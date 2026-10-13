Gramin Dak Sevak Merit List 2026: डाउनलोड करें UP, बिहार, राजस्थान, MP, झारखंड और छत्तीसगढ़ की 1st मेरिट लिस्ट PDF

Gramin Dak Sevak Merit List Sarkari Result: इंडिया पोस्ट ग्रामीण डाक सेवक (GDS) भर्ती 2026 की पहली मेरिट लिस्ट जारी कर दी गई है। इस भर्ती के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवार अब अपनी संबंधित पोस्टल सर्किल की 1st Merit List PDF डाउनलोड करके उसमें अपना नाम चेक कर सकते हैं। इस भर्ती के तहत Branch Postmaster (BPM), Assistant Branch Postmaster (ABPM) और Dak Sevak पदों पर उम्मीदवारों का चयन निर्धारित नियमों के अनुसार किया जाता है। उम्मीदवार उत्तर प्रदेश (UP), बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश (MP), झारखंड और छत्तीसगढ़ सहित अपने संबंधित पोस्टल सर्किल की पहली मेरिट लिस्ट PDF देख सकते हैं। इस लेख में आपको GDS 1st Merit List 2026 PDF डाउनलोड करने का लिंक, मेरिट लिस्ट में नाम चेक करने का तरीका और चयन के बाद की प्रक्रिया की पूरी जानकारी मिलेगी। GDS 1st Merit List 2026 Link Gramin Dak Sevak (GDS) Merit List 2026- हाइलाइट्स

उम्मीदवार नीचे दी तालिका में इंडिया पोस्ट जीडीएस भर्ती 2026 से संबंधित सभी हाइलाइट्स देख सकते हैं। भर्ती का नाम भारतीय डाक ग्रामीण डाक सेवक भर्ती 2026 भर्ती कराने वाला विभाग डाक विभाग, संचार मंत्रालय, भारत सरकार कुल रिक्त पदों की संख्या 23,757 पद पदों के नाम शाखा पोस्टमास्टर (बीपीएम), सहायक शाखा पोस्टमास्टर (एबीपीएम) और डाक सेवक भर्ती का उद्देश्य ग्रामीण डाक सेवक के विभिन्न पदों पर उम्मीदवारों का चयन रिजल्ट की तिथि 12 अक्टूबर 2026 (जारी) मेरिट लिस्ट पहली मेरिट सूची चयन का आधार दसवीं कक्षा के अंकों के आधार पर मेरिट, भर्ती के निर्धारित नियमों के अनुसार परिणाम देखने का माध्यम ऑनलाइन पीडीएफ आवेदन का माध्यम ऑनलाइन आधिकारिक वेबसाइट indiapostgdsonline.gov.in GDS 1st Merit List 2026 PDF Download Link उम्मीदवार नीचे दिए गए राज्यवार सेक्शन से अपने पोस्टल सर्किल की पहली मेरिट लिस्ट चेक कर सकते हैं। संबंधित राज्य की PDF का लिंक आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध होने पर उसी का उपयोग करें।

GDS Merit List 2026 PDF में अपना नाम कैसे चेक करें? मेरिट लिस्ट डाउनलोड करने के बाद उम्मीदवारों को PDF में अपना नाम, रजिस्ट्रेशन नंबर और संबंधित डिवीजन की जानकारी जांचनी चाहिए। केवल नाम दिखाई देने के आधार पर सभी औपचारिकताएं पूरी मान लेना सही नहीं है। सूची में दिए गए निर्देशों के अनुसार चयन की स्थिति और दस्तावेज सत्यापन की जानकारी की पुष्टि करें। यदि पहली मेरिट लिस्ट में आपका नाम नहीं है, तो आधिकारिक वेबसाइट पर जारी होने वाली आगे की सूचियों और संबंधित भर्ती नोटिस पर नजर रखें। अगली सूची में नाम आने की कोई गारंटी नहीं होती। GDS भर्ती 2026 में चयन कैसे होता है? इंडिया पोस्ट GDS भर्ती में चयन निर्धारित अधिसूचना और पात्रता नियमों के अनुसार किया जाता है। संबंधित भर्ती चक्र में यदि चयन कक्षा 10 के अंकों के आधार पर मेरिट से होता है, तो उम्मीदवारों के शैक्षणिक रिकॉर्ड के आधार पर सूची तैयार की जाती है। किसी भी उम्मीदवार की अंतिम पात्रता और चयन की पुष्टि आधिकारिक मेरिट लिस्ट तथा दस्तावेज सत्यापन प्रक्रिया से होगी।