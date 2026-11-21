Bihar Board 2nd Dummy Admit Card 2027: बिहार विद्यालय परीक्षा समिति (BSEB) ने 21 नवंबर 2026 को अपनी ऑफिशियल वेबसाइट intermediate.biharboardonline.com पर कक्षा 10वीं और 12वीं की परीक्षा के लिए डमी एडमिट कार्ड 2027 जारी कर दिए हैं। बिहार बोर्ड की कक्षा 10वीं और 12वीं की परीक्षा 2027 में शामिल होने वाले छात्र अपने लॉग इन क्रेडेंशियल्स यानी रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड का उपयोग करके एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। एडमिट कार्ड में करेक्शन के लिए विंडो 21 नवंबर से 26 नवंबर तक खुली रहेगी।

Bihar Board 2nd Dummy Admit Card 2027 Download Link

बिहार बोर्ड की कक्षा 10वीं और 12वीं की परीक्षा का सेकंड डमी एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का डायरेक्ट लिंक ऑफिशियल वेबसाइट पर उपलब्ध है। छात्र नीचे दिए गए लिंक से भी डमी एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं।