिए हैं। बिहार बोर्ड की कक्षा 10वीं और 12वीं की परीक्षा 2027 में शामिल होने वाले छात्र अपने लॉग इन क्रेडेंशियल्स यानी रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड का उपयोग करके एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। एडमिट कार्ड में करेक्शन के लिए विंडो 21 नवंबर से 26 नवंबर तक खुली रहेगी।
Bihar Board 2nd Dummy Admit Card 2027 Download Link
बिहार बोर्ड की कक्षा 10वीं और 12वीं की परीक्षा का सेकंड डमी एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का डायरेक्ट लिंक ऑफिशियल वेबसाइट पर उपलब्ध है। छात्र नीचे दिए गए लिंक से भी डमी एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं।
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बिहार बोर्ड कक्षा 10वीं और 12वीं सेकंड डमी एडमिट कार्ड 2027 डाउनलोड लिंक
Bihar Board 2nd Dummy Admit Card 2027 - हाइलाइट्स
छात्रों को सलाह दी जाती है कि बिहार बोर्ड कक्षा 10वीं और 12वीं सेकंड डमी एडमिट कार्ड 2027 डाउनलोड करने के बाद इसमें दी गई डिटेल्स को ध्यान से चेक करें। कोई गलती या त्रुटि पाए जाने पर परीक्षा प्राधिकारी से संपर्क किया जा सकता है। बाकी डिटेल्स नीचे टेबल में दी गई है।
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विवरण
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जानकारी
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बोर्ड का नाम
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बिहार विद्यालय परीक्षा समिति (BSEB)
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परीक्षा का नाम
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बिहार बोर्ड कक्षा 10वीं और 12वीं की परीक्षा 2027
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सेकंड डमी एडमिट कार्ड 2027 जारी होने की तिथि
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21 नवंबर 2026
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एडमिट कार्ड डाउनलोड लॉग इन क्रेडेंशियल्स
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रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड
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ऑफिशियल वेबसाइट
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intermediate.biharboardonline.com
Bihar Board 2nd Dummy Admit Card 2027 डाउनलोड कैसे करें?
बिहार बोर्ड कक्षा 10वीं और 12वीं सेकंड डमी एडमिट कार्ड 2027 डाउनलोड करने के लिए छात्र नीचे दिए गए सिंपल स्टेप्स फॉलो कर सकते हैं।
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सबसे पहले बिहार बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट intermediate.biharboardonline.com पर जाएं।
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होम पेज पर जाएं और What’s New सेक्शन देखें।
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Bihar Board 2nd Dummy Admit Card 2027 पर क्लिक करें।
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रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड का उपयोग करें।
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सेकंड डमी एडमिट कार्ड 2027 कंप्यूटर स्क्रीन पर खुल जाएगा।
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एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लें।
Executive - Editorial
Farhan Khan is an education journalist with over 3 years of experience specializing in the public sector recruitment space. From UPSC and SSC to Banking and Defense, he provides end-to-end coverage on exam notifications, admit cards, and Sarkari results. Farhan holds a Master’s degree in Mass Communication from Guru Jambheshwar University and blends research-driven journalism with creative storytelling to guide aspirants through their exam preparation journeys.